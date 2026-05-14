NSƯT Thành Lộc

40 năm hoạt động, Thành Lộc đã đóng hơn 700 vai diễn ăn sâu trong tâm trí khán giả. Anh được mệnh danh "phù thủy sân khấu" khi hóa thân vào mọi kiểu nhân vật khiến người xem khóc cười theo mình.

Ở tuổi 65, nghệ sĩ vẫn miệt mài với những vai diễn trên sân khấu, đóng phim điện ảnh, bận rộn vào thời điểm người khác đã ngơi nghỉ. Sau khi rời IDECAF, Thành Lộc thành lập sân khấu kịch Thiên Đăng với trách nhiệm lèo lái và giữ sân khấu luôn sáng đèn.

Say mê, đầy cảm hứng về nghề nhưng Thành Lộc luôn kín tiếng đời tư. Nhiều năm qua, anh sống một mình và hài lòng với cuộc sống này. NSƯT tâm niệm trả ơn cuộc đời bằng cách sáng tạo nghệ thuật, cống hiến cho khán giả những tác phẩm hay, ý nghĩa.

NSƯT Bạch Long

Bạch Long vào nghề với vai trò là một nghệ sĩ cải lương nối nghiệp gia tộc. Ngoài ca diễn, anh dồn tâm huyết thành lập đoàn Đồng ấu Bạch Long với mục tiêu đào tạo thế hệ kế thừa. Những cô đào nổi bật hiện nay như: Quế Trân, Trinh Trinh, Tú Sương… đều là học trò của anh.

Nếu cậu em Thành Lộc chiếm lĩnh vị trí hàng đầu sân khấu kịch nói, Bạch Long lại khá lận đận với nghề. Nghệ sĩ nhiều năm gắn bó với sân khấu IDECAF với các vở chính kịch, hài kịch, kịch thiếu nhi.

Bạch Long nói anh lựa chọn an phận với cuộc sống không nhà cửa, vợ con. Dẫu tủi thân và tiếc nuối quá khứ, anh tự an ủi và động viên phải sống tốt những tháng ngày còn lại.

"Gần nửa thế kỷ được khán giả thương, có vai diễn để đời… Vậy là đủ cho một người nghệ sĩ. Tôi đâu cần thiết phải bon chen hay tham vọng gì lúc này nữa", anh chia sẻ với VietNamNet.

Nghệ sĩ Bạch Lê

Bạch Lê nổi danh khi mới 8 tuổi, sớm gây tiếng vang nhờ kỹ năng ca diễn nổi bật. Bà từng thành công với rất nhiều vai như: Ỷ Lan, Thần nữ, Phan Kim Liên… được đặt biệt danh "Hồ Quảng chi bảo".

Năm 1990 Bạch Lê cùng chồng Thanh Bạch định cư ở Pháp. Ở xứ người, đôi vợ chồng thỉnh thoảng vẫn hát, diễn tuồng phục vụ khán giả kiều bào, nhắc nhớ về những kỷ niệm đẹp khi còn đứng trên sân khấu quê nhà.

Nghệ sĩ Bạch Lựu

Nghệ sĩ Bạch Lựu được nhận xét đa năng, vừa biết diễn lại vừa giỏi tổ chức, nghiên cứu. Bà có những đóng góp quan trọng với tư cách Phó đoàn nội vụ hành chính quản trị của Đoàn Cải lương Tuồng cổ Minh Tơ và phụ trách biên kịch cho các chương trình.

Khi sang Australia định cư, bà sản xuất chương trình văn hóa nghệ thuật tiếng Việt của một đài phát thanh, chuyên về cải lương.

Nghệ sĩ Bạch Lý - Bạch Liên

Nghệ sĩ Bạch Lý là em ruột của các nghệ sĩ: Bạch Liên, Bạch Lê, Bạch Lựu và là chị gái của 2 nghệ sĩ Thành Lộc và Bạch Long.

Nghệ sĩ Bạch Lý (giữa, áo xanh) trong chuyến về Việt Nam hội ngộ đồng nghiệp.

Từ trẻ, Bạch Lý yêu thích văn nghệ, tuy nhiên không theo nghề truyền thống như các chị em khác trong gia đình mà tham gia ban nhạc với bộ môn đánh trống.

Bà là tay trống nữ hiếm hoi những năm 1970-1980, từng hoạt động sôi nổi tại Đoàn ca nhạc nhẹ tháng Tám. Sau này nghệ sĩ giải nghệ và sống kín tiếng bên gia đình, thỉnh thoảng chỉ góp mặt trong vài sự kiện của 1 số đồng nghiệp thân thiết.

Trong khi đó, nghệ sĩ Bạch Liên là chị cả trong gia đình. Bà cũng theo nghệ thuật từ nhỏ nhưng sớm nhận ra không có nhiều tố chất nên chọn dừng lại. Bà sang Mỹ định cư nhiều năm, sống kín tiếng và chưa từng nhận lời phỏng vấn báo chí.

Mai Thư

