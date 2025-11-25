Tống Đức Cường (hay còn gọi là Cường Tống) sinh năm 1987 là nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc và nhà sản xuất âm nhạc. Anh được sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật có bố là cố nhạc sĩ Đức Minh - tác giả của gần 500 ca khúc, nhiều tác phẩm khí nhạc, đặc biệt sở trường làm nhạc cho sân khấu (kịch nói, cải lương, chèo).

Tiếp xúc với âm nhạc từ rất sớm, Cường Tống được đào tạo piano và âm nhạc từ 6 tuổi. Năm 1996, anh theo học tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) dưới sự hướng dẫn của NSƯT Nguyễn Hữu Tuấn và GS.TS.NGND Trần Thu Hà.

Cường Tống từng giành Giải nhất ''Concours Mùa thu 2007''.

Cột mốc đánh dấu sự nghiệp âm nhạc của Cường Tống có lẽ là cuộc thi piano tại Malaysia. Vượt qua hàng trăm gương mặt nổi bật, anh giành Giải nhất Concours Mùa thu 2007- cuộc thi tài năng âm nhạc thể loại giao hưởng - thính phòng.

Giải thưởng này mở ra cho Cường Tống nhiều cơ hội nghề nghiệp. Năm 2008, anh thu âm độc tấu piano cho VTV1 và biểu diễn tại Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Kirishima (Nhật Bản) dưới sự hướng dẫn của NSND Đặng Thái Sơn.

Sau đó anh nhận học bổng toàn phần của Nhà nước Việt Nam du học tại Học viện Âm nhạc Trung Quốc, đào tạo chuyên sâu về biểu diễn piano, sáng tác, phối khí và nhạc jazz. Không chỉ giành giải khuyến khích bảng lớn tại cuộc thi Piano và Violin toàn quốc lần thứ 3 của CCTV (Trung Quốc) năm 2015, anh được mời biểu diễn trong hòa nhạc Trăm năm âm điệu piano Trung Quốc và là tác giả bản chuyển thể Concerto Hoàng Hà cho 6 piano 12 tay.

Nhạc sĩ Cường Tống. Ảnh: NVCC

Tại thị trường cạnh tranh cao như Trung Quốc, Cường Tống - một nhà sản xuất, nhạc sĩ người Việt Nam lại tìm được chỗ đứng vững chắc và được săn đón với nhiều lời mời gọi hấp dẫn. 13 năm kể từ khi du học và làm việc anh đạt được nhiều thành tựu. Anh là một trong số những tài năng của âm nhạc Việt Nam đa năng, khi là một pianist, khi là một nhạc sĩ, nhà sản xuất, đôi lúc lại xuất hiện với vai trò giám đốc âm nhạc, sáng tác ca khúc.

Anh tham gia vai trò sáng tác và hòa âm ca khúc Ẩn Tuyến của phim Đường chuyển hạ: Song sinh linh vực (2019), sáng tác và hòa âm cho ca khúc Nguyện một đời bộ phim Đường chuyển: Thung lũng địa ngục hoa (2019); vai trò sản xuất âm nhạc cho phim Văn Triều Vinh (2018); sản xuất âm nhạc phim Đại anh hùng (2018). Sản xuất nhạc phim và ca khúc chủ đề phim Tam Quốc: Chiến binh bất bại (2021)...

“Một bộ phim tại Trung Quốc được sản xuất với nhiều phiên bản và khâu kiểm duyệt gắt gao. Có những tác phẩm phải gần 3-4 năm mới được phát hành. Các đạo diễn, nhà sản xuất Trung Quốc quan tâm đến việc sản xuất nhạc phim vì cho rằng nó quyết định 50% thành công bộ phim. Tôi có ê-kíp chuyên nghiệp tại đây, có thể làm được tất cả về nhạc phim'' - Cường Tống chia sẻ.

Trở về Việt Nam sau nhiều năm học tập và hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc, Cường Tống đã tham gia viết sách khoa giáo về âm nhạc. Năm 2022 anh đồng tác giả bản piano fantasy Bay vào ngày xanh. Năm 2024 anh là thành viên nhóm tác giả bộ sách giáo khoa Âm nhạc 12, Chuyên đề âm nhạc 12.

Sắp tới anh sẽ ''chào sân'' với mini album mang tên Hồi ảnh âm nhạc, lần đầu tiên có một nhạc sĩ cho ra mắt album khí nhạc và đầu tư MV chỉn chu. Thông qua sản phẩm khởi động, Cường Tống mong muốn đây là món quà gửi tặng đến khán giả yêu nhạc, khí nhạc.

An An