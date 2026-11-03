Sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 10 vừa qua đạt hơn 54.000 chiếc, mức cao nhất từ đầu năm. Trong khi đó, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc giảm nhẹ, nhưng vẫn ở mức cao.

Theo báo cáo của Cục Thống kê vừa công bố hôm nay (3/11), ước tính có tổng cộng 77.195 chiếc ô tô mới, bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được bổ sung cho thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 10/2026, tăng 11,4% so với tháng trước (69.295 chiếc).

Lượng ô tô sản xuất trong nước đạt kỷ lục trong tháng 10 vừa qua. Ảnh: VF

Trong đó, lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước trong tháng 10 vừa qua ước đạt 54.100 chiếc, tăng mạnh 23,0% so với tháng trước và tăng 32,2% so với tháng 10/2025. Đây chính là sản lượng kỷ lục của các doanh nghiệp sản xuất ô tô trong nước trong năm 2026.

Cộng dồn 10 tháng đầu năm 2026, lượng ô tô được xuất xưởng tại Việt Nam ước đạt tổng cộng 468.200 chiếc xe ô tô mới, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi xe sản xuất, lắp ráp trong nước tăng mạnh trong tháng đầu tiên của quý IV, ô tô nhập khẩu trong tháng vừa qua lại giảm nhẹ cả về số lượng và giá trị kim ngạch.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, lượng xe được các doanh nghiệp nhập khẩu về nước trong tháng 10 ước đạt 23.095 chiếc với tổng giá trị 437 triệu USD.

Con số này giảm 8,7% về lượng và giảm 22,9% về giá trị so với tháng trước. Còn nếu so với tháng 10/2025, ô tô nhập khẩu về Việt Nam tháng vừa qua vẫn tăng 29,8% về số lượng nhưng lại giảm nhẹ 3,8% về giá trị.

Ước tính tổng cộng trong 10 tháng đầu năm 2026 đã có 216.315 chiếc ô tô được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam với tổng giá trị kim ngạch đạt 4,896 tỷ USD, tăng 25,2% về lượng và 26,6% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu trên cho thấy nguồn cung ô tô mới cho thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao, với vai trò ngày càng lớn của xe sản xuất trong nước. Sản lượng tăng cao tạo điều kiện để thị trường có thêm lựa chọn về mẫu mã và phiên bản, đồng thời gia tăng áp lực cạnh tranh giữa các nhà sản xuất, nhà phân phối trong giai đoạn cao điểm thị trường trong thời gian tới.

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