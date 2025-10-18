Nghệ sĩ Lan Chi được giới sân khấu xem như một “ngôi sao vụt sáng rồi lặng lẽ tắt”, bởi tài năng sớm nở rộ nhưng sau đó chọn rút lui để dành trọn thời gian cho gia đình.

Nghệ sĩ Lan Chi thời trẻ. Ảnh tư liệu

Nghệ sĩ Lan Chi, tên thật Đoàn Thị Hữu Tài, sinh năm 1939 tại Đa Kao (Sài Gòn). Từ nhỏ đã yêu nghệ thuật, bà sớm gia nhập đoàn ca kịch Phước Chung, nơi gắn bó suốt ba năm và được các nghệ sĩ tiền bối tận tâm dìu dắt.

Bằng giọng ca trong trẻo, gương mặt sáng và phong cách diễn duyên dáng, Lan Chi nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật của đoàn. Bà được giao những vai quan trọng như Vân Nga trong Cây tương tư, Bạch Lan trong Nhụy hoa lan, Công chúa Ba trong Quan Âm Diệu Thiện hay Túy Hoa trong Hung thần Hốt Tất Liệt.

Năm 1959, khi đang cùng đoàn lưu diễn ở vùng cao nguyên miền Trung, tên tuổi Lan Chi bất ngờ được xướng lên trong danh sách giải Thanh Tâm - giải thưởng danh giá nhất của sân khấu cải lương thời bấy giờ, do ký giả Trần Tấn Quốc sáng lập.

Trong cuộc bỏ phiếu gay cấn giữa hai tài năng trẻ Lan Chi và Bích Sơn, bà đã vượt qua đối thủ chỉ với một điểm chênh lệch, đạt 307 điểm và trở thành nữ nghệ sĩ triển vọng nhất năm 1959.

Sự kiện ấy từng khiến giới nghệ sĩ tại Sài Gòn xôn xao. Cả Ngã Tư Quốc Tế - nơi tụ hội của các đoàn hát - rộn ràng suốt đêm khi tin Lan Chi đoạt giải lan ra. Nhưng chính lúc tên tuổi đang lên, cô đào trẻ lại không có mặt để đón nhận vinh quang, vì vẫn đang cùng đoàn Phước Chung lưu diễn ở Cheo Reo (Pleiku). Nhà báo Ngọc Đỉnh khi ấy phải lặn lội ra tận nơi để báo tin và đưa Lan Chi kịp về Sài Gòn nhận giải.

Nhưng sau ánh hào quang rực rỡ ấy, Lan Chi chọn con đường khác. Không chạy theo danh vọng, bà rút dần khỏi sân khấu, lui về hậu trường và ít xuất hiện công khai. Dẫu vậy, với giới mộ điệu cải lương, cái tên Lan Chi vẫn gợi nhớ về một vẻ đẹp trong sáng, một giọng ca mộc mạc, và một hình ảnh nghệ sĩ luôn hết lòng với nghề.

Bốn nữ nghệ sĩ tài danh nhận giải Thanh Tâm (từ trái qua): Thanh Nga (1958), Ngọc Giàu (1960), Lan Chi (1959) và Bích Sơn (1960). Ảnh tư liệu

Sự ra đi của nữ nghệ sĩ Lan Chi khép lại một chương nhỏ nhưng ý nghĩa trong lịch sử giải Thanh Tâm - nơi từng tôn vinh những tên tuổi vàng như Thanh Nga, Bích Sơn, Hùng Minh...

Chia sẻ với VietNamNet, chị Kim Khoa - cháu của cố nghệ sĩ Lan Chi - cho biết, tang lễ của bà diễn ra từ ngày 15 - 17/10, nhiều người thân và người thương mến đã đến kính viếng, tiễn đưa.