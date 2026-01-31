Đăng kiểm là quy định bắt buộc đối với các loại phương tiện cơ giới đường bộ khi lưu thông trên đường. Với nhiều chủ xe, nhất là những người ít kinh nghiệm, việc tự đưa "xế cưng” đi kiểm định đôi khi vẫn gây cảm giác lúng túng bởi chưa nắm rõ các thông tin và thủ tục cần chuẩn bị.

Nhiều chủ xe lúng túng khi đưa "xế cưng" đến cửa đăng kiểm. Ảnh: Hoàng Hiệp

Dưới đây là những quy định mới và những điều chủ xe cần biết khi đưa ô tô đi đăng kiểm trong năm 2026:

Chu kỳ đăng kiểm và tem kiểm định

Hiện nay, về chu kỳ kiểm định của các loại xe cơ giới hiện vẫn áp dụng quy định như các năm trước theo Thông tư 47/2024/TT-BGTVT. Trong đó, nguyên tắc xác định chu kỳ kiểm định dựa trên năm sản xuất của xe, đồng thời phân loại theo tuổi và loại hình sử dụng.

Cụ thể dưới bảng sau:

Chi phí khi đi đăng kiểm

Khi đưa xe đến các trung tâm đăng kiểm, chủ xe sẽ phải nộp 2 loại lệ phí là phí đăng kiểm và phí lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Trong đó, phí đăng kiểm được quy định tại Thông tư 55/2022/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành với mức dao động từ 250-570 nghìn đồng tuỳ vào loại xe. Còn lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường áp dụng mức chung là 40 nghìn đồng/giấy. Như vậy, các loại lệ phí mà chủ xe phải nộp dao động từ 290-610 nghìn đồng.

Từ ngày 20/1/2026, Thông tư 40/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng vừa ban hành quy định về cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định và miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới có hiệu lực. Theo quy định mới, các phương tiện không đạt yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường buộc phải thực hiện kiểm định lại.

Trường hợp xe được kiểm định lại ngay trong ngày tại cùng cơ sở đăng kiểm, mức giá dịch vụ cho mỗi lần kiểm định lại tối đa không vượt quá 50% giá dịch vụ kiểm định đang áp dụng tại cơ sở đó. Trong khi đó, nếu phương tiện kiểm định lại vào ngày khác hoặc thực hiện tại một cơ sở đăng kiểm khác, chủ xe phải nộp đầy đủ 100% giá dịch vụ kiểm định theo mức thu cụ thể của đơn vị đăng kiểm thực hiện.

Ngoài ra, chủ xe cần nộp phí sử dụng đường bộ tại cơ sở đăng kiểm theo chu kỳ và mức tiền dưới đây:

Giấy tờ khi đi đăng kiểm

Khi đưa xe đến trung tâm đăng kiểm, chủ xe cần mang theo giấy đăng ký xe và giấy đăng kiểm để xuất trình. Tuy nhiên, từ năm 2026, giấy đăng ký xe có thể được tích hợp trên VNeID.

Cụ thể, Thông tư số 71/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng (Thông tư 71) có hiệu lực từ 1/1/2026 đã sửa đổi, bổ sung các quy định theo hướng cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới. Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc mở rộng khái niệm giấy tờ đăng ký xe.

Theo đó, giấy tờ đăng ký xe hợp lệ bao gồm bản chính chứng nhận đăng ký xe, bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực và giấy chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên VNeID, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trở lên.

Thông tư 71 cũng quy định về giấy tờ khi người dân kiểm định xe, theo hướng cho phép cơ sở đăng kiểm khai thác dữ liệu đăng ký xe do cơ quan đăng ký xe chia sẻ.

Như vậy, người đưa xe đi đăng kiểm không cần xuất trình đăng ký xe bản giấy. Thay vào đó, chủ xe có thể xuất trình đăng ký xe thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 trở lên. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng làm rơi, mất đăng ký xe bản chính khi đưa xe đi đăng kiểm, đồng thời thúc đẩy việc khai thác dữ liệu điện tử dùng chung giữa các cơ quan quản lý.

Thông tư 71 cũng nêu rõ, trong trường hợp bất khả kháng, dữ liệu về đăng ký xe từ cơ quan đăng ký xe chưa chia sẻ được, chủ xe vẫn phải xuất trình giấy tờ đăng ký xe bản giấy hoặc bản chính giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký xe.

Đối với xe có chứng nhận đăng ký xe tạm thời, chủ xe nộp hồ sơ đề nghị kiểm định trực tiếp tại cơ sở đăng kiểm, qua bưu chính hoặc qua hệ thống trực tuyến. Trường hợp dữ liệu chưa được chia sẻ, chủ xe phải xuất trình chứng nhận đăng ký xe tạm thời bản chính hoặc đăng ký xe tạm thời tích hợp trên VNeID mức độ 2 trở lên, kèm bản sao phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng.

Song song với quá trình đăng kiểm, chủ xe cần nộp phí sử dụng đường bộ theo chu kỳ. Ảnh: Hoàng Hiệp

Thời gian giải quyết thủ tục

Một điểm mới khác được quy định trong Thông tư 71 là việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định. Theo đó, thời gian xử lý đối với xe miễn kiểm định lần đầu, kiểm định lần đầu, kiểm định định kỳ và xe máy chuyên dùng giảm từ một ngày xuống còn tối đa 4 giờ làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Với trường hợp xe mới chỉ có giấy hẹn cấp đăng ký xe, cơ sở đăng kiểm được phép cấp tem kiểm định và giấy hẹn trả giấy chứng nhận kiểm định cho chủ xe. Giấy chứng nhận kiểm định sẽ được cấp trong thời hạn 4 giờ làm việc kể từ khi chủ xe được cấp đăng ký xe hoặc xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan.

Ngoài ra, thời gian cấp lại giấy chứng nhận kiểm định trong trường hợp bị sai thông tin hoặc bị hỏng cũng được rút ngắn từ một ngày xuống còn 4 giờ làm việc.

Quy định mới về đăng kiểm cũng phù hợp với lộ trình quản lý giấy tờ giao thông trên môi trường điện tử. Hiện nay, nhiều loại giấy tờ như căn cước công dân, giấy phép lái xe, đăng ký xe, đăng kiểm, bảo hiểm bắt buộc đã được tích hợp trên tài khoản định danh điện tử VNeID. Người dân có thể xuất trình giấy tờ qua ứng dụng, thay cho bản giấy khi tham gia giao thông và thực hiện thủ tục hành chính.

(Tổng hợp)