Ngày 16/12, nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu giới thiệu chuỗi dự án cộng đồng gồm: Không gian trải nghiệm sống Hoàn Nguyên tại công viên Thống Nhất, dự án xác lập kỷ lục Guinness Tặng 1 triệu bát phở Hoàn Nguyên cho du khách quốc tế và dự án âm nhạc chữa lành Nơi yêu thương bắt đầu. Các dự án đều có sự đồng hành của Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.

Nguyệt Thu (sinh năm 1973) xuất thân trong gia đình có truyền thống âm nhạc, là con gái NSƯT Nguyễn Văn Thưởng - người khai sinh bộ môn viola tại Việt Nam. Chị là du học sinh Việt Nam đầu tiên theo học chuyên ngành viola tại Nhạc viện Tchaikovsky (Nga), tốt nghiệp thủ khoa và từng biểu diễn tại 53 quốc gia. Bên cạnh sự nghiệp quốc tế, nhiều năm qua, Nguyệt Thu tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và nghệ thuật cộng đồng tại Việt Nam.

Không gian Hoàn Nguyên là mô hình không gian mở kết hợp biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa, ẩm thực truyền thống và trải nghiệm cộng đồng dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ Nguyệt Thu. Dự án hướng tới đưa nghệ thuật hàn lâm đến gần công chúng, đặc biệt là giới trẻ, trong một môi trường sinh hoạt văn hóa cởi mở, thân thiện. Nghệ sĩ cho biết sẽ có các đêm nhạc miễn phí cho người dân thưởng thức.

Cũng trong dịp này, Ban tổ chức công bố dự án xác lập kỷ lục Guinness với mục tiêu tặng 1 triệu bát phở Hoàn Nguyên cho du khách quốc tế. Dự án nhằm quảng bá phở Hà Nội - biểu tượng ẩm thực Việt, thông qua việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng từ nguyên liệu đến chế biến, góp phần lan tỏa hình ảnh văn hóa và con người Việt Nam hiếu khách ra thế giới.

Theo kế hoạch, dự án sẽ triển khai trong vòng 3 tháng, thí điểm trước hết tại không gian Hoàn Nguyên từ hôm nay, sau đó sẽ mở rộng ra một số địa điểm khác. Dự án sẽ có công cụ QR để quản lý thông tin du khách đăng ký.

Song song đó, dự án âm nhạc cộng đồng Nơi yêu thương bắt đầu tiếp tục được triển khai, sử dụng âm nhạc như một liệu pháp hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhân, nhân viên y tế và các nhóm yếu thế. Chương trình đã và đang thực hiện tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, với mục tiêu mở rộng trong thời gian tới.

Thông qua chuỗi dự án kết hợp âm nhạc, ẩm thực và thiện nguyện, nghệ sĩ Nguyệt Thu kỳ vọng góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo ra những kết nối nhân văn, bền vững giữa nghệ thuật và đời sống cộng đồng.

Với nghệ sĩ Nguyệt Thu, điều khiến chị tự hào không phải là sân khấu lớn hay nhỏ mà là việc tiếng đàn của mình có thể góp phần cân bằng cảm xúc, xoa dịu tinh thần cho các bác sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân trong môi trường đặc thù của bệnh viện.

