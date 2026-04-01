Đoạn video ghi lại khoảnh khắc xúc động này nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng.

Nhân vật trong clip là nghệ sĩ viola Nguyệt Thu nhưng lần này chị không xuất hiện với tư cách nghệ sĩ biểu diễn mà là một bệnh nhân vừa trải qua cơn nguy kịch.

Một ngày trước đó, nghệ sĩ Nguyệt Thu nhập viện trong tình trạng khó thở, cơ thể suy kiệt vì cơn đau tim và được cấp cứu. Chỉ một ngày sau khi hồi tỉnh, chị quyết định ngồi dậy, chơi bản The Song of Secret Garden ngay tại hành lang bệnh viện như một cách tri ân đội ngũ y bác sĩ.

Nghệ sĩ Nguyệt Thu tại bệnh viện

Trong đoạn video, giữa không gian quen thuộc với tiếng máy móc và bước chân vội vã, âm thanh réo rắt của cây đàn viola khiến nhiều bệnh nhân, người nhà của họ và nhân viên y tế dừng lại lắng nghe. Không ít người ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi giữa nơi vốn gắn với những lo âu, áp lực.

Điều khiến nhiều người xúc động là hình ảnh một bệnh nhân say sưa chơi đàn như thể quên đi tình trạng sức khỏe của mình.

"Có lúc không thở ra hơi vì mệt, nhưng kỳ lạ thay, chỉ cần cầm cây đàn lên, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Âm nhạc với tôi không phải là công việc mà là hơi thở", nghệ sĩ Nguyệt Thu chia sẻ với PV VietNamNet.

Chị cho biết đây không phải hành động bộc phát. Suốt hai năm qua, chị đã triển khai một dự án âm nhạc trong bệnh viện, hướng tới các y bác sĩ và nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Chị cho biết, chính trải nghiệm trở thành bệnh nhân càng khiến chị thêm tin vào lựa chọn của mình. "Khi ở vị trí người bệnh, tôi hiểu rằng chỉ cần có niềm tin vào y bác sĩ, mình đã cảm thấy được chữa lành phần nào", chị nói.

Nghệ sĩ Nguyệt Thu.

Khoảnh khắc chơi đàn tại bệnh viện, theo Nguyệt Thu không chỉ là sự tri ân mà còn là cách tự chữa lành. "Khi chơi nhạc, tôi có cảm giác mình khỏe lại. Tôi đặt trọn niềm tin vào bác sĩ và cảm nhận rõ sự tận tình của họ", chị chia sẻ.

Sau khi đoạn video lan tỏa, nữ nghệ sĩ bày tỏ mong muốn công chúng hiểu rõ hơn về dự án âm nhạc cộng đồng mà chị đang theo đuổi. Hiện dự án được triển khai tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai.

"Âm nhạc có thể mang lại năng lượng tích cực, giúp con người cảm thấy được sẻ chia và chữa lành", chị Nguyệt Thu khẳng định.

Nghệ sĩ Nguyệt Thu sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc, là con gái của NSƯT Nguyễn Văn Thưởng, được xem là người khai sinh bộ môn viola tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

Chị là du học sinh Việt Nam đầu tiên theo học chuyên ngành viola tại Nhạc viện Tchaikovsky (Nga), tốt nghiệp thủ khoa, sở hữu 2 bằng thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục nghệ thuật ở Nga và Hà Lan. Chị từng biểu diễn tại 53 quốc gia, có 26 năm sinh sống và làm việc tại nước ngoài trước khi về nước.

Nghệ sĩ Nguyệt Thu từng giành giải Tiết mục biểu diễn nhạc J.C Bach xuất sắc nhất ở cuộc thi Viola quốc tế diễn ra tại Anh từ năm 1995 đến 1997.

Không chỉ có sự nghiệp biểu diễn trong nước và quốc tế đáng chú ý, chị còn được biết đến là người tiên phong sử dụng âm nhạc để hỗ trợ điều trị chứng tự kỷ tại Việt Nam, xuất phát từ chính hành trình đồng hành với con trai mắc hội chứng này.