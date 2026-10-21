"Cô Sáu" Hồng Nhung và con gái cùng bán bún bò

Nghệ sĩ Hồng Nhung và con gái - ca sĩ Hồng Phượng mở quán bún bò tại Phan Đình Phùng, TPHCM. Quán rộng khoảng 20m2, được Hồng Nhung tận dụng tầng trệt căn nhà bà sống cùng con cháu. Từ năm 2023, gia đình bán hủ tiếu bò viên, sau đó nghỉ một thời gian, đến đầu tháng 10 mở lại và chuyển sang bán bún bò.

Do quán nhỏ, mẹ con bà chọn hình thức bán mang đi để tối ưu chi phí. Gia đình không thuê người làm, chỉ có hai mẹ con và một người thân chia nhau sơ chế nguyên liệu, nấu nướng, đóng bịch giao cho khách.

Nghệ sĩ cải lương Hồng Nhung tại quán ăn của gia đình.

Trong đó, Hồng Nhung phụ trách chính trong bếp còn Hồng Phượng livestream nhận đơn và phụ các việc vặt. Mỗi ngày, hai mẹ con gom đơn đặt hàng; chuẩn bị các phần ăn và giao trong sáng hôm sau. Mỗi suất bún có giá 50 nghìn đồng. Ngoài bún bò, họ còn bán bò viên và một số thực phẩm chế biến sẵn.

Trong một lần livestream, Hồng Phượng cho biết phần lớn khách là người hâm mộ, muốn ủng hộ mẹ cô, cùng đồng nghiệp, bạn bè. Hôm mở bán lại, có một nghệ sĩ đặt 100 phần bún bò để tặng khán giả theo dõi livestream. Những ngày sau đó, lượng đơn ổn định, vừa sức quán nhỏ, giúp Hồng Nhung có thêm thu nhập và niềm vui tuổi già. Ngoài phụ mẹ bán bún bò, Hồng Phượng còn kinh doanh online.

Hồng Phượng gói bún bò cho khách

Danh hài Duy Phương bán bánh bèo chén

Nghệ sĩ Duy Phương bắt đầu bán bánh bèo từ năm 2024 khi chuyển chỗ trọ từ Bình Chánh sang Bình Tân cũ, TPHCM. Để cải thiện thu nhập, ông và vợ làm bánh bèo chén về bán cho khách. Nhờ nhiều năm bán đồ ăn, nam danh hài có lượng khách quen ổn định.

Trong các video về cuộc sống đời thường, Duy Phương cho biết nhiều năm nay đã thành thói quen dậy sớm làm bánh bèo rồi tự chạy xe máy giao hàng.

Hằng ngày, ông cùng vợ làm bánh bèo chén, sau đó tự chạy xe máy giao hàng. Nghệ sĩ nói công việc này đủ để ông trang trải phí sinh hoạt, nuôi con trai út ăn học.

Duy Phương đưa vợ đi giao bánh bèo

Sau khi được con gái - diễn viên Lê Lộc - trả món nợ 600 triệu đồng hồi năm 2021, cuộc sống của Duy Phương nhẹ nhàng hơn, không còn bế tắc, túng thiếu như xưa. Ngoài bán bánh bèo, ông vẫn duy trì đi hát đám tiệc, sự kiện. Duy Phương cũng thường quay video đơn giản bằng điện thoại, đăng lên kênh YouTube riêng để kiếm thêm thu nhập.

Nhiều người quen thấy thương cảm nhưng Duy Phương không nghĩ vậy. Ông xuất thân là dân lao động nên không thấy vất vả khi buôn bán nhỏ mưu sinh.

Nghệ sĩ Vũ Thanh bán bún mưu sinh

Năm 2023, nghệ sĩ Vũ Thanh cùng một người thân mở quán bún mọc trong ngôi nhà thuê ở Quận 8 cũ. Quán nhỏ, chỉ đủ kê vài chiếc bàn, phần đông khách là đồng nghiệp, khán giả đến ủng hộ. Mỗi ngày, ông bán khoảng 80 tô bún với phần chả nhà làm; ngoài ra bán thêm nước mắm đóng chai. Trừ mọi chi phí, ông lãi được vài trăm nghìn đồng.

Nghệ sĩ Vũ Thanh bán bún mưu sinh

Vũ Thanh mở quán bún để kiếm tiền nuôi cháu nội. Từ khi mở quán, hằng ngày ông phải dậy từ 3h sáng, ra chợ đầu mối lấy thịt, các nguyên liệu làm chả mọc. Ông thấy may mắn khi bản thân khỏe mạnh, không nhiều bệnh tật, trong người nên đủ sức chạy xe máy hàng chục cây số từ nhà thuê vào nội thành giao thức ăn cho khách.

Trong một vlog, Vũ Thanh từng tiết lộ thu nhập tại thời điểm đó trung bình 15 triệu đồng/tháng, luôn "thiếu trước hụt sau" vì có nhiều khoản chi tiêu như: thuê nhà, điện, nước, sinh hoạt phí, thuốc, xăng... và nuôi cháu ăn học. Dù vậy, ông hài lòng khi mình không nợ nần, tinh thần khá thoải mái.

Tú Liên