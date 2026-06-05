Sáng 5/6, nghệ sĩ thị giác Lê Giang chính thức lên tiếng về việc tác phẩm sắp đặt Tàn chỉ (Vestige of the Land, 2017) của mình bị sử dụng không xin phép trong MV Come my way của Sơn Tùng M-TP kết hợp rapper Tyga, phát hành ngày 28/5/2026.

Theo nghệ sĩ Lê Giang, hình ảnh tác phẩm của mình xuất hiện tại đoạn aftercredit của MV từ giây 3:55 đến 4:07. Chị cho rằng ê-kíp sản xuất đã "tự ý sử dụng, sao chép và bóc tách" các cấu kiện, mảng phù điêu từ Tàn chỉ để đưa vào file thiết kế 3D, từ đó thi công thành bối cảnh thực tế trên trường quay.

Sự việc bắt đầu được chú ý rộng rãi từ ngày 2/6, khi tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận Grapevine đăng tải bài viết chỉ ra sự tương đồng giữa tác phẩm của nghệ sĩ Lê Giang và bối cảnh trong MV, đồng thời công bố nội dung trao đổi email giữa chị và ê-kíp thực hiện dự án.

Di tích xuất hiện trong MV (trái) có nhiều điểm tương đồng với tác phẩm "Vestige of the Land" (phải). Ảnh: Tư liệu, chụp màn hình

Sau khi phát hiện sự việc, nghệ sĩ Lê Giang đã liên hệ với công ty sản xuất video Antiantiart để yêu cầu giải trình. Ê-kíp ban đầu thừa nhận Tàn chỉ có trong moodboard giai đoạn đầu và đã bị gỡ khá sớm, giải thích việc hình ảnh xuất hiện trong MV là do lỗi file.

Rạng sáng 3/6, Microwave Soups - đơn vị phụ trách chỉ đạo nghệ thuật và thiết kế bối cảnh cho MV đăng tải thư xin lỗi gửi tới nghệ sĩ Lê Giang, thừa nhận đã tham khảo ngôn ngữ tạo hình từ tác phẩm của chị. Phía Microwave Soups và Antiantiart cho biết sẽ rà soát lại quy trình quản lý nguồn tham khảo, kiểm duyệt sản phẩm và ghi nhận tác quyền để tránh những sai sót tương tự trong tương lai.

Tuy nhiên, nghệ sĩ Lê Giang cho rằng cách xử lý này chưa thỏa đáng. Theo chị, lời xin lỗi được đăng lúc nửa đêm đã "đánh tráo khái niệm", gọi hành vi sao chép là "tham khảo" và đổ lỗi cho "sự kiểm soát không chặt chẽ". Đến thời điểm lên tiếng, nghệ sĩ cho biết chủ sở hữu MV vẫn chưa trực tiếp liên hệ để thực hiện các nghĩa vụ theo luật sở hữu trí tuệ.

Tàn chỉ không phải là tác phẩm thông thường. Đây là công trình nghiên cứu điền dã ròng rã tại các di tích châu thổ sông Hồng, có sự hợp tác của kiến trúc sư, nhà nghiên cứu liên ngành và được Viện Goethe Hà Nội bảo trợ, tổ chức Art Central Hong Kong và Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc). Tác phẩm đã được trưng bày tại các triển lãm quốc tế từ năm 2017.

Nghệ sĩ Lê Giang nhấn mạnh việc lên tiếng không chỉ vì cá nhân mình. "Nếu tôi không bảo vệ Tàn chỉ thì sau này, những nghệ sĩ trẻ, những người chưa có tiếng nói và nguồn lực sẽ phải dùng cách nào để chống lại sự chiếm đoạt chất xám từ những ê-kíp lớn?", chị đặt câu hỏi. Nghệ sĩ Lê Giang cũng cho biết trong quá trình lên tiếng đã phải hứng chịu nhiều công kích cá nhân trên mạng xã hội.

Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng sáng tạo trong nước, đặc biệt trong bối cảnh các vấn đề về bản quyền, ghi nhận nguồn tham khảo và quyền lợi của nghệ sĩ ngày càng được chú trọng trong các dự án nghệ thuật và giải trí quy mô lớn. Tranh chấp hiện chưa có hồi kết khi phía chủ sở hữu MV vẫn chưa có phản hồi chính thức với tác giả.

Tác phẩm "Tàn chỉ" xuất hiện trong MV "Come my way":