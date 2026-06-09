Theo TVB, nghệ sĩ Hồ Phong vừa tổ chức concert ở tuổi 94 tại sân vận động Hong Kong. Buổi hòa nhạc kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ với 45 tiết mục trình diễn, thu hút hàng nghìn người.

Nghệ sĩ Hồ Phong (giữa, áo đỏ đen) tổ chức concert ở tuổi 94, quy tụ nhiều ngôi sao.

Các tên tuổi hàng đầu làng giải trí đều có mặt như: Lưu Đức Hoa, Uông Minh Thuyên, Tiết Gia Yến, Trương Gia Huy... Sự kiện được ví như "lễ trao giải thưởng điện ảnh" khi quy tụ dàn sao nổi tiếng nhiều thế hệ. Các khán giả hò reo, cổ vũ mỗi khi các nghệ sĩ xuất hiện hay trình diễn cùng Hồ Phong.

Cuối concert, Hồ Phong được tổ chức Guinness Thế giới công nhận là "Nghệ sĩ Hoa ngữ lớn tuổi nhất từng tổ chức liveshow cá nhân". Khoảnh khắc nghệ sĩ được vinh danh, mọi người có mặt đều đứng dậy vỗ tay chúc mừng ông nồng nhiệt.

Nghệ sĩ Hồ Phong biểu diễn cùng các đàn em, cháu.

"Giây phút này tôi thực sự xúc động. Tôi cứ mải miết làm nghề, từ trẻ tới khi tuổi tác đã gần 100 vẫn chưa muốn dừng lại. Tôi mong được đứng lâu hơn nữa trên sân khấu", ông chia sẻ.

Ở tuổi "xưa nay hiếm", nghệ sĩ Hồ Phong vẫn hoạt động nghệ thuật tích cực. Ông đều đặn đóng 1-2 phim mỗi năm, tham gia các dự án thiện nguyện, vì cộng đồng. Nghệ sĩ giữ được tinh thần minh mẫn, đi đứng nhanh nhẹn, tính cách hài hước hay pha trò trêu mọi người.

Hồ Phong nhận bằng kỷ lục "Nghệ sĩ Hoa ngữ lớn tuổi nhất từng tổ chức liveshow cá nhân".

Hồ Phong cho biết chế độ ăn uống của ông khá thanh đạm, gồm 2 bữa 1 ngày, chủ yếu là rau, trái cây và thịt, được chế biến chủ yếu bằng cách hấp hoặc luộc với lượng dầu, đường và muối tối thiểu.

Ông tránh ăn đồ ngọt, bột ngọt và đồ chiên rán. Điều này giúp điều hòa lượng đường trong máu và giảm áp lực cho đường tiêu hóa. Ông cũng hạn chế tối đa dùng các loại thực phẩm chức năng vì làm tăng gánh nặng đào thải cho gan, thận.

Hồ Phong có vị thế cao trong làng giải trí Hong Kong.

Hồ Phong sinh năm 1932, là diễn viên lão làng của showbiz Hong Kong. Ông tham gia diễn xuất trong gần 400 tác phẩm cả điện ảnh lẫn truyền hình. Tài tử còn là gương mặt gạo cội của mảng sân khấu. Ông có nhiều tác phẩm quen thuộc với khán giả: Kim ngọc mãn đường, Quyền vương, On Call 36h, Bàn tay nhân ái, Độc tâm thần thám, Phú quý môn, Đao hạ lưu nhân... Ông có vị thế cao trong làng giải trí, được đông đảo thế hệ nghệ sĩ kính trọng. Nghệ sĩ được trao giải Thành tựu trọn đời tại Lễ trao giải Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 41.

Về đời tư, Hồ Phong có cuộc hôn nhân viên mãn với Lã Vịnh Hà. Tuy nhiên, bà qua đời vào 10 năm trước khiến Hồ Phong suy sụp một thời gian. Những năm qua, ông sống cùng các con, cháu và chắt.

Nghệ sĩ Hồ Phong hát cùng Trương Gia Huy và Lưu Đức Hoa

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu