Sáng 27/8, hơn 300 học sinh khối 6 và khối 10 Trường Trung học Thực hành Sài Gòn (TPHCM) hào hứng gặp bạn bè, thầy cô giáo mới trước thềm năm học.

Sân trường rộn ràng tiếng trò chuyện làm quen, tiếng cười nói của những nhóm bạn cùng tham gia các trò chơi và hoạt động trải nghiệm. Sự háo hức hiện rõ trên gương mặt nhiều học sinh khi lần đầu khám phá môi trường học tập mới.

Theo nhà trường, Ngày hội Câu lạc bộ là hoạt động mở đầu năm học, giúp học sinh đầu cấp giảm bớt sự bỡ ngỡ khi bước vào môi trường mới. Bên cạnh việc học tập, các hoạt động ngoại khóa tạo thêm không gian để học sinh giao lưu, phát triển sở thích, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và chủ động hòa nhập với tập thể.

Em Xuân Hoàng và Minh Long hào hứng tìm hiểu về CLB Tiếng Anh. Xuân Hoàng cho biết em yêu thích môn học này nên muốn tham gia câu lạc bộ để có thêm cơ hội rèn luyện khả năng giao tiếp.

Thầy và trò cũng tạo dáng.

"Con rất hào hứng tới lớp làm quen bạn mới, năm học này con mong sẽ học tập thật tốt", Mai Chi nói.

Theo các thầy cô, Trường Trung học Thực hành Sài Gòn chú trọng học tập và trải nghiệm. Bên cạnh chương trình trên lớp, các câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa tạo thêm không gian để học sinh phát triển sở thích, năng khiếu, rèn kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và tính chủ động.

Các nữ sinh rạng rỡ, hào hứng ngày tựu trường.

Trường Trung học Thực hành Sài Gòn trực thuộc Trường ĐH Sài Gòn - một trong những trường có tiếng tại TPHCM. Trong kỳ thi vào lớp 10 TPHCM hằng năm, các trường như THCS và THPT Trần Đại Nghĩa, Trung học Thực hành Sài Gòn, THCS Nguyễn Văn Tố, THCS Trần Quốc Toản 1, THCS Lê Văn Tám, THCS Nguyễn Du... chiếm ưu thế về số học sinh đạt điểm cao.