NSND Bạch Tuyết

Nghệ sĩ Bạch Tuyết sinh năm 1945, được mệnh danh là "Cải lương chi bảo". Bà từng đoạt giải thưởng Thanh Tâm năm 1965, nổi tiếng với các vở kinh điển Thái hậu Dương Vân Nga, Đời cô Lựu, Tuyệt tình ca, Lục Vân Tiên... Bà cũng là Tiến sĩ nghệ thuật cải lương đầu tiên được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Năm 2024, NSND Bạch Tuyết tiếp tục được vinh danh trong top 50 phụ nữ châu Á có tầm ảnh hưởng lớn do tạp chí Forbes bầu chọn.

Ở tuổi xưa nay hiếm, nhiều nghệ sĩ chọn lắng lại, tận hưởng cuộc sống chậm rãi, riêng NSND Bạch Tuyết vẫn làm việc miệt mài. Bà kết hợp với nhiều nghệ sĩ Gen Z, từ MONO, Hoàng Dũng, Orange, Pháo… tạo nên các dự án âm nhạc gây tiếng vang trong giới trẻ.

Dẫu sự nghiệp vinh quang, đời tư Bạch Tuyết nhiều lận đận. Nghệ sĩ mồ côi mẹ từ nhỏ, từng 3 lần tự tử chỉ vì thiếu thốn tình cảm và sự day dứt tuổi thơ. Đến khi lớn lên lập gia đình, bà cũng trải qua những đổ vỡ.

NSND Bạch Tuyết lận đận hôn nhân.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của bà là với danh thủ bóng đá Phạm Huỳnh Tam Lang từng được ca ngợi hết lời. Tuy nhiên, tình yêu họ đứt gánh sau 7 năm chung sống vì bà không có con.

Nhiều năm sau, NSND Bạch Tuyết kết hôn lần 2 với một tỷ phú Việt kiều Pháp. Họ có với nhau 1 người con trai tên Bảo Giang - hiện đã có gia đình và sống tại Mỹ. Sau 31 năm chung sống, 2 người chia tay bà rời đi mà không cầm theo bất cứ tài sản nào.

Sau những thăng trầm đời tư, NSND Bạch Tuyết những năm gần đây an hưởng tuổi già. Bà sống trong một biệt thự màu trắng rộng hơn 1.000m2 tại TP Thủ Đức (cũ), TPHCM.

Mỗi ngày, bà dành thời gian thiền và tu tập Phật pháp. Nghệ sĩ cho rằng con người cần hướng đến nguồn năng lượng tích cực thay vì bận tâm đến những ồn ào, thị phi và điều tiêu cực xung quanh.

NSND Bạch Tuyết và ca sĩ Hoàng Dũng hát "Về nghe mẹ ru"

NSND Lệ Thủy

Lệ Thủy sinh năm 1948 tại Vĩnh Long. Bà đi hát từ năm 10 tuổi, sớm thành danh nhờ giọng ca, nét diễn đằm thắm, mộc mạc được mệnh danh "Cô đào ngoại hạng" của sân khấu cải lương.

NSND Lệ Thủy.

Các vai diễn để đời của bà gồm: Tô Ánh Nguyệt vở Tô Ánh Nguyệt, Lan vở Lan và Điệp, Mai Đình vở Hàn Mặc Tử, Lỗ Tứ Phượng vở Lôi Vũ, Kim Anh vở Đời cô Lựu...

Năm 1964, Lệ Thủy nhận huy chương Vàng Triển vọng giải Thanh Tâm đánh dấu bước thành công đầu tiên trong sự nghiệp. Năm 2012, bà nhận danh hiệu NSND.

NSND Lệ Thủy vẫn giữ sức hút lớn ở tuổi U80.

Ở tuổi U80, Lệ Thủy vẫn nổi tiếng, giữ sức hút với giới mộ điệu, đắt show biểu diễn, thực hiện các video ca nhạc và tham gia các chương trình với sự hỗ trợ của con trai Dương Đình Trí.

