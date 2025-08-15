XEM CLIP:

Từ sáng 15/8, Cục CSGT (Bộ Công an) bắt đầu thí điểm phân làn đường và điều chỉnh tốc độ lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng.

Ghi nhận tại tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, từ Km182+300 đến Km211+250, ô tô tải bị cấm lưu thông ở làn 1 (làn sát dải phân cách giữa). Tốc độ xe chạy cũng được thay đổi, tại làn 1 cho chạy tối đa 100km/h, tối thiểu 80km/h; làn 2 cho chạy tối đa 100km/h, tối thiểu 70km/h; làn 3 tốc độ tối đa là 100km/h và tối thiểu là 60km/h.

Trong ngày đầu áp dụng, nhiều tài xế ô tô tải vẫn chưa nắm được quy định mới nên vẫn đi vào làn 1, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đã bố trí cán bộ, chiến sĩ phân luồng, nhắc nhở các tài xế ô tô tải ngay tại khu vực trạm thu phí. Đồng thời, đơn vị cũng đặt loa phát thanh tại đây để thông báo các tài xế nắm được kế hoạch thí điểm.

Tài xế Nguyễn Văn Long (trú tại Hà Nội) cho biết, bản thân là tài xế ô tô tải nhưng rất bức xúc với các tài xế ô tô cố tình chiếm làn 1 cao tốc.

"Họ đi chậm nhưng chiếm làn 1, nhiều khi mình bấm còi, xi nhan họ cũng không tránh nên buộc lòng phải lách sang làn khác để vượt, rất nguy hiểm", tài xế Long nói. Nam tài xế cho rằng, việc thí điểm phân làn mới giúp các phương tiện lưu thông dễ hơn, giảm tai nạn.

Tài xế Lê Minh Khoa (trú tại Bắc Ninh) cho biết, ngay trong ngày đầu thí điểm dù vẫn còn ô tô tải đi vào làn 1 nhưng việc đi lại đã thuận tiện hơn nhiều.

"Mình đi xe tải to xác định là đi chậm, tôi cứ đi ở làn 3 với tốc độ đều đều nên không phải tránh, vượt xe khác, rất thoải mái", tài xế Khoa chia sẻ.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT còn dùng ô tô chuyên dụng để tuần tra và kịp thời nhắc nhở các tài xế ô tô tải vẫn cố tình đi vào làn 1.

Đáng chú ý, có trường hợp ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 90RM-011.23 dù đi chậm nhưng "chiếm làn 1". Thậm chí, cảnh sát gọi loa nhắc nhở đến gần 3 phút, tài xế mới chuyển làn.

Hay như trường hợp tài xế ô tô tải mang biển số 29H-011.XX, khi được lực lượng CSGT nhắc nhở về đúng làn đường quy định.

Thiếu tá Phạm Văn Tiệp - Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) cho biết, ngay trong ngày đầu thí điểm, đa số các tài xế đã chấp hành tốt theo quy định phân làn, tốc độ mới. Giao thông trên tuyến thuận lợi, không bị ùn tắc và phát sinh sự cố.

"Trước đó, Cục CSGT đã chủ động đề xuất thí điểm tổ chức lại giao thông, phân làn tốc độ và phân luồng phương tiện trên 2 tuyến cao tốc, việc thí điểm này chia làm hai giai đoạn triển khai, trong đó điểm nhấn là cấm xe tải lưu thông vào làn 1 trên cả hai tuyến và điều chỉnh giới hạn tốc độ theo từng làn", Thiếu tá Phạm Văn Tiệp thông tin.

Trong những ngày tới, lực lượng CSGT tiếp tục phối hợp cùng đơn vị quản lý đường để lắp đặt hoàn thiện hệ thống biển báo phân làn, thông báo tốc độ.