Brasil Nguyễn tên thật Nguyễn Nam Hiếu, sinh năm 1995 tại Quảng Nam (nay là Đà Nẵng). Từ nhỏ, anh có năng khiếu sáng tác, tự làm nhạc và có nhiều ca khúc đăng tải trên các nền tảng nhạc số.

Ca, nhạc sĩ Brasil Nguyễn.

Sau tốt nghiệp THPT, anh thi đậu khoa Lý luận - Sáng tác – Chỉ huy của Nhạc viện TPHCM. Anh nhiều lần tìm cơ hội khi tham gia các cuộc thi tìm kiếm tài năng về âm nhạc như: Vietnam Idol 2023, The X-Factor (vòng tranh đấu), Sing my song mùa 2 (đoạt giải Bài hát hay nhất), Học viện ngôi sao mùa 2…

Brasil Nguyễn từng phát hành khá nhiều album như: Chuyện kể riêng tôi một mình, Khung cửa sổ khép kín, Mùa Giáng sinh duy nhất, Chẳng phấn son, XMAS vắng em…

Tuy nhiên, nam ca sĩ chỉ thực sự được nhiều người biết đến kể từ lần hợp tác với ca sĩ Sơn Tùng M-TP sản xuất bản hit Không phải dạng vừa đâu.

Brasil Nguyễn cũng là người góp phần tạo ra nhiều hit của nam ca sĩ gốc Thái Bình như: Cơn mưa ngang qua, Nắng ấm xa dần, Buông đôi tay nhau ra…

Nhờ hiệu ứng lan tỏa của loạt hit, nam ca sĩ nhận nhiều lời mời hợp tác của các ca sĩ nổi tiếng: Hồ Ngọc Hà (ca khúc Chỉ là), Bích Phương (Sâu trong em), Soobin Hoàng Sơn, Đan Trường, Tiên Tiên, Phạm Đình Thái Ngân…

Ngoài âm nhạc, Brasil Nguyễn còn tham gia diễn xuất ở mảng sân khấu lẫn phim ảnh. Anh tham gia viết nhạc phim cho các tác phẩm: Yêu anh, em dám không (2013), Chờ em đến ngày mai (2016), Cô Ba Sài Gòn (2017), Chàng vợ của em (2018)…

Dù rời showbiz, anh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với các đồng nghiệp.

Nhờ hoạt động năng nổ và phí bản quyền, mỗi tháng nam ca sĩ đều đặn nhận 5.000 – 6.000 USD tiền cát-sê. Tuy nhiên, đến năm 2020, Brasil Nguyễn bất ngờ giải nghệ vì không còn tìm thấy cảm hứng âm nhạc.

Sau khi giải nghệ, Brasil Nguyễn từng có vài năm chênh vênh trong sự nghiệp. Anh từng mở quán ăn, bán cà phê và làm shipper giao hàng nhưng công việc không thuận lợi nên buộc phải dừng lại.

Trong lúc nhàn rỗi, anh chàng quay video review về những nơi mình đi, những địa điểm mình đến, sở thích ăn uống… và bất ngờ nhận được sự tương tác, ủng hộ của nhiều người khi liên tục lên xu hướng trên TikTok.

Đến năm 2023, anh chính thức theo đuổi con đường làm 1 blogger chuyên nghiệp. Anh chàng từng sở hữu kênh TikTok mang tên mình với 800.000 follow, song do bảo mật không tốt, kênh bị mất. Brasil Nguyễn xây dựng lại một kênh mới và hiện đang có hơn 500.000 người follow.

Brasil Nguyễn được Tổ chức Guinness công nhận là Người Việt Nam đi 100 quốc gia trong 2 năm, dưới 30 tuổi.

Brasil Nguyễn sống tốt với công việc này, mua nhà mua xe, bất động sản tích góp. Anh còn vừa lập 2 kỷ lục Guinness: “Người Việt Nam đi 100 quốc gia trong 2 năm dưới 30 tuổi” và “Người Việt Nam đã kiếm thu nhập bằng công việc sáng tạo nội dung thể thao du lịch tại nước ngoài”.

Tính đến hiện tại, Brasil Nguyễn đã đặt chân tới 118 quốc gia. Cựu ca sĩ cho rằng, mình vẫn đang trên con đường học hỏi và trải nghiệm mỗi ngày.

Ca khúc "Nắng ấm xa dần" của Sơn Tùng M-TP do Brasil Nguyễn sản xuất

Khôi Nguyên

Ảnh, clip: NVCC