Sự nghiệp vinh quang, đời sống của NSND Lệ Thủy cũng trọn vẹn. Năm 1973, bà kết hôn với kỹ sư kinh tế Dương Đình Trúc, có với nhau 3 người con.

NSND Lệ Thủy cho biết bên ngoài dù nổi tiếng nhưng về nhà, bà xem mình là một người vợ như bao người phụ nữ khác. Nhờ biết hạ bớt cái tôi, tôn trọng lẫn nhau, hôn nhân của vợ chồng bà mới được lâu bền.

Bức ảnh hiếm hoi của NSND Lệ Thủy và ông xã được đăng tải.

Lệ Thủy dùng từ “viên mãn” để nói về mình. Bà có điểm tựa từ gia đình, đặc biệt là chồng và các con.

“Dĩ nhiên, con người ai cũng có những phút giây tiếc nuối hay hạnh phúc. Đối với tôi hiện tại, điều quan trọng nhất vẫn là gia đình, thứ 2 là sức khỏe”, bà từng kể với VietNamNet.

NSND Ngọc Giàu

NSND Ngọc Giàu sinh năm 1945, trong một gia đình lao động nghèo ở TPHCM. Bà bén duyên với nghiệp ca hát từ khi còn nhỏ khi cùng anh trai tham gia các đoàn hát kiếm tiền phụ giúp bố mẹ.

NSND Ngọc Giàu.

Ngọc Giàu có khả năng hóa thân đa dạng với các dạng vai từ đào mùi, đào mụ, đào lẳng, đến những vai giả trai, con nít với các vai tiêu biểu như Thị Lộ trong Rạng Ngọc Côn Sơn, Hoạn Thư trong Truyện Kiều, Cô Bảy cán vá trong Đời Cô Lựu...

Trong sự nghiệp, bà từng được vinh danh 2 lần giải Thanh Tâm - giải thưởng cao quý lĩnh vực cải lương. Năm 2012, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.

Ở tuổi 81, NSND Ngọc Giàu năng nổ đóng phim, lên sân khấu, tham gia gameshow truyền hình... Dẫu vai diễn nhỏ, khách mời xuất hiện chỉ vài phút trên màn ảnh nữ nghệ sĩ vẫn vui vẻ nhận lời. Bà được nhiều người gọi vui là “nghệ sĩ gạo cội trăm tỷ” nhờ đóng các dự án điện ảnh nổi tiếng của Trấn Thành như: Bố già, Nhà bà Nữ, Mai…

Về đời tư, Ngọc Giàu sớm lập gia đình cùng người chồng lớn hơn 32 tuổi. Cả hai ở với nhau được 19 năm nhưng cuộc hôn nhân không tồn tại tình yêu. Khi con gái mất vì căn bệnh ung thư máu, bà và chồng “đường ai nấy đi”.

Ở tuổi xế chiều, NSND Ngọc Giàu có cuộc sống bình dị bên ông xã thứ 2.

Việc ái nữ qua đời, gãy gánh hôn nhân giữa chừng khiến Ngọc Giàu có quãng thời gian bế tắc. Thời gian sau, bà gặp và quen biết một người đàn ông - là chồng hiện tại. Người này đã đến bên cạnh, trao bà hơi ấm tình thương trong lúc nữ nghệ sĩ không còn thấy ý nghĩa cuộc đời.

Vợ chồng Ngọc Giàu hiện sống tại căn nhà nhỏ ở TPHCM. Gắn bó hơn 40 năm, cả hai đỡ đần, chăm sóc và tìm niềm vui mỗi ngày bên việc chăm sóc cây cảnh, tập thể dục mỗi sáng.

“Tuổi này tôi chẳng còn mong cầu điều gì thêm cho mình nữa. Một sự nghiệp vinh quang, một tổ ấm êm ấm khi về già đã quá đủ. Những buồn vui, được mất tôi xin gói gọn lại để cất giữ cho riêng mình...”, bà kể.

Khôi Nguyên

Ảnh, clip: NVCC