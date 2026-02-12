Khẳng định khát vọng chuyển mình

Sự góp mặt của hơn 300 chủ xưởng - những người trực tiếp điều hành các gara ô tô hàng đầu Việt Nam - là minh chứng rõ nét nhất cho thấy thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển giao mang tính bước ngoặt.

Trong bối cảnh làn sóng xe công nghệ cao (xe điện, xe Hybrid) ngày càng mạnh mẽ và yêu cầu về trải nghiệm khách hàng ngày càng khắt khe, lợi thế cạnh tranh dựa trên kinh nghiệm sửa chữa thủ công đang dần nhường chỗ cho quy trình chuẩn hóa. Tại sự kiện do VC Phồn Vinh (VC Prosperous) tổ chức, không khí thảo luận không chỉ dừng lại ở kỹ thuật mà đã mở rộng sang tư duy quản trị chiến lược.

Ông Nguyễn Trung Thành - diễn giả tại sự kiện nhấn mạnh: "Kỷ nguyên kinh doanh tự phát đã qua. Sự hiện diện đông đủ của các chủ xưởng hôm nay cho thấy, để phát triển bền vững, các gara buộc phải chuẩn hóa toàn diện, từ chất lượng linh kiện đầu vào cho đến quy trình chăm sóc khách hàng đầu ra”.

Talkshow "Giỏi nghề vẫn khó giàu": Giải mã 5 nút thắt quản trị

Tâm điểm thu hút sự chú ý đặc biệt tại sự kiện là phiên thảo luận chuyên sâu với chủ đề: "Gara Việt: Giỏi nghề vẫn khó giàu - Vấn đề nằm ở đâu?". Tại đây, các diễn giả uy tín đã cùng hơn 300 chủ xưởng thẳng thắn "bàn luận" thực trạng quản lý.

Phiên thảo luận đã nhận diện chính xác 5 điểm nghẽn khiến nhiều chủ gara làm việc cật lực nhưng hiệu quả tài chính thấp:

Quản trị thủ công: Phụ thuộc vào trí nhớ và sổ sách, thiếu dữ liệu lịch sử khách hàng.

Thất thoát tài chính: Không kiểm soát được vật tư tiêu hao và nguồn gốc phụ tùng.

Hiệu suất nhân sự: Không có thước đo KPI, dẫn đến trả lương cảm tính.

Bẫy vận hành: Chủ Gara không thể rời xưởng, biến mình thành "tù nhân" trong chính doanh nghiệp.

Thiếu liên kết: Hoạt động manh mún, thiếu hệ sinh thái hỗ trợ.

Thông điệp "Không đo thì không quản - không quản thì không giàu" được đưa ra tại talkshow đã trở thành kim chỉ nam, thúc đẩy các chủ doanh nghiệp mạnh dạn chuyển đổi từ tư duy "thợ sửa chữa" sang tư duy "nhà quản trị".

"One-stop Solution": Lời giải toàn diện thuyết phục cộng đồng

Đáp ứng nhu cầu chuyển đổi mạnh mẽ từ hơn 300 doanh nghiệp tham dự, VC Phồn Vinh đã giới thiệu mô hình "One-stop Solution" (Tất cả trong một). Đây được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo giúp giải quyết đồng bộ các điểm nghẽn vận hành đã nêu tại talkshow.

Các giải pháp được trình bày đã nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn:

Chuẩn hóa nguồn hàng: Sự hiện diện của 8 thương hiệu phụ tùng danh tiếng toàn cầu (Corteco - Nhà tài trợ Vàng, Schaeffler, Frey, Febi, Mahle, Stabilus, Driv...) là bảo chứng vững chắc về xuất xứ. Thông qua hệ thống phân phối VC Parts, các chủ gara được tiếp cận nguồn hàng chính hãng và chính sách bảo hành 1 đổi 1 ưu việt.

Công nghệ quản trị tiên tiến: Giải pháp VC Garage gây ấn tượng mạnh nhờ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý. Công nghệ này giúp minh bạch hóa trong quản lý vật tư và lương thưởng (KPI), yếu tố then chốt để củng cố niềm tin nội bộ và khách hàng.

Đào tạo và Chuyển giao công nghệ: Khu vực VC Education và thiết bị chẩn đoán Topdon (VC OBD) thu hút sự quan tâm lớn, khẳng định tư duy mới của cộng đồng: Năng lực cạnh tranh tương lai nằm ở hàm lượng chất xám và khả năng làm chủ công nghệ.

Cam kết đồng hành cùng sự thịnh vượng

"Ngày Hội Gara Việt 2026" khép lại với những dư âm tích cực. Bên cạnh các phần quà giá trị lên tới 100 triệu đồng, thành công lớn nhất của sự kiện là sự kết nối chặt chẽ giữa hơn 300 chủ doanh nghiệp. Họ ra về với hành trang là kiến thức quản trị thực chiến và mối quan hệ hợp tác chiến lược với các nhà cung cấp uy tín.

Đại diện Ban tổ chức, ông Bùi Thọ Anh - đại diện VC Phồn Vinh khẳng định: "Sự hiện diện của hơn 300 chủ gara ngày hôm nay đánh dấu sự khởi đầu cho một kỷ nguyên kinh doanh bài bản và chuyên nghiệp. Chúng tôi cam kết không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái One-stop Solution để đồng hành cùng sự thịnh vượng bền vững của đối tác".

Việc hơn 300 chủ xưởng trong ngành cùng ngồi lại để hoạch định chiến lược dài hạn là tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự trưởng thành và chuyên nghiệp hóa mạnh mẽ của ngành dịch vụ ô tô Việt Nam.

Đáp lại sự tin tưởng đó, VC Phồn Vinh cam kết sẽ không ngừng nâng tầm chất lượng cho các mùa sự kiện tiếp theo. Ngày Hội Gara Việt trong những năm tới hứa hẹn sẽ trở lại với diện mạo chuyên nghiệp hơn, quy mô lớn hơn và đặc biệt là mang đến những giải pháp công nghệ, quản trị đột phá và cập nhật nhất. VC Phồn Vinh sẽ luôn nỗ lực để mỗi lần gặp lại là một lần cộng đồng được tiếp cận những phương pháp kinh doanh mới, sắc bén hơn để cùng nhau bứt phá trên thị trường.

(Nguồn: Công ty TNHH VC Phồn Vinh)