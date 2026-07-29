Ông Trần Duy Đông cho biết Phú Thọ ưu tiên dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, giá trị gia tăng lớn và thân thiện với môi trường. Tỉnh định hướng phát triển hệ sinh thái công nghiệp gắn với đô thị, dịch vụ, logistics và các trung tâm đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Tập đoàn SK. Ảnh: Báo Phú Thọ

Theo ông Đông, Hàn Quốc hiện đứng đầu về tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại địa phương. Tỉnh đề nghị Tập đoàn SK nghiên cứu các dự án phù hợp với định hướng phát triển sau hợp nhất.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp được giao cung cấp thông tin, hỗ trợ nhà đầu tư xử lý khó khăn. Phú Thọ cam kết tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc nghiên cứu, đầu tư và mở rộng sản xuất.

Ông Han Seong Won - Trưởng đại diện Tập đoàn SK tại Việt Nam - cho biết, sẽ báo cáo lãnh đạo tập đoàn về môi trường đầu tư của Phú Thọ. Với vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, ông cũng cam kết giới thiệu địa phương tới các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất ISC Vina Im Seung Gyun đề xuất tỉnh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất. Công ty này đang vận hành nhà máy linh kiện bán dẫn tại Khu công nghiệp Bá Thiện II với tổng vốn 42,35 triệu USD.

Nhà máy có diện tích gần 2ha, hoạt động từ tháng 4/2018, chuyên sản xuất POGO Pin, linh kiện kiểm tra chất bán dẫn, gia công PCB, khuôn nhựa và khuôn nhôm. Doanh nghiệp đặt mục tiêu mở rộng chuỗi cung ứng công nghệ cao tại Phú Thọ.

6 tháng đầu năm 2026, Phú Thọ thu hút hơn 1,77 tỷ USD vốn FDI, vượt kế hoạch năm. Dòng vốn được hướng vào điện tử, bán dẫn, vật liệu mới, năng lượng sạch và công nghiệp hỗ trợ. Việc Tập đoàn SK nghiên cứu cơ hội đầu tư cùng đề xuất mở rộng của ISC Vina tại Khu công nghiệp Bá Thiện II - nơi doanh nghiệp đang vận hành nhà máy linh kiện bán dẫn vốn 42,35 triệu USD - cho thấy Phú Thọ đang chuyển từ thu hút vốn theo quy mô sang lựa chọn dự án có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao và khả năng hình thành chuỗi cung ứng.

Đoàn Bổng