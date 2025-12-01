Chương trình Bạn muốn hẹn hò số mới nhất có sự xuất hiện của nữ TikToker nổi tiếng Lê Đặng Vũ Thụy (SN 2000). Vũ Thụy nổi tiếng nhờ lối nói chuyện dí dỏm, phong cách tự tin, luôn lan tỏa năng lượng tích cực.

Vũ Thụy trên sóng Bạn muốn hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Hiện cô sống và học tập tại Nhật Bản. Khi nhận được thông báo tham dự chương trình mai mối, cô đã nhanh chóng bay về Việt Nam để được ghép đôi và ngay sau đó sẽ phải quay trở lại Nhật để tiếp tục công việc riêng. Sự nhiệt tình của Vũ Thụy khiến ông mai, bà mối bất ngờ.

Được ghép đôi với Vũ Thụy là Nguyễn Quang Lợi (SN 1989, quê Lâm Đồng, tư vấn thiết kế và thi công nội thất ở TPHCM). Lợi tự nhận, bản thân là chàng trai lành tính, không hút thuốc, không nhậu nhẹt... Tuy nhiên, khi công việc quá bận rộn, anh có thể lơ là chuyện tình cảm khiến người kia buồn lòng.

Quang Lợi từng trải qua 4 mối tình, trong đó có mối tình sâu đậm kéo dài 6 năm. Cả hai đã xác định tiến đến hôn nhân. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian anh quá chú tâm vào công việc để vượt qua khủng hoảng tài chính, anh đã lơ là chuyện tình cảm và để mất người bạn gái này.

Quang Lợi muốn tìm bạn đời năng nổ, mạnh mẽ. Ảnh cắt từ clip

Chàng trai mong muốn tìm được người bạn đời có tính cách hiện đại, năng động, hướng ngoại và có một chút cá tính. Điều anh quan trọng nhất là đôi bên có thể thông cảm và thấu hiểu nhau.

Về phần mình, Vũ Thụy cho rằng, ưu điểm của bản thân là năng nổ, hoạt bát, thân thiện, hòa đồng, ham học. Khuyết điểm của cô là bốc đồng và sống rất tự do. Mỗi khi đặt ra một kế hoạch nào đó, thay vì đi theo, cô thường phá kế hoạch.

Thụy chưa từng trải qua cảm giác thất tình vì cô chưa có mối tình “vắt vai” nào. Vì là người có quá nhiều năng lượng nên Thụy tìm kiếm bạn đời trầm tính, có thể giúp mình cân bằng. Ngoài ra, cô không thích đàn ông có mùi cơ thể.

Phút giao lưu vui vẻ của cặp đôi. Ảnh cắt từ clip

Hàng rào mở ra trong sự mong ngóng của “đàng gái”. Ngay khi nhìn thấy Quang Lợi, Vũ Thụy đã thốt lên “gu em”.

Cặp đôi trò chuyện với nhau vui vẻ và cởi mở. Với nguồn năng lượng dồi dào mình có, Vũ Thụy dẫn dắt Quang Lợi đi qua từng cung bậc cảm xúc.

Thụy nói với “đàng trai”: “Lần đầu gặp, em thấy anh nhẹ nhàng, dịu dàng, phong thái tĩnh lặng, có thể cân bằng năng lượng của em”. Quang Lợi cũng nhận thấy, Vũ Thụy là cô gái năng động, nhiều năng lượng, là mẫu người anh yêu thích.

Cặp đôi cùng bấm nút hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Cuối chương trình, cặp đôi nắm tay nhau và thẳng thắn thổ lộ cảm xúc của mình. Quang Lợi chia sẻ, anh hiểu rõ vai trò trụ cột của người đàn ông, chỉ mong có thể tìm được người bạn đời phù hợp đồng hành với mình trên từng chặng đường.

Anh không ngại ngần bày tỏ: “Anh rất ấn tượng về em và rất thích em”. Vũ Thụy cũng có cảm nhận tương tự.

Sau màn mai mối thuận lợi và nhiều cảm xúc, cặp đôi cùng bấm nút đồng ý hẹn hò. Nắm chặt tay của Quang Lợi, Vũ Thụy hạnh phúc nói với mẹ ruột đang ngồi dưới khán đài: “Con có bạn trai rồi mẹ”. Sự hài hước, dí dỏm của cô gái 25 tuổi khiến cả khán đài bật cười.