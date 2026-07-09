Từ ngày 15/9/2026, các doanh nghiệp viễn thông sẽ dừng phát sóng mạng 2G trên phạm vi toàn quốc.

Thuê bao 2G Only đã dừng từ năm 2024, nhưng vẫn duy trì mạng 2G

Tháng 10/2024 đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi hạ tầng viễn thông tại Việt Nam, khi các nhà mạng ngừng cung cấp dịch vụ cho các thuê bao chỉ hỗ trợ công nghệ 2G (2G Only).

Đây là nhóm điện thoại phổ thông chỉ có thể kết nối mạng GSM 2G, không hỗ trợ 3G, 4G hay 5G. Khi chính sách được triển khai, các thuê bao vẫn sử dụng loại thiết bị này buộc phải đổi sang điện thoại hỗ trợ công nghệ mới, nếu muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc mạng 2G bị tắt hoàn toàn.

Sau thời điểm tháng 10/2024, các nhà mạng vẫn tiếp tục duy trì hệ thống 2G nhằm phục vụ một số mục đích kỹ thuật như hỗ trợ cuộc gọi thoại cho các thiết bị 4G chưa kích hoạt VoLTE, phục vụ roaming quốc tế, duy trì kết nối với một số thiết bị IoT hoặc các hệ thống chuyên dụng vẫn sử dụng nền tảng GSM.

Nói cách khác, giai đoạn từ tháng 10/2024 đến ngày 15/9/2026 là khoảng thời gian chuyển tiếp để người dùng, doanh nghiệp và các đơn vị vận hành hoàn tất quá trình nâng cấp thiết bị cũng như chuyển đổi hạ tầng.

Ngày 15/9/2026 mới là thời điểm mạng 2G chính thức dừng phát sóng

Theo lộ trình của cơ quan quản lý, từ ngày 15/9/2026, các doanh nghiệp viễn thông sẽ dừng phát sóng mạng 2G trên phạm vi toàn quốc.

Đây mới là thời điểm các trạm phát sóng GSM ngừng hoạt động, đồng nghĩa với việc công nghệ 2G chính thức khép lại sau hơn 30 năm đồng hành cùng ngành viễn thông Việt Nam.

Sau mốc thời gian này, toàn bộ tài nguyên tần số, thiết bị và hạ tầng từng dành cho 2G sẽ được tái quy hoạch để phục vụ các công nghệ hiện đại hơn như 4G, 5G và các thế hệ mạng di động trong tương lai.

Việc dừng phát sóng không chỉ giúp các doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành, khi không còn phải duy trì song song nhiều công nghệ, mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên tần số - nguồn lực vốn ngày càng trở nên khan hiếm.

Đây cũng là xu hướng mà nhiều quốc gia trên thế giới đã thực hiện trong nhiều năm qua, nhằm tập trung nguồn lực cho các mạng băng rộng di động tốc độ cao.

Tắt 2G mở đường cho chuyển đổi số và phổ cập dịch vụ số

Việc chấm dứt hoàn toàn công nghệ 2G không chỉ là câu chuyện kỹ thuật, mà còn là bước đi quan trọng trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Trong nhiều năm, điện thoại 2G chỉ đáp ứng nhu cầu nghe, gọi và nhắn tin cơ bản. Trong khi đó, phần lớn các dịch vụ số hiện nay như định danh điện tử, thanh toán không tiền mặt, ngân hàng số, giáo dục trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa... hay các dịch vụ công trực tuyến đều cần kết nối Internet băng rộng.

Việc chuyển đổi sang điện thoại thông minh và mạng 4G, 5G giúp người dân tiếp cận đầy đủ các dịch vụ số, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp viễn thông phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng mới.

Trong gần hai năm qua, các doanh nghiệp viễn thông đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ đổi máy, trợ giá điện thoại 4G và miễn phí dữ liệu nhằm giúp người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa và nhóm thu nhập thấp, chuyển đổi thuận lợi.

Đến nay, phần lớn người dùng di động tại Việt Nam đã chuyển sang sử dụng thiết bị hỗ trợ 4G hoặc 5G. Việc tắt sóng 2G vào ngày 15/9/2026 vì vậy được xem là bước hoàn tất của quá trình hiện đại hóa hạ tầng viễn thông, tạo nền tảng cho các dịch vụ số và kinh tế số phát triển trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, mạng 2G vẫn tiếp tục được duy trì ở những vùng đặc biệt như tại khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, nhà giàn DK.

Sự kiện này không chỉ khép lại một công nghệ đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà còn mở ra không gian phát triển mới cho mạng di động thế hệ tiếp theo; nơi tài nguyên tần số được sử dụng hiệu quả hơn, chất lượng dịch vụ được nâng cao và người dùng được hưởng lợi từ các ứng dụng số ngày càng phong phú.