Nghệ sĩ opera - giảng viên Nguyễn Bích Thủy ra mắt cuốn sách Khoa học và nghệ thuật ca hát: Một cách tiếp cận chuyên sâu về thanh nhạc cổ điển.

Tác phẩm gồm 14 chương, tập trung hệ thống hóa những kỹ thuật cốt lõi của thanh nhạc cổ điển và các kiến thức nền tảng về sinh lý giọng hát, đường thanh quản, hệ hô hấp và cách phát âm.

Nghệ sĩ opera - giảng viên Nguyễn Bích Thuỷ tại lễ ra mắt sách.

Cuốn sách phân tích nhiều kỹ thuật quan trọng trong nghệ thuật hát cổ điển như chiaroscuro, appoggio, portamento, messa di voce, kỹ thuật rung, agility… Đồng thời giải thích các vấn đề thường gây tranh luận như thở bằng mũi hay miệng, lý do ca sĩ opera sử dụng nhiều vibrato hay vai trò của sửa đổi nguyên âm trong hát.

Một chương đáng chú ý giới thiệu Hệ thống phân loại giọng Fach của Đức, làm rõ các khái niệm falsetto, giọng óc ở nữ và giọng đầu ở nam giới. Sách cũng dành dung lượng giới thiệu một số trường phái thanh nhạc quốc tế, cùng các nhà sư phạm thanh nhạc Ý cổ và những học giả có ảnh hưởng trong thế kỷ XX–XXI.

NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Phúc Tiệp chúc mừng nghệ sĩ Bích Thủy ra mắt sách.

TS.NSND Đỗ Quốc Hưng - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đánh giá, đây là công trình có giá trị, góp phần lấp khoảng trống nghiên cứu chuyên sâu về opera và sư phạm thanh nhạc tại Việt Nam. Theo NSND Đỗ Quốc Hưng, những kiến thức mà tác giả tiếp cận trong quá trình học tập, nghiên cứu và biểu diễn tại Áo - một trung tâm lớn của nghệ thuật hàn lâm châu Âu, đã giúp cuốn sách có nền tảng học thuật vững vàng, kết hợp hài hòa giữa khoa học và cảm xúc nghệ thuật.

NSND Đỗ Quốc Hưng cho rằng tác phẩm không chỉ trình bày hệ thống kiến thức kỹ thuật mà còn mở rộng sang các bình diện văn hóa, lịch sử và triết lý của nghệ thuật hát cổ điển; đồng thời đối chiếu sư phạm thanh nhạc Việt Nam với thế giới, giúp người đọc hình dung những hướng tiếp cận phù hợp trong bối cảnh hội nhập.

Với cách diễn đạt mạch lạc, gần gũi, cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên, giảng viên thanh nhạc, các nhà nghiên cứu âm nhạc và cả những khán giả yêu thích opera. Đây cũng được kỳ vọng là nguồn tư liệu góp phần nâng cao chất lượng đào tạo thanh nhạc tại các trường âm nhạc Việt Nam.