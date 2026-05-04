Mạng xã hội đang lan truyền các clip nghệ sĩ Bình Tinh biểu diễn tại chương trình Vầng trăng cổ nhạc dịp Lễ hội Nghinh Ông Vàm Láng, tỉnh Đồng Tháp (Tiền Giang cũ).

Bình Tinh gây tranh cãi khi mặc sexy hát cổ nhạc. Theo các clip, chị mặc áo trong khoét sâu phần ngực, phối với cây suit đen đính kim sa lấp lánh.

Việc Bình Tinh mặc sexy diễn trích đoạn Tiếng trống Mê Linh nhận nhiều bình luận trên mạng xã hội.

Phần lớn ý kiến cho rằng cô mặc trang phục biểu diễn không phù hợp khi thể hiện một tác phẩm kinh điển ca ngợi lòng yêu nước, tinh thần quật cường của dân tộc.

Bình Tinh ca trích đoạn "Tiếng trống Mê Linh".

Thậm chí, khi thể hiện một bài hát khác, Bình Tinh cởi bung cúc áo khoác đồng thời liên tục thực hiện động tác vỗ tay mạnh theo nhịp. Bài nhạc này cũng có giai điệu hào hùng, khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam và niềm tự hào dân tộc qua hàng nghìn năm lịch sử.

Một số bình luận cũng cho rằng nghệ sĩ Bình Tinh xuống phong độ khi giọng ca, cột hơi, sa sút không còn như xưa.

Tài khoản Thao Pham bình luận: "Hát cải lương sao mặc đồ như vầy? Mất hết hình tượng".

Tài khoản Thanh Tran đồng tình: "Hát nhạc của đất nước vào ngày lễ mà ăn mặc vậy đó! Xem có trang nghiêm, kính trọng chút nào không, mà vẫn cứ hát ra rả 'nước Nam ta', 'dân tộc ta'?".

Việc cởi cúc áo khoác cộng với động tác mạnh khiến ngoại hình của nữ nghệ sĩ gây "nóng mắt"

Tài khoản Hồng Nhung viết: "Bình Tinh hát xuống nhiều quá. Cái này không giống hát mà là đang hét. Câu nào cũng như hụt hơi tới nơi".

Dù vậy, không ít người hâm mộ nghệ sĩ Bình Tinh vẫn đang ra sức bảo vệ, bênh vực thần tượng trên các nền tảng.

Nghệ sĩ Bình Tinh sinh năm 1987, là con nhà nòi với cha là nghệ sĩ Đức Lợi, mẹ là nghệ sĩ Bạch Mai và anh là nghệ sĩ Chinh Nhân.

Cuộc đời Bình Tinh khá lận đận khi cha mẹ ly hôn từ khi chị còn niên thiếu, gia cảnh khánh kiệt vì nợ nần. Cô cũng không được cha mẹ trực tiếp truyền nghề, phải học lỏm từ các bậc tiền bối.

Sau cú sốc mất cha, cái tên Bình Tinh biến mất suốt thời gian dài trước khi trở lại và tỏa sáng tại chương trình Sao nối ngôi 2015.

Từ bước đệm này, Bình Tinh vươn lên, trở thành ngôi sao mảng cải lương tuồng cổ đồng thời là một trong số ít nghệ sĩ trẻ tiêu biểu đương thời của nghề.

Từ tên tuổi sạch scandal, Bình Tinh bắt đầu vướng thị phi do có liên quan đến ồn ào xoay quanh những người thân của cố NSƯT Vũ Linh.

