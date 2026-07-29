Ngày 28/7, tại Hà Tĩnh, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh nhằm thống nhất định hướng triển khai các dự án trọng điểm tại địa phương.

Toàn cảnh buổi làm giữa Petrovietnam và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 28/7/2026.

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung trao đổi về định hướng phát triển Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại Vũng Áng theo mô hình liên kết chuỗi giá trị và cộng sinh công nghiệp, tối ưu hạ tầng và nâng cao hiệu quả đầu tư. Theo đó, Petrovietnam sẽ ưu tiên triển khai các dự án nền tảng gồm Kho LNG Bắc Trung Bộ, Nhà máy điện LNG Vũng Áng III, dự án Trung tâm Dữ liệu (Data Center) và hệ thống hạ tầng phân phối khí.

Lễ ký biên bản ghi nhớ mua bán khí LNG tái hóa cho Dự án NMĐ Vũng Áng III

Nhằm cụ thể các mục tiêu của Đề án, trong khuôn khổ buổi làm việc, đã diễn ra lễ ký kết các văn kiện hợp tác: Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu cơ hội đầu tư Trung tâm Dữ liệu (Data Center) tại Khu kinh tế Vũng Áng giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, PV GAS và Nebula Energy; Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Tổng công ty Viễn thông MobiFone; Biên bản ghi nhớ về việc mua bán khí LNG tái hóa cho Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III giữa Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power).

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa PV GAS và Mobifone

Các văn kiện hợp tác được ký kết tại buổi làm việc không chỉ tạo cơ sở triển khai các dự án trọng điểm mà còn góp phần cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Chính phủ, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

Kiến tạo cực tăng trưởng mới

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, yêu cầu đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực mà còn phải tổ chức, kết nối và phát huy hiệu quả các nguồn lực hiện có.

Là doanh nghiệp nòng cốt trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng, không chỉ giữ vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Petrovietnam còn được kỳ vọng dẫn dắt phát triển các chuỗi giá trị công nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, qua đó, tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Lễ ký Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu cơ hội đầu tư Trung tâm dữ liệu giữa tỉnh Hà Tĩnh PV GAS và Nebula

Trong khi đó, Hà Tĩnh sở hữu nhiều lợi thế nổi bật với Khu kinh tế Vũng Áng, hệ thống cảng nước sâu, quỹ đất công nghiệp lớn và vị trí cửa ngõ kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Sự kết hợp giữa năng lực của Petrovietnam và tiềm năng của Hà Tĩnh được xem là có thể tạo nền tảng để quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên Petrovietnam tại Hà Tĩnh đạt khoảng 11,5 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 17% GRDP của tỉnh.

Hướng tới mô hình liên kết nguồn lực

Từ một khu kinh tế công nghiệp trọng điểm, Vũng Áng đang đứng trước cơ hội trở thành trung tâm công nghiệp - năng lượng tích hợp của khu vực Bắc Trung Bộ. Giá trị của mô hình này không chỉ nằm ở việc bổ sung các dự án mới mà còn ở khả năng hình thành chuỗi liên kết giữa hạ tầng năng lượng, sản xuất công nghiệp, logistics và kinh tế số - những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của các trung tâm công nghiệp hiện đại.

Thay vì phát triển theo từng dự án riêng lẻ, hai bên đang hướng tới mô hình liên kết nguồn lực, trong đó chiến lược quốc gia, lợi thế địa phương và năng lực của doanh nghiệp được kết nối để tạo ra giá trị lớn hơn.

Sơ đồ chuỗi dự án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng

Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và hình thành các cực tăng trưởng mới. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, cần những doanh nghiệp đủ năng lực dẫn dắt, những địa phương có tầm nhìn dài hạn và cơ chế phối hợp hiệu quả nhằm biến tiềm năng, lợi thế thành động lực phát triển.

Nếu được triển khai đồng bộ, Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái Petrovietnam tại Vũng Áng được đánh giá là sẽ không chỉ tạo động lực phát triển mới cho Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ, mà còn góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển các trung tâm công nghiệp - năng lượng quy mô lớn của quốc gia, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, tăng trưởng xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Thực tiễn hợp tác giữa Petrovietnam và Hà Tĩnh cho thấy, khi doanh nghiệp và địa phương cùng chia sẻ tầm nhìn, các dự án không chỉ tạo ra giá trị kinh tế trực tiếp mà còn mở rộng khả năng thu hút đầu tư, hình thành chuỗi giá trị mới, lấy liên kết để cộng hưởng nguồn lực, lấy hệ sinh thái để tạo sức bật và lấy doanh nghiệp nòng cốt làm lực lượng tiên phong kiến tạo những cực tăng trưởng mới cho đất nước.

Ngọc Minh