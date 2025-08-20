Lời tòa soạn: "Người già sống vui – khỏe – có ích" không chỉ là một thông điệp tích cực, mà còn là hình ảnh sinh động về những bậc cao niên tràn đầy năng lượng, sống lạc quan, khỏe mạnh và luôn hết mình cống hiến cho cộng đồng. Họ không chỉ giữ cho mình tinh thần dẻo dai, yêu đời mà còn trở thành nguồn cảm hứng, tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. VietNamNet giới thiệu tuyến bài Người già sống vui – khỏe. Mỗi câu chuyện đều minh chứng rằng tuổi tác chỉ là con số. Chính đam mê, nghị lực và khát vọng sống mới làm nên giá trị thật sự của đời người.

Bài 1: Bà lão 72 tuổi gây sốt phòng gym, nâng tạ 10kg, tự quay video đăng TikTok

Bài 2: Người phụ nữ 70 tuổi mang nồi cơm điện du lịch Ấn Độ, vượt đèo tuyết hơn 5.000m

Từ bữa cơm quê đến kênh TikTok "triệu view"

Ở một xóm nhỏ huyện Thanh Chương (Nghệ An cũ, nay là xã Cát Ngạn), ông Nguyễn Văn Bảy (88 tuổi) và bà Nguyễn Thị Minh (85 tuổi) bất ngờ trở thành “người nổi tiếng” nhờ kênh TikTok Bếp có ông, nơi lưu giữ hình ảnh những bữa cơm quê mộc mạc cùng cuộc sống thường ngày của hai ông bà.

Hạnh phúc giản dị của ông Bảy và bà Minh

Ý tưởng xây dựng kênh bắt đầu từ năm 2023, khi Tiên – cô cháu ngoại sinh năm 2001 – muốn ghi lại khoảnh khắc đời thường của ông bà, từ hái rau ngoài vườn, nhóm bếp củi, nấu cá vừa câu về cho đến những bữa cơm sum vầy.

Ông Bảy và bà Minh tình cảm ở tuổi U90

Không kịch bản, không dàn dựng, mọi thứ đều tự nhiên và được quay bằng chiếc điện thoại của Tiên. Ban đầu chỉ để lưu giữ kỷ niệm nhưng khi đăng lên mạng xã hội, video nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt thích và bình luận khen ngợi.

Thấy ông bà được mọi người yêu mến, Tiên tiếp tục quay nhiều hơn. Hình ảnh mảnh vườn, căn bếp nhỏ nghi ngút khói, mâm cơm “cây nhà lá vườn” giản dị đã gợi cho người xem cảm giác yên bình, ấm áp của chốn quê.

“Ông thích câu cá, bà thích trồng rau. Thức ăn trên mâm cơm phần lớn là cá câu trong ao, rau trồng ngoài vườn. Con cháu ở gần nên cũng thường mang đồ ăn sang biếu ông bà. Mâm cơm ông nấu cũng chính là mâm cơm ‘cây nhà lá vườn’ do chính tay ông làm cho bà mỗi ngày”, ông Bảy nói.

Hiện ông bà vẫn dùng căn bếp củi xưa

Khi cháu ngoại nói video nấu ăn của ông bà đăng lên mạng xã hội được nhiều người đón nhận và khen ngợi, ông bà vô cùng ngạc nhiên và vui mừng.

“Ông bà lớn tuổi nhưng tính tình trẻ trung. Biết mình được quay video, đăng lên cho người ta xem là ông vui lắm. Ông cứ hỏi đi hỏi lại, xem đi xem lại cảnh có ông bà và còn giục mình quay thêm nữa”, Tiên nói.

Mỗi video, Tiên mất khoảng 2 tiếng quay dựng. Ông bà phối hợp rất ăn ý, lại thích thú khi thấy hình ảnh của mình trên mạng. Sau một thời gian, kênh TikTok được nhiều người biết đến, trở thành cầu nối để ông bà chia sẻ niềm vui sống.

Mỗi lần quay xong, mâm cơm ấy lại là bữa ăn thật sự của hai ông bà – giản dị, đơn sơ nhưng chứa đựng tình cảm của ông dành cho bà, gửi gắm hình ảnh thôn quê mộc mạc tới những người xa quê.

