Ngày 24/9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp thừa kế tài sản, yêu cầu hủy quyết định cá biệt và đòi lại nhà cho ở nhờ giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái cố NSƯT Vũ Linh) và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (con gái cố NSƯT Vũ Linh).

Tại phiên tòa, bà Loan vẫn giữ nguyên kháng cáo. Bà Loan thừa nhận bản thân không có đóng góp gì vào các tài sản mà ông Võ Văn Ngoan (cố NSƯT Vũ Linh) tạo lập từ những năm 1991 vì khi đó bà còn nhỏ.

Bà Loan không đồng ý chia 15% giá trị di sản của ông Ngoan cho bà Nhung và ông Võ Thành Nhiêu (em trai NSƯT Vũ Linh) vì cho rằng bà Nhung không có đóng góp gì. Tuy nhiên, bà Loan đề nghị chia cho bà Nhung và ông Nhiêu 2 tỷ đồng.

Bà Nhung không đồng ý với đề nghị trên của bà Loan.

Bà Võ Thị Hồng Loan (bên phải). Ảnh: NL

Bà Lê Thị Hồng Phượng (con gái bà Nhung) trình bày tại tòa rằng khi còn sống, cố NSƯT Vũ Linh từng nói sẽ để lại căn nhà tại phường Cầu Kiệu cho bà. Tuy nhiên, cố nghệ sĩ không lập di chúc về việc này.

Trong khi đó, bà Nhung kháng cáo về phần xác định quan hệ nhân thân của bà Loan, cho rằng bà Loan không phải là con nuôi của cố NSƯT Vũ Linh và cố nghệ sĩ chưa thực hiện thủ tục nhận con nuôi theo quy định.

Bà Nhung đề nghị cấp phúc thẩm giao căn nhà tại phường Cầu Kiệu cho con gái là bà Phượng. Bà Nhung cho biết có video và ghi âm về việc cố NSƯT Vũ Linh nói với bạn bè sẽ giao căn nhà này cho con gái mình.

Đồng thời, bà Nhung đề nghị HĐXX tuyên cho bà và ông Nhiêu hưởng 50% giá trị di sản của ông Ngoan.

Trước các quan điểm trên, vị thẩm phán khuyên cả hai bên cùng cân nhắc lại, nhún nhường để trung hòa lợi ích.

Bà Võ Thị Hồng Nhung. Ảnh: NL

Về diễn biến mới liên quan đến hai thửa đất có tổng diện tích 3.000 m² tại phường Linh Trung (cũ) bị vướng quy hoạch, đại diện VKS đề nghị HĐXX tạm dừng phiên tòa để định giá lại.

Đại diện VKS cho biết, theo định giá trước đây, hai thửa đất có giá trị hơn 17 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện tại, do bị quy hoạch chỉ còn lại 122m² nên nếu vẫn tính giá trị là hơn 17 tỷ đồng sẽ khiến bà Loan bị thiệt.

Sau khi hội ý nhanh, HĐXX đã quyết định tạm dừng phiên tòa để định giá lại giá trị diện tích đất còn lại này.