Ngày 17/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận "Tự hào người Việt Nam" tại quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội).

Để phục vụ chương trình, Công an Thành phố phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau: Thời gian tổ chức cấm đường, tạm cấm, hạn chế phương tiện từ 12h ngày 17/8 đến hết ngày 17/8.

Các tuyến đường cấm triệt để phương tiện và các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện:

Cấm triệt để các phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) lưu thông trên các tuyến đường: Lê Quang Đạo (từ Mễ Trì đến quảng trường sân vận động Mỹ Đình), Lê Đức Thọ (từ Trần Hữu Dực đến quảng trường sân vận động Mỹ Đình).

Nhiều tuyến đường xung quanh khu vực sân Mỹ Đình bị cấm, tạm cấm trong ngày 17/8. Ảnh: Đình Hiếu

Tạm cấm các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên một số tuyến đường: Lê Quang Đạo (từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Lê Đức Thọ (từ Trần Hữu Dực đến Hồ Hùng Mậu), Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Tân Mỹ, Nguyễn Hoàng, Châu Văn Liêm, đường gom Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo), Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Trịnh Văn Bô.

Công an thành phố đề nghị Sở Xây dựng căn cứ vào thông báo phân luồng để chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường theo nội dung thông báo; đồng thời, tạm dừng trông giữ phương tiện trên các tuyến phố cấm triệt để phương tiện nêu trên.