Những bữa cơm hằng ngày, ông bà cùng nấu, cùng ăn

Sau một thời gian, kênh TikTok được nhiều người biết tới. Nhờ kênh TikTok, ông bà được mời tham gia chương trình “Tình trăm năm”, chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, gia đình của mình.

“Đó là kỷ niệm tôi nhớ nhất vì cũng là lần đầu tiên cả tôi và bà xã được đi xa như vậy, lại còn lên truyền hình và gặp MC nổi tiếng. Vui lắm, phấn khởi lắm, như trẻ ra 10 tuổi đó cháu ạ”, ông Bảy cười nói.

Gần 70 năm là vợ chồng và niềm hạnh phúc giản dị

Dù con cháu nhiều lần ngỏ ý đón về ở cùng, ông bà vẫn thích ở nhà riêng, tự chăm sóc nhau. Mỗi sáng, ông bà dậy từ 5h, tập thể dục, chuyện trò với hàng xóm. Thi thoảng ông đi lấy củi để đun, dù con cháu không cho ông làm. Ông nói không làm thì ngứa tay, chân lắm nên rảnh lại đi nhặt cành khô về cho đỡ buồn.

Ông Bảy cảm thấy "như trẻ ra 10 tuổi" từ khi cháu ngoại gợi ý làm video nấu ăn

Ông Bảy – bà Minh kết hôn năm 1958, sinh được 6 người con, 3 trai và 3 gái. Gần 70 năm chung sống, ông bà vẫn dành cho nhau sự quan tâm, chăm sóc nhau từng chút một. Các con quan tâm, lo lắng cho bố mẹ, luôn mong ông bà vui khỏe mỗi ngày.

Bà Minh ở tuổi 85 vẫn tinh anh, sử dụng điện thoại thành thạo để đọc bình luận, xem lại video. Bà bảo: “Bà vui lắm, không ngờ cháu ngoại quay cho ông bà những video ý nghĩa như vậy. Được nhiều người khen, bà thấy hạnh phúc lắm”.

Từ khi được nhiều người biết đến, hàng xóm láng giềng thường xuyên ghé thăm, hỏi han. Lâu lâu không thấy clip mới, mọi người lại đùa: “Ông Bảy sắp thành thần tượng rồi đó!”. Có lần ông phải vào viện một tuần, không quay được video, ông sốt ruột hỏi cháu liên tục, mong mau khỏe để tiếp tục ‘lên sóng’”.

Ông Bảy bảo, mỗi khi được Tiên đọc cho nghe những bình luận yêu mến, ông đều rưng rưng xúc động. Những lời chúc sức khỏe, mong ông bà hạnh phúc… trở thành động lực để cả hai duy trì thói quen quay video.

Từ ngày làm TikTok, ông bà càng gắn bó hơn. “Có ông, có bà” trong mỗi video không chỉ là hình ảnh, mà còn là minh chứng cho sự đồng hành bền bỉ suốt một đời.

Ở tuổi 88, ông Bảy vẫn khỏe mạnh, tinh thần vui tươi. Ông bật mí bí quyết: Ăn chín uống sôi, ngủ nghỉ điều độ, tập thể dục hằng sáng và quan trọng nhất là giữ tinh thần lạc quan. Bà Minh thì cảm ơn cháu ngoại đã mang đến cho ông bà “liều thuốc tinh thần” quý giá, giúp mỗi ngày đều vui tươi, yêu đời.

Tiên - cháu ngoại của ông bà - cho biết, căn nhà nhỏ quay trong video cũng chính là nơi ông bà đang sống

Trong căn nhà nhỏ ở làng quê, tiếng cười của ông bà vẫn vang lên mỗi ngày. 67 năm gắn bó, chưa một lần to tiếng, niềm hạnh phúc của họ giản dị như bữa cơm quê, nhưng ấm áp và bền lâu – giờ đây lại được lan tỏa đến hàng triệu người.

Hạnh phúc đơn sơ tuổi già

Hạnh phúc là vậy, đôi khi chỉ đơn giản là có người để cùng sẻ chia, cùng đi qua năm tháng…

Ảnh, video: Gia đình nhân vật cung cấp