"Chưa bao giờ nhận một vai diễn khiến tôi không thể giảm cân. Lúc nắng rát mặt, ước mơ lớn nhất của tôi giữa sân bóng 12h trưa chỉ là... một chiếc mũ", nghệ sĩ Hồ Liên chia sẻ về hành trình vào vai bà Nga béo - thủ môn U50 của Đội bóng nữ làng Xuân.

50 tuổi mặc quần đùi áo số ra sân chạy và bắt bóng như cầu thủ thật

- Vào vai bà Nga "béo" - một thành viên lớn tuổi trong 'Đội bóng nữ làng Xuân" với hình ảnh vừa ngộ nghĩnh lại rất đời thường. Ở độ tuổi 50, điều gì khiến Hồ Liên đồng ý xỏ giày ra sân chạy nhảy?

Lúc đến định trang nhân vật, đạo diễn nói nghĩ ngay tới tôi cho vai bà Nga - một người đàn bà tràn đầy năng lượng, tích cực, có thể đi khắp làng giải quyết mọi vụ việc và quan trọng nhất là phải đá bóng. Lúc đó tôi nghĩ đơn giản mình là diễn viên vai nào cũng phải thử. Lúc nhận vai tôi chưa thể tưởng tượng hết được những gì sắp diễn ra đâu!

Nghệ sĩ Hồ Liên trong vai bà Nga 'béo' của "Đội bóng nữ làng Xuân".

Phim này đặc biệt ít nhất là với dàn 7 chị em trong đội bóng. Đạo diễn muốn lấy bối cảnh ven biển cho có màu sắc mới, vì thế đoàn phim di chuyển liên tục. Tôi tự lái xe một ngày gần 100km cả đi lẫn về từ Long Biên lên Sóc Sơn, Đông Anh, có lúc bối cảnh nhà lại ở Bắc Ninh, Nghệ An. Dù có xe của đoàn nhưng hầu như tôi đều tự di chuyển cho thuận tiện.

Nhưng đổi lại, nhân vật bà Nga hợp tuổi và bộc trực, không quá xa vời với các hình tượng tôi từng làm. Bà Nga là Hội trưởng Hội Phụ nữ, chuyên đi kết nối và xử lý các sự vụ trong làng. Ngoài đời, tôi cũng có 15 năm làm công đoàn ở Nhà hát Kịch Việt Nam toàn "vác tù và hàng tổng" nên nhập vai này không khó.

Phim không chỉ thiên về đá bóng mà lồng ghép câu chuyện xã hội rất lớn. Đó là tính nhân quyền của người phụ nữ - những con người dám sống, dám chịu trách nhiệm và dũng cảm đấu tranh với thiệt thòi.

- Lúc nhận vai gật đầu rất nhanh nhưng khi thực sự bước ra sân bóng thực tế, chị đã trải qua những khó khăn nào?

Tôi năm nay 50 tuổi, cũng mặc quần đùi áo số ra sân tập luyện, chạy trên sân, bắt bóng như cầu thủ thật. Cái khắc nghiệt nhất là sân bóng ở làng ven biển, không có mái che, các diễn viên phải phơi mình dưới nắng từ 8h sáng đến 5h chiều. Nhiều hôm quay tới 12h trưa, chỉ tranh thủ vào ăn nhanh hộp cơm rồi lại ra thực hiện tiếp cho kịp tiến độ.

Nắng mùa hè tháng 7, tháng 8 rát kinh khủng, kem chống nắng có bôi dày cỡ nào không ăn thua, chị em cháy đen hết cả tay chân! Từ những người "tiểu thư" như Đan Lê, cho đến Thanh Hương, Diễm Hương... tất cả đều phải lăn lộn tập thật.

Trận bóng đầu tiên quay lúc gần 12h trưa, nắng như đổ lửa, đạo diễn bắt bỏ hết mũ nón ra. Tôi là người duy nhất được đứng tựa vào cái cột cầu môn. Cột gôn nhỏ tẹo thôi nhưng nó che được đúng cái mặt, lúc đó tôi thấy hạnh phúc vô cùng! Trong đầu thoáng nghĩ: "Ước mơ giản dị nhất lúc này chỉ là một chiếc mũ trên đầu!" (cười).

Bối cảnh là sân bóng của làng nên trước khi quay, tổ đạo cụ phải đi hót sạch phân trâu, phân bò cho diễn viên chạy. Nhưng phân trâu hót được chứ kiến với muỗi thì chịu! Đang quay căng thẳng, mặt mũi ai nấy hớn hở nhưng đạo diễn hô "cắt!" là đồng loạt cúi xuống đập muỗi.

Nghệ sĩ Hồ Liên lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, hệt như nhân vật Nga 'béo'.

- Vất vả như thế, chị có... giảm được cân nào?

