Diễn viên Lê Khánh là khách mời cuối cùng trong dự án Phụ nữ làm film của diễn viên Mai Thanh Hà. Chị trải lòng về hành trình làm nghề cùng những nỗi lo sợ thầm kín ít người biết của mình.

Diễn viên Lê Khánh lăn xả trong "Đại tiệc trăng máu 8".

Thời gian qua, Lê Khánh “phủ sóng” mảng điện ảnh khi góp mặt trong các dự án như: Chị dâu, Cục vàng của ngoại, Nhà ba tôi 1 phòng và mới nhất là Đại tiệc trăng máu 8… Chị gây ấn tượng bởi sự duyên dáng, hài hước, vừa thể hiện chiều sâu tâm lý ở những phân đoạn nội tâm.

Lê Khánh kể ngày đầu diễn xuất, chị “cứng người” đến mức bạn diễn phải động viên vì áp lực. Trong khi đó, nhiều người xem phải thốt lên rằng “Sao mà đơ vậy” khiến nữ nghệ sĩ từng nghĩ mình không phù hợp với nghề. Nhờ được trao cơ hội, chị dần vượt qua nỗi sợ, tự tin hơn khi đứng trước mọi người.

“Sợ đám đông mà làm diễn viên là một mâu thuẫn lớn trong nghề. Tôi cũng không nghĩ vì sao mình có thể làm công việc này được”, chị cho hay.

Lê Khánh là khách mời podcast "Phụ nữ làm film" của diễn viên Mai Thanh Hà.

Sau mỗi vai diễn, Lê Khánh chọn cách xả vai để cân bằng cảm xúc, trở về với cuộc sống đời thường. Phía sau ánh đèn sân khấu, nữ diễn viên tự nhận mình là người ít nói, nhút nhát đến mức bị chồng đùa là “nhạt nhòa”.

Lê Khánh thầm biết ơn ông xã - diễn viên Tuấn Khải. Trong mắt nữ nghệ sĩ, anh là người chồng, đồng nghiệp, hậu phương giúp chị vững vàng hơn khi làm nghề.

“Anh ấy là người tâm lý, giúp tôi cân bằng rất nhiều. Trong công việc, tôi làm cho khán giả bật cười, còn trong cuộc sống, chồng làm tôi bật cười nhiều hơn”, chị tiết lộ.

Giai đoạn sau sinh, Lê Khánh từng mắc chứng rối loạn lo âu. Căn bệnh khiến chị căng thẳng tinh thần, mất ngủ ảnh hưởng đến tâm lý và cảm xúc.

Ông xã Lê Khánh - diễn viên Tuấn Khải như "bác sĩ tâm lý", giúp vợ vượt bệnh tật.

Theo diễn viên, thuốc chỉ hỗ trợ 20%, quan trọng vẫn là tinh thần người bệnh. Thỉnh thoảng khi việc nhiều và áp lực, bệnh lại tái phát. May mắn chị được ông xã Tuấn Khải kề cận, chăm sóc.

“Ông xã như 1 bác sĩ tâm lý, anh luôn nhắc nhở và động viên tôi bỏ bớt suy nghĩ những điều không đáng. Nhờ thế, tôi trở lại làm nghề và sống trọn vẹn với đam mê”, Lê Khánh kể.

Ngoài Lê Khánh, series mùa 3 của Phụ nữ làm film có các khách mời như đạo diễn NSƯT Đặng Thái Huyền, ca sĩ Mỹ Tâm, diễn viên Trâm Anh, Xuân Văn, Đinh Y Nhung, Tín Nguyễn. Họ chia sẻ về nghề từ góc nhìn cá nhân mỗi người, tạo nên một bức tranh đa chiều cho người xem.

Sau 7 tập phát sóng, chương trình khép lại với hơn 4,5 triệu lượt xem trên các nền tảng - con số gấp đôi mùa đầu tiên. Mai Thanh Hà - diễn viên, nhà sản xuất và cũng là host của chương trình. Cô không chỉ dẫn dắt mà còn tạo không gian để khách mời chia sẻ một cách tự nhiên.

NSND Đặng Thái Huyền, ca sĩ Mỹ Tâm, diễn viên Đinh Y Nhung là khách mời của mùa 3 "Phụ nữ làm film".

Dự án giúp người xem cảm nhận chuyện hậu trường đằng sau mỗi tác phẩm thành công. Đó là sự choáng ngợp của đạo diễn Đặng Thái Huyền khi chứng kiến quy mô khí tài tại phim trường Mưa đỏ, hay áp lực đến mức bật khóc của Mỹ Tâm trước khi dự án điện ảnh ra rạp...

