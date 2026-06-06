Căn phòng trọ chưa đầy 20m2 ở TPHCM có đến 10 con người - 2 vợ chồng nghệ sĩ, 2 cặp con gái cùng con rể và 4 đứa cháu ngoại. Ba thế hệ chen chúc nhau trong không gian mà muốn có thêm chỗ ngủ phải dựng thêm một tầng gác lửng thấp đến mức không thể đứng thẳng. Đó là góc sống của nghệ sĩ cải lương Minh Minh Cảnh - em ruột út của danh ca Minh Cảnh - ở tuổi 65.

10 người sống trong căn trọ 5 triệu đồng

Minh Minh Cảnh là em út trong gia đình 8 anh chị em, trong đó có danh ca Minh Cảnh - người được mệnh danh là "ông hoàng vọng cổ" của sân khấu cải lương miền Nam. Chính vì giọng ca có nhiều nét tương đồng với người anh cả, ông được đặt nghệ danh mang chữ "Minh Cảnh" và giới nghệ sĩ quen gọi ông là "Cảnh Út".

Hành trình theo nghề bắt đầu từ khi ông còn nhỏ, đi theo đoàn hát của anh rồi dần qua các đoàn nhỏ ở tỉnh lẻ. Ông kể mình hát được hầu hết các vai từ nhì trở xuống, riêng vai chánh chưa với tới. Những năm tháng rong ruổi theo đoàn, người bạn đời của Minh Minh Cảnh kém ông 4 tuổi - cũng theo cùng, làm tạp vụ trong đoàn.

Nghệ sĩ Minh Minh Cảnh.

Sau nhiều thập niên theo nghề hát, Minh Minh Cảnh phải tìm thêm nghề tay trái để mưu sinh: làm và phục chế tượng Phật, tượng Chúa cho các cơ sở thờ tự. Ông nhận việc theo kiểu "người ta kêu ở đâu làm ở đó", từ tạo hình mới đến phục chế lại những pho tượng cũ bể nát, vẽ lại từng nét mặt, sơn lại từng lớp áo.

Từ sau dịch Covid-19, các suất hát thưa dần. Minh Minh Cảnh vẫn đi hát khi có người mời nhưng cơ hội ngày càng ít. Hiện tại, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào những đồng lương eo hẹp của các con: một người con gái làm may gia công, một người con rể chạy xe tải chở nước đá, người con rể còn lại phụ việc trang trí. 10 người sống trong căn trọ 5 triệu đồng mỗi tháng gần 20 năm nay.

Vợ bệnh nặng, 8 tháng nợ tiền nhà

Người vợ 61 tuổi của ông 2 năm trước phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Một bên phổi hiện đã không còn hoạt động được, ung thư sau đó di căn lên não, việc điều trị khiến bà rụng tóc và sức khỏe suy kiệt nhanh chóng. Hiện bà không thể đi lại vì nguy cơ ngã cao, mọi sinh hoạt đều cần có người bên cạnh.

Khi bác sĩ yêu cầu phẫu thuật, gia đình không xoay đủ tiền, đành chuyển sang điều trị bằng thuốc Nam suốt 2 năm. Đến khi bệnh phát nặng hơn, bà mới được đưa vào bệnh viện chuyên khoa tại TPHCM. Hiện mỗi tháng bà phải nhập viện 1 lần. Dù có bảo hiểm y tế, các loại thuốc điều trị ung thư đặc trị phần lớn không được bảo hiểm chi trả. "Bao nhiêu tiền thuốc cũng hết", ông nói.

Bản thân Minh Minh Cảnh cũng đang điều trị tai biến nhẹ, máu nhiễm mỡ và tiểu đường, phải uống thuốc đều đặn mỗi tháng.

Không gian sống chật hẹp của gia đình nghệ sĩ Minh Minh Cảnh. Vợ ông bệnh phải nằm một chỗ, không thể đi lại một mình.

Áp lực chi phí thuốc thang vượt quá khả năng chi trả của cả gia đình. Minh Minh Cảnh thừa nhận đã nợ tiền thuê nhà gần 8 tháng mà chưa trả được. May mắn là chủ nhà hiểu hoàn cảnh, vẫn thông cảm cho gia đình tiếp tục ở.

Nhóm Ngũ long du ký đến thăm bày tỏ hy vọng qua clip ghi lại chuyến thăm, nhiều mạnh thường quân sẽ biết đến hoàn cảnh gia đình và chung tay hỗ trợ, trước mắt giúp ông trả dần số tiền nhà đang nợ để gia đình có chỗ ở ổn định lâu dài.

Dù sống trong cảnh chật vật, Minh Minh Cảnh vẫn lạc quan. Ông nói mình vẫn còn giọng, vẫn sẵn sàng đi hát khi có người mời và tin rằng mọi chuyện rồi sẽ qua.

Nghệ sĩ Minh Minh Cảnh chia sẻ về hoàn cảnh của vợ:

Minh Phi

Ảnh, video: NLDK