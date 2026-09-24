Trong Đội bóng nữ làng Xuân tập 7 lên sóng tối nay, 24/9, bé Voi hớt hải chạy sang nhà cô Loan - bạn thân của mẹ Yến (Đan Lê) để mách cô rằng mẹ Yến đang bị bố Quốc đánh ở nhà. Loan nghe vậy lập tức chở cậu bé sang nhà giải cứu bạn thân. Vừa thấy Loan đến cửa, Quốc (Tuấn Tú) nói: "Giỏi rồi, suốt ngày tụ tập đàn đúm bảo sao người ta chả bảo là con cá rô điếc".

Ở diễn biến khác, buổi ra mắt sản phẩm mới của Mỹ Dung (Diễm Hương) quy tụ nhiều chị em trong làng. Họ đến tham dự không những được giao lưu, tiếp cận sản phẩm làm đẹp mới mà còn có quà mang về. Chính vì thế Yến (Đan Lê) cũng có mặt để lấy phần. Chờ mãi chẳng thấy ban tổ chức phát quà mà chồng thì gọi cháy máy, Yến lo lắng bồn chồn đứng ngồi không yên vì phải về để nấu cơm cho chồng. Nguy hiểm hơn, hình ảnh Yến có mặt trong sự kiện xuất hiện trên livestream và Quốc đã xem được kèm theo lời khích bác của một người bạn.

Trong khi đó, Minh (Thảo My) cũng nhân lúc làm MC cho sự kiện của chị Dung đã tranh thủ mời gọi chị em tham gia đội bóng khiến Dung vô cùng lúng túng. Nào ngờ Minh bị một chị gái trong làng bóc phốt ngay tại sự kiện. "Tưởng ai hoá ra là con ông Khiêm hiệu trưởng, đã bỏ nhà đi bụi mà còn bóng với bánh", một chị nói.

Quốc đánh vợ vì dự sự kiện của Dung? Loan sẽ đáp trả Quốc ra sao? Diễn biến chi tiết Đội bóng nữ làng Xuân tập 7 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.