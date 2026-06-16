Gương mặt AI” đang trở thành hình mẫu mới của nhiều khách hàng tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Midjourney

BS. Nora Nugent, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Tunbridge Wells, đã trực tiếp chứng kiến xu hướng này. Khách hàng bắt đầu mang tới phòng khám những bức ảnh của chính họ đã được AI “làm đẹp”, kèm theo kỳ vọng sai lệch rằng phẫu thuật có thể tạo ra kết quả giống như vậy. Bà cũng là Chủ tịch Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Tạo hình Anh quốc và cho biết nhiều đồng nghiệp của bà đang có trải nghiệm tương tự.

Người dùng chatbot AI để tạo ra “gương mặt lý tưởng” ngày càng xuất hiện nhiều hơn tại các phòng khám thẩm mỹ, mang theo những yêu cầu về làn da không tì vết, gò má sắc nét, sống mũi hoàn hảo và khuôn mặt cân xứng gần như tuyệt đối. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, đây là những tiêu chuẩn tốn kém, mất nhiều thời gian và trong nhiều trường hợp không thể đạt được về mặt cơ thể học.

BS. Alex Karidis, làm việc tại khu tây London, nói AI có thể kiểm soát từng điểm ảnh, nhưng phẫu thuật không thể vận hành ở cấp độ vi mô như vậy. Điều đáng lo hơn là các hình ảnh AI có sức tác động tâm lý rất mạnh. Với nhiều khách hàng, kỳ vọng về ngoại hình đã được định hình từ trước khi họ gặp bác sĩ.

“Một khi bạn đã nhìn thấy một hình ảnh, nó sẽ in sâu vào bạn,” BS. Nora Nugent nói. Bà nhấn mạnh bệnh nhân cần hiểu rằng phẫu thuật thẩm mỹ có giới hạn: mỗi người lành thương, lão hóa và đáp ứng với can thiệp y khoa theo cách khác nhau. “Không ai trong hai chúng ta kiểm soát được mọi thứ,” bà nói.

Để hiểu rõ hơn hiện tượng này, tác giả đã yêu cầu một tác nhân AI gợi ý các thủ thuật thẩm mỹ và tạo hình ảnh để BS. Alex Karidis đánh giá. Khi các yêu cầu chỉnh sửa ngoại hình ngày càng mạnh tay, AI cuối cùng cũng bắt đầu cảnh báo về tính khả thi của những ca phẫu thuật được đề xuất.

Tuy nhiên, BS. Karidis cho rằng nhiều khách hàng khi tự tìm hiểu về phẫu thuật thẩm mỹ thường bị ám ảnh bởi hình ảnh và bỏ qua các cảnh báo đi kèm. “Khoảnh khắc bạn cho họ thấy một hình ảnh như vậy, mọi chuyện coi như đã được định hình,” ông nói.

Một đặc điểm nổi bật của “gương mặt AI” là sự siêu cân xứng. AI có thể chỉnh một bên mắt cao hơn bên còn lại chỉ trong vài giây, nhưng theo bác sĩ Julian de Silva, sắp xếp lại điểm ảnh không giống với thay đổi giải phẫu. Vị trí mắt được quyết định bởi xương và không thể thay đổi an toàn bằng phẫu thuật.

Nhưng BS. De Silva cũng lo ngại về một xu hướng đang gia tăng khác: các bác sĩ đăng kết quả phẫu thuật lên mạng xã hội trông hiệu quả đến kinh ngạc, nhưng ông nghi ngờ một số hình ảnh đó có thể cũng được tạo bằng AI.

“Tôi nhớ tuần trước đã xem một video như vậy và cứ xem đi xem lại,” ông nói, nhắc đến một video trong đó một bệnh nhân dường như đã được làm trẻ ra 30 tuổi. “Rồi đến lần thứ ba xem lại, tôi mới thấy… bàn tay có 6 ngón.”

Chuyến đi của tôi tới bác sĩ phẫu thuật

Sau khi tạo ra một số phiên bản “làm đẹp” của chính mình, tôi đã đề nghị BS. Karidis chia sẻ nhận xét về các gợi ý của AI.

Tôi nói với chatbot rằng mình đang cân nhắc phẫu thuật thẩm mỹ và yêu cầu nó thực hiện “một số cải thiện” trên ảnh của tôi. Tôi cũng yêu cầu nó giải thích các ca phẫu thuật ảo mà nó đã thực hiện. Nó đề xuất nâng mũi và chỉnh vách ngăn mũi, “tinh chỉnh đầu mũi và làm thẳng sống mũi”. Nó cũng áp dụng “một thủ thuật cắt mí nhẹ và tinh chỉnh chân mày”.

BS. Karidis nói ca nâng mũi này tương đối khiêm tốn và thủ thuật cắt mí gần như không đáng kể, nhưng ước tính toàn bộ các can thiệp vẫn sẽ tốn khoảng 25.000 bảng Anh.

Sau đó, tôi yêu cầu trợ lý ảo tạo cho tôi “đôi mắt hunter eyes và gương mặt nam tính hơn”. Nó gợi ý đặt implant cằm, loại bỏ mỡ má, tăng thể tích vùng dưới ổ mắt, thêm một lần cắt mí, cấy râu lún phún trên mặt và một loạt thủ thuật khác.

“Đây là lúc mọi chuyện bắt đầu trở nên hơi ngớ ngẩn,” Karidis nói. “Trông như thể nó đã cho bạn đôi mắt của một người khác.” Ông nói implant cằm là không cần thiết, và tôi sẽ “phải trả giá” cho việc loại bỏ mỡ má về sau, khi khuôn mặt tự nhiên trở nên hốc hác hơn theo tuổi tác.

“Biến tôi trông giống một chad hơn,” sau đó tôi ra lệnh cho chatbot. Nó đáp lại bằng thêm nhiều khuyến nghị, bao gồm căng da cổ, nâng chân mày, hai loại implant tùy chỉnh và tái tạo bề mặt da bằng laser bóc tách toàn phần để tạo ra “làn da hoàn toàn đều màu, tươi mới”.

“Đây là lúc mọi thứ bắt đầu trông đáng sợ,” BS. Karidis nói. “Những vết lõm cực lớn dọc theo góc hàm của bạn là sao vậy? Trông như thể các mảng mô đã bị lấy ra. Còn về căng da cổ và nâng chân mày, nói thật là không đúng. Tôi không thấy có bằng chứng nào về việc các vùng này được nâng lên. Những mô như chân mày dường như còn bị hạ thấp xuống chứ không phải được nâng lên. Nước da ban đầu của bạn trông còn đẹp hơn thế này”.

(Nguồn: The Guardian)