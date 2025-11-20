Ngày 20/11, Hội Nhạc sĩ Việt Nam gặp gỡ báo chí, thông tin về Festival quốc tế Âm nhạc mới Á - Âu lần thứ IV sẽ diễn ra từ ngày 27/11 đến 1/12/2025 tại Hà Nội.

Qua 3 lần tổ chức vào các năm 2014, 2016 và 2018, Festival đã thu hút hơn 200 nghệ sĩ đến từ hơn 40 quốc gia mỗi kỳ, để lại nhiều dấu ấn trong hợp tác, giao lưu âm nhạc quốc tế. Năm nay, quy mô tiếp tục được mở rộng với khoảng 300 đại biểu, nghệ sĩ trong và ngoài nước như: Liên bang Nga, Tatarstan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Adygeya, Đan Mạch, Bỉ, Đức, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Trung Quốc, Úc và Lào.

Phía Việt Nam có sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Tôn vinh sáng tác trẻ Việt Nam

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cho biết, điểm nhấn của Festival năm nay là đêm hòa nhạc dành riêng cho các tác giả trẻ Việt Nam. Đây là dịp để tôn vinh thế hệ sáng tác mới - những người đang được đào tạo bài bản, có tư duy hiện đại nhưng luôn giữ nền tảng từ âm nhạc dân tộc.

Theo ông Quân, tất cả tác phẩm trình diễn trong Festival đều là sản phẩm sáng tạo thuần túy của các tác giả, không lạm dụng công nghệ hay AI (trí tuệ nhân tạo) khi viết bởi "những kỹ thuật đó dễ làm lộ sự thiếu chiều sâu và không phù hợp với sáng tác hàn lâm". Ban tổ chức ưu tiên lựa chọn những tác phẩm khai thác chất liệu dân gian theo tinh thần đương đại.

Festival quốc tế Âm nhạc mới Á - Âu diễn ra tại 3 địa điểm: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Công viên Di sản Cao Phong (Phú Thọ). Các loại hình biểu diễn gồm hòa tấu giao hưởng, hòa tấu thính phòng và biểu diễn ca khúc.

Lễ khai mạc tổ chức lúc 20h ngày 27/11 tại Phòng hòa nhạc Lớn (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) với chương trình hòa nhạc giao hưởng của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam. Những ngày tiếp theo là chuỗi hòa nhạc thính phòng quốc tế, chương trình giới thiệu sáng tác của các nhạc sĩ trẻ Việt Nam, hòa nhạc của Dàn nhạc Thính phòng đương đại Matxcơva, giao lưu nghệ thuật tại Phú Thọ và lễ bế mạc ngày 1/12.

Festival còn có các hoạt động chuyên môn như: bài giảng về kết hợp nhạc cụ Đông - Tây của GS. Deqing Wen (28/11), lớp học chỉ huy dàn nhạc cùng nhạc trưởng Borja Quintas (28/11) và buổi hướng dẫn biểu diễn thính phòng của Dàn nhạc Thính phòng đương đại Matxcơva (2/12).