Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh chú rể một mình chật vật kéo xe, đưa cô dâu đi qua dòng nước ngập ở Nghệ An thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Video chú rể kéo xe, lội nước rước vợ về dinh. Nguồn: HuyCuong688

Trong hầu hết các đám cưới, màn rước dâu thường có sự góp vui của đông đảo quan viên hai họ. Tuy nhiên, như trong đoạn video ghi lại, màn rước dâu này chỉ có cô dâu, chú rể đưa nhau qua dòng nước ngập. Khoảnh khắc khiến nhiều người dùng mạng tò mò, để lại bình luận thắc mắc:

“Dù là ngập lụt nhưng sao người thân, bạn bè không đi cùng cô dâu, chú rể nhỉ?”; “Mấy hôm nay, tôi xem nhiều video về đám cưới ngày mưa ngập nhưng đám nào cũng vui vẻ, rôm rả chứ không hiu quạnh như đám này”; “Kỷ niệm đáng nhớ của đôi vợ chồng. Chúc hai bạn hạnh phúc”...

Theo tìm hiểu, cô dâu, chú rể trong đoạn video nổi tiếng là Mỹ Hạnh (SN 2004, xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An) và Bình Hoàn (SN 1996, quê Hà Tĩnh). Đám cưới của cặp đôi diễn ra ngày 2/10.

Chú rể không thể đi lối tắt nên tự kéo xe đưa cô dâu qua đoạn đường ngập

Mỹ Hạnh chia sẻ với PV VietNamNet, chú rể Bình Hoàn cùng 7 người của đoàn nhà trai vượt 80km đi đón dâu bằng ô tô.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, mưa lớn kéo dài khiến đoạn đường vào nhà cô bị ngập nặng. Nhà trai phải để ô tô ngoài đường lớn, sau đó vượt đoạn đường lụt lội khoảng 100m để vào đón dâu.

“Nhà tôi ở khu đất cao hơn nên may mắn không bị ngập. Tuy nhiên, lối vào nhà nước ngập đến đầu gối, chưa kể bùn đất nên khá khó đi.

Thấy vậy, nhà tôi hướng dẫn đoàn nhà trai đi lối tắt qua nhà hàng xóm, để tránh phải lội nước. Riêng chú rể đón dâu không thể đi lối tắt nên phải đeo ủng lội qua dòng nước ngập”, Hạnh kể.

Chiếc xe hoa đặc biệt được trang trí sinh động

Nhà gái nắm rõ tình hình nên trước đó khoảng 20 phút đã cùng nhau làm chiếc xe hoa đặc biệt từ xe kéo. Mọi người kê ghế làm chỗ ngồi cho cô dâu rồi trang trí hoa xung quanh để xe hoa thêm phần sinh động. Sau đó, với chiếc xe kéo này, một mình chú rể đưa cô dâu qua dòng nước ngập.

“Ban đầu, mọi người muốn giúp chúng tôi kéo xe. Tuy nhiên, chồng tôi muốn tự mình đưa vợ qua đoạn đường ngập để có kỷ niệm nên khuyên mọi người đi lối tắt cho sạch sẽ. Bởi vậy mới có cảnh chú rể một mình lội nước, kéo xe đón dâu”, Hạnh nói.

Qua đoạn đường ngập lụt, chú rể được hai bên gia đình hộ tống trong quãng đường rước dâu còn lại. Vượt qua thử thách nhỏ, cặp đôi thuận lợi thực hiện các nghi thức cưới trong sự chúc phúc của đông đảo người thân, bạn bè.

“Đó là kỷ niệm để đời của vợ chồng tôi. Thử thách nhỏ nhưng khi vượt qua được, chúng tôi thấy hạnh phúc và trân trọng nhau hơn”, cô dâu Nghệ An chia sẻ.

Ảnh: NVCC