Tôi toàn trêu mọi người trên sân: "Úi giời! Tập thế này mà mỗi ngày giảm được 2 cân thì khổ mấy cũng tập!". Thế nhưng tôi chẳng gầy đi được lạng nào.

Đã vậy đạo diễn còn dặn tôi không được gầy, họ thích nhân vật bà Nga phải béo. Vì nhân vật cần một người phụ nữ trung niên béo, kiểu béo khoẻ béo đẹp, đầy nhiệt huyết trong đội tuyển.

Diễn viên cũng chỉ là một nghề thôi!

- Khán giả nhận xét dù không phải vai chính nhưng bà Nga của chị giống như một người "cầm trịch", kết nối toàn bộ thành viên. Chị thấy tính cách này có giống nghệ sĩ Hồ Liên ngoài đời?

Khá giống đấy! Ngoài 15 năm làm công đoàn, làm phó đoàn ở nhà hát, tôi cũng là người thích hoạt động xã hội. 10 năm nay, năm nào tôi cũng âm thầm tổ chức chương trình Trung Thu Bố ở đảo xa, con ở nhà có bạn cho hàng nghìn con em chiến sĩ Hải quân ở các vùng. Chỉ riêng năm nay do lịch quay phim dày quá nên mới phải tạm dừng.

- Ngoài đời chị cũng hậu phương ổn định và không lo kiếm tiền giống bà Nga?

(Cười lớn) Không nhé! Tôi ngoài đời không có dãy nhà trọ nào đâu. Chỉ là kinh tế gia đình vừa đủ ổn định để mình yên tâm thăng hoa và cống hiến trọn vẹn với nghề thôi!

Trên sân khấu kịch, nghệ sĩ Hồ Liên hóa thân vào đa dạng các vai diễn.

- Hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật, kinh qua hàng trăm vai diễn trên sân khấu lẫn truyền hình, nếu dùng một hình ảnh bóng đá để mô tả về sự nghiệp của mình, chị thấy mình đang ở vị trí nào: tiền đạo săn bàn, hậu vệ thầm lặng hay một HLV điềm tĩnh?

Mặc dù trong phim tôi được giao vai thủ môn - người lớn tuổi nhất cầm trịch đội bóng. Nhưng nếu lồng ghép nghề nghiệp, cuộc đời diễn viên và nghệ thuật của mình vào câu chuyện bóng đá, tôi tự nhận mình ở vị trí một hậu vệ thầm lặng.

Ở độ tuổi này, tôi không còn nhu cầu đi săn tìm điều gì nữa. Từ những năm 2000 khi chương trình Văn nghệ Chủ nhật mới ra đời, tôi đã là thế hệ diễn viên đời đầu của Gặp nhau cuối tuần, sau này nâng cấp thành Gặp nhau cuối năm. Tôi cũng từng tham gia phim điện ảnh như Vào Nam ra Bắc. Tôi đã mải miết làm nghề 30 năm, tham gia nhiều tác phẩm sân khấu, truyền hình cho đến điện ảnh.

Đương nhiên nghệ sĩ ai cũng mong chờ những vai diễn hay và hấp dẫn tìm đến mình. Nhưng để chọn cho mình một tâm thế, tôi chọn làm hậu vệ thầm lặng. Cái gì đến sẽ đến và mình cứ làm thật tốt công việc chứ không mải mê đi săn tìm hay chạy theo những hào quang ảo tưởng nữa.

- Nghĩa là hiện tại chỉ cần có một vai diễn yêu thích, chị sẽ sống hết mình với nó bất chấp vai đó có nhiều thử thách!

Đúng vậy! Khi được các đạo diễn sân khấu hay truyền hình mời vào một vai diễn, tôi chắc chắn phải nghiên cứu kỹ xem mình sẽ làm như thế nào.

Tôi từng đoạt Huy chương Bạc với vai công chúa Lý Hân trong vở kịch Thiên mệnh của Nhà hát Kịch Việt Nam (vở diễn đạt giải Vàng tại Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc). Khi nhận vai công chúa, tôi 46 tuổi. Có những vở kịch thiếu nhi, ở tuổi 46, tôi lại vào vai một cô bé 16 tuổi làm người dẫn chuyện mà vẫn thuyết phục được hội đồng nghệ thuật và giành Huy chương Bạc vai này. Là diễn viên, chỉ cần mình tìm hiểu kỹ tâm lý và khai thác sâu nhân vật để làm thật tốt là được.

Tôi vốn sợ nước và không biết bơi. Nhưng nếu bây giờ có vai diễn một vận động viên bơi lội truyền cảm hứng, tôi sẵn sàng nhận vai và đi học bơi ngay. Hoặc nếu là vai đánh võ, tôi cũng sẽ đi học võ. Tôi sẵn sàng đương đầu với khó khăn để có được những vai diễn thực sự đặc biệt.

Hồ Liên ở hậu trường 'Đội bóng nữ làng Xuân":