Ngày 1/9, trại giam Xuân Lộc (Bộ Công an, đóng tỉnh Đồng Nai) tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đang chấp hành án tại đây.

Đợt này có 317 phạm nhân (251 nam, 76 nữ) được đặc xá trở về đoàn tụ cùng gia đình, tái hòa nhập cộng đồng. Đây là số phạm nhân trong hơn 13.900 người trên cả nước được Chủ tịch nước Lương Cường ký quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2).

Phó chủ tịch tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân. Ảnh: Hoàng Anh

Chị T.H.N.D (SN 1988, đội 2, phân trại số 5) là một trong 317 phạm nhân được đặc xá dịp Quốc khánh 2/9. Chị xúc động cho biết, quá trình cải tạo trong môi trường kỷ luật, lành mạnh đã giúp chị nhận ra sai lầm, biết sửa chữa và hoàn thiện bản thân. Điều quan trọng nhất là biết đứng dậy sau khi ngã và chính sự động viên của cán bộ quản giáo đã cho tôi niềm tin để làm lại cuộc đời.

“Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám thị và cán bộ Trại giam Xuân Lộc. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đại tá Nguyễn Anh Dũng, Giám thị Trại giam là người dành những lời động viên, an ủi giúp tôi nhận thức hơn lỗi lầm của mình, biết ăn năn hối cải và làm lại cuộc đời”, chị D. chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Anh Dũng, Giám thị Trại giam Xuân Lộc chúc mừng các phạm nhân được trở về với gia đình. Đồng thời, theo ông, việc này cũng lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái, khẳng định truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Đại diện Công an tỉnh Đồng Nai trao giấy chứng nhận cho các phạm nhân Trại tạm giam số 1 được đặc xá. Ảnh: A.X

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phong Thịnh, Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc (V05, Bộ Công an) cho biết, từ năm 2009 đến nay hơn 104.000 phạm nhân đã được đặc xá, phần lớn nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, nhiều người còn tham gia tích cực các hoạt động xã hội.

“Đặc xá chỉ là bước khởi đầu. Phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, cám dỗ, nhưng tôi tin rằng với những gì đã rèn luyện trong trại giam, các phạm nhân sẽ vượt qua thử thách, sống lương thiện, xây dựng gia đình hạnh phúc và dứt khoát không tái phạm”, Phó cục trưởng V05 chia sẻ.

Với những phạm nhân chưa được hưởng đặc xá lần này, ông mong họ tiếp tục nỗ lực, chấp hành tốt nội quy, lao động cải tạo để sớm được hưởng chính sách khoan hồng.

Cùng ngày, Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Đồng Nai cũng tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch nước cho 123 phạm nhân được đặc xá.