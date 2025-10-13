Tổ chức đám cưới vào ngày nước ngập chưa rút hẳn, cặp đôi Nguyễn Linh và Hồng Quân (cùng SN 2004, Hà Nội) có nhiều kỷ niệm để đời.

Video chú rể Hà Nội đem thuyền đi đón dâu. Nguồn: Minh Quang Hà

Theo chia sẻ, Linh và Quân cùng sống tại thôn Ngự Tiền, xã Tiến Thắng. Hai nhà chỉ cách nhau khoảng 800m. Bốn ngày trước, do ảnh hưởng của bão số 11 gây mưa lớn kéo dài, nhiều con ngõ trong thôn bị ngập nặng, có nơi sâu tới 1,2m.

Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào ngày 11-12/10, khi nước đã rút bớt. Tuy nhiên, sân nhà chú rể vẫn ngập tới bậc thềm thứ 3, còn đoạn đường dài 150m từ nhà ra đầu ngõ ngập sâu khoảng 60cm, khiến việc tổ chức lễ cưới gặp không ít khó khăn.

“Vì nhà còn ngập nên bên nhà trai tạm hoãn tiệc cưới, chỉ đón dâu lấy ngày đẹp. Nhà gái ở khu đất cao hơn, nước đã rút hẳn nên vẫn tổ chức cưới như bình thường”, Linh chia sẻ.

Khoảnh khắc cô dâu, chú rể chuẩn bị lên thuyền vượt qua đoạn đường ngập. Ảnh: Phạm Huy Thắng

Sáng 12/10, chú rể cùng đoàn nhà trai sang đón dâu. Cô dâu Linh chuẩn bị sẵn tinh thần lội bộ qua đoạn đường ngập để vào làm lễ. Tuy nhiên, khi vừa đến đầu ngõ, cô bất ngờ thấy 2 chiếc thuyền lớn được chuẩn bị sẵn, có chỗ ngồi chắc chắn. Một chiếc dành cho cô dâu - chú rể, chiếc còn lại chở trưởng đoàn hai họ.

“Thay vì lội nước, tôi được ngồi thuyền hoa về nhà chồng. Chồng tôi bảo, anh cố tình giấu chuyện chuẩn bị thuyền để tạo cho tôi một bất ngờ”, Linh kể.

Chiếc thuyền chở cô dâu, chú rể đến sát hiên nhà. Cặp đôi làm lễ gia tiên, sau đó nhà trai làm bữa tiệc nhỏ để cảm ơn quan viên hai họ. Tiệc cưới chính thức được lùi lại đến ngày nước rút hẳn.

“Tôi có chút buồn khi phải lùi tiệc cưới, còn lại mọi thứ đều ổn thoả. Nhà trai chuẩn bị chu đáo, đem sang nhà gái 11 tráp lễ và tặng quà cho các con.

Bố mẹ chồng tôi động viên, đợi khi nước rút nhà trai sẽ tổ chức đám cưới chu toàn, mời đầy đủ quan viên hai họ và thực hiện đủ các nghi lễ”, Linh chia sẻ.

Đoạn video ghi lại cảnh chú rể Hà Nội dùng thuyền đón dâu được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn mạng.

Người dùng mạng để lại nhiều bình luận thú vị như: “Đám cưới giữa Thủ đô mà nhìn như vùng sông nước miền Tây. Cô dâu, chú rể có kỷ niệm nhớ đời”; “Không quan trọng ngày nào đẹp. Ngày cô dâu, chú rể thấy hạnh phúc thì đó là ngày đẹp. Chúc hai bạn hạnh phúc”...