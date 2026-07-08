Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Nguyễn Phong Nhã cho biết: Mục tiêu của cơ quan quản lý nhà nước với việc dừng công nghệ 2G là để thúc đẩy người dân sử dụng điện thoại thông minh.

Chỉ còn quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, nhà giàn DK có sóng 2G

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021- 2023, tầm nhìn năm 2050 đưa ra định hướng về phát triển hạ tầng viễn thông, trong đó yêu cầu thực hiện lộ trình dừng công nghệ di động cũ (2G/3G). Bộ TT&TT (nay là Bộ KH&CN) đã ban hành thông tư về quy hoạch băng tần 1800 MHz và 900 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 24/6/2024, tạo sở cứ pháp lý cho lộ trình dừng công nghệ di động cũ và phổ cập điện thoại thông minh.

Theo đó, từ ngày 26/10/2024, không cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối thuê bao chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn GSM, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối thuê bao kết nối vào mạng GSM cho mục đích truyền, nhận dữ liệu giữa thiết bị với thiết bị (M2M) hoặc cung cấp dịch vụ tại khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, nhà giàn DK.

Như vậy, hệ thống thông tin di động 2G được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 15/9/2026, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ tại khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, nhà giàn DK.

Theo đó, các nhà mạng di động tại Việt Nam phải ngừng cung cấp dịch vụ cho các thuê bao sử dụng máy điện thoại di động chỉ hỗ trợ công nghệ 2G không hợp quy nhập mạng mới để ngắt sóng 2G từ tháng 10/2024 và dừng hẳn công nghệ 2G từ tháng 9/2026.

Dùng băng tần đang dành cho 2G để phủ sóng 4G, 5G

Theo bà Vũ Thu Hiền, Trưởng phòng Chính sách và Quy hoạch Tần số (Cục Tần số vô tuyến điện), sở dĩ sau tháng 9/2024 cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp thêm 2 năm trên băng tần 900 MHz để cung cấp dịch vụ thoại trên nền tảng 2G cho thuê bao 3G, 4G non-VoLTE bởi nhiều thuê bao smartphone 3G, 4G thời kỳ đầu, chưa tích hợp VoLTE - tính năng trao đổi qua nền tảng 4G. Vì thế, những thuê bao này sẽ sử dụng dịch vụ thoại qua nền tảng 2G, 3G cho đến tháng 9/2026.

Sau thời điểm tháng 9/2026, băng tần 900 MHz sẽ được xem xét quy hoạch lại. Dự kiến, quy hoạch mới sẽ đảm bảo việc phân chia băng tần phù hợp với sự phát triển của các công nghệ 4G, 5G.

“Tần số 900 MHz sau tháng 9/2026 sẽ được thu hồi, đấu giá và cấp phép cho các đơn vị phát triển công nghệ 4G, 5G”, bà Vũ Thu Hiền cho biết.

Theo ghi nhận của VietNamNet, một số khách hàng ở các tỉnh miền núi phía Bắc cho biết họ vẫn đang sử dụng điện thoại “cục gạch’ để đi làm nương bởi những vùng này chỉ có sóng 2G. Bên cạnh đó, dòng điện thoại này có giá rẻ, pin dùng trong vài ngày lên phù hợp với việc mang đi làm nương rẫy.

Với việc tắt các trạm 2G từ 15/9/2026, các nhà mạng sẽ phải tăng cường vùng phủ sóng 4G, 5G, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, sau khi đấu giá thành công băng tần 900 MHz, các nhà mạng sẽ có thêm băng tần để phủ sóng 4G, 5G.