Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tả Củ Tỷ Bùi Văn Vinh cùng người dân chia sẻ về cây trồng

Tại buổi sinh hoạt, Phó Bí thư Thường trực Bùi Văn Vinh đã trực tiếp trao đổi, hướng dẫn chi bộ đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, gắn với nhiệm vụ chính trị của thôn và nhu cầu thực tế của nhân dân. Theo đó, chi bộ tập trung đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bàn các giải pháp nâng cao vai trò nêu gương của đảng viên trong vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan, và thực hiện các tiêu chí thôn hạnh phúc.

Ngay sau buổi họp chi bộ, các thành viên tổ công tác “Ngày thứ Bảy cùng dân” và đảng viên cùng với người dân trong thôn đã triển khai ngay các phần việc cụ thể như: Hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh môi trường, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nuôi nhốt gia súc…

“Việc lãnh đạo xã trực tiếp về dự sinh hoạt chi bộ, đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt; các đảng viên mạnh dạn phát biểu ý kiến, thảo luận, đưa ra những khó khăn và đề xuất giải pháp. Qua đó, vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ ở cơ sở được phát huy, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thôn”, ông Vàng Văn Lưởng, Bí thư Chi bộ thôn Nậm Sỏm cho biết.

Mô hình “Ngày thứ Bảy cùng dân” ở xã vùng cao Tả Củ Tỷ, tỉnh Lào Cai đang từng bước góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của xã vùng cao.

Khám bệnh cấp thuốc cho nhân dân trong Ngày thứ Bảy cùng dân. Ảnh: Trọng Bảo

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng ủy xã Tả Củ Tỷ đã ban hành kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 6/10/2025; trong đó, trọng tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường bám sát cơ sở, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân.

Theo đó, xã thành lập 15 tổ công tác, mỗi tổ phụ trách một thôn, bản, gồm 13 - 15 thành viên là cán bộ, đảng viên của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Các tổ công tác định kỳ hai ngày thứ Bảy hằng tháng xuống thôn, bản giúp đỡ người dân.

Từ khi thực hiện mô hình “Ngày thứ Bảy cùng dân”, xã Tả Củ Tỷ đã xây dựng vườn rau mẫu ngay tại trụ sở, làm cơ sở để tuyên truyền, hướng dẫn và nhân rộng trong cộng đồng; góp phần cải thiện bữa ăn, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và từng bước thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân.

“Trước đây, đất vườn của gia đình bỏ không, từ khi cán bộ trên xã về trực tiếp hướng dẫn cải tạo đất, chọn giống và áp dụng quy trình trồng rau phù hợp, gia đình đã trồng nhiều loại rau để phục vụ cho bữa ăn gia đình, không ăn hết thì bán cho bà con”, anh Thào A Dìn, thôn Nậm Sò chia sẻ.

Bí thư Đảng ủy xã Tả Củ Tỷ Nguyễn Thị Nga (thứ 5 từ phải qua) vui hội Gầu Tào với người dân. Ảnh: Trọng Bảo

Không làm thay mà làm cùng với nhân dân

Mô hình “Ngày thứ Bảy cùng dân” được triển khai đồng loạt tại 15 thôn, bản của xã Tả Củ Tỷ với điểm chung là các tổ công tác không làm thay, mà cùng người dân bàn bạc, thống nhất nội dung và phân công thực hiện. Người dân trực tiếp tham gia từ khâu lập kế hoạch đến tổ chức thực hiện, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại.

Triển khai mô hình, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức xã trực tiếp bám thôn, bám bản, hướng dẫn dân bản. Các nội dung đều được phân công rõ người, rõ việc, có trách nhiệm theo dõi, đánh giá và sơ kết hằng tháng, bảo đảm chương trình đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thực chất.

“Thông qua “Ngày thứ Bảy cùng dân”, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân ngày càng gắn bó. Người dân từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sản xuất, sinh hoạt; chủ động hơn trong giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và tham gia xây dựng nông thôn mới”, ông Bùi Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực xã Tả Củ Tỷ cho biết.

Người dân xã Tả Củ Tỷ rất chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống (Trong ảnh: người dân làm Lễ cúng rừng). Ảnh: Trọng Bảo

Thực tế triển khai cho thấy, mô hình “Ngày thứ Bảy cùng dân” đã tạo chuyển biến rõ nét ở cơ sở, cảnh quan nông thôn từng bước khang trang, đời sống người dân được cải thiện, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng được củng cố. Quan trọng hơn là thông qua những việc làm cụ thể, niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở được tăng cường.