Tối 7/2, chương trình Hòa nhạc Mừng Xuân 2026: Việt Nam - Trung Quốc láng giềng hữu nghị đã diễn ra trong không gian trang trọng. Dự chương trình có lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ và phu nhân.

Dưới sự phối hợp biểu diễn của Nhà hát Ca kịch Trung ương Trung Quốc cùng các nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam, đêm nhạc mở ra một hành trình âm thanh đầy màu sắc, từ truyền thống đến hiện đại, từ dân tộc đến hàn lâm, từ phương Đông sang phương Tây.

Ca sĩ Biện Giai Bình thể hiện bài "Xin hỏi đường ở đâu?".

Chương trình đưa khán giả đắm chìm trong những tác phẩm kinh điển quen thuộc của Trung Quốc. Khúc xuân rộn ràng do Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Opera trình diễn đã mở màn đầy hứng khởi như lời chào năm mới rực rỡ. Tiếp đó, khán giả được lắng nghe Xin hỏi đường ở đâu? qua giọng ca giàu nội lực của Biện Giai Bình; Hoàng Hà ca do Vương Nghệ Thanh thể hiện; Cô gái Đạt Bản Thành là sự phối hợp ăn ý của Cao Vĩ, Biện Giai Bình và Vương Nghệ Thanh.

Ba nghệ sĩ Cao Vĩ, Biện Giai Bình và Vương Nghệ Thanh.

Đồng cỏ của cha, dòng sông của mẹ do ca sĩ Cao Vĩ trình bày là ca khúc trữ tình, sâu lắng về tình yêu quê hương, đất nước, nỗi nhớ da diết của người con xa xứ hướng về vùng thảo nguyên rộng lớn và dòng sông ân tình. Khúc biến tấu Mayra do Đỗ Tố Hoa thể hiện mang hơi thở hiện đại, trẻ trung.

Trích đoạn Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài

Đặc biệt, trích đoạn violin Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài do nghệ sĩ Lưu Vân Chí trình diễn đã chạm tới những tầng sâu cảm xúc của người nghe. Tiếng đàn réo rắt, khi tha thiết, lúc dồn dập, kể lại câu chuyện tình bất tử bằng ngôn ngữ không lời khiến khán phòng lặng đi.

Một trong những điểm nhấn của đêm nhạc là chuỗi ca khúc ca ngợi tình hữu nghị Việt - Trung, mang thông điệp "cùng uống chung một dòng nước, tình hữu nghị bền lâu" như: Việt Nam - Trung Hoa, Hồng Hà - Trường Giang cùng chảy ra biển lớn, Dòng sông tình bạn. Những ca khúc này không chỉ vang lên như lời ca mà còn như những tuyên ngôn bằng âm nhạc về tình đoàn kết, sự gắn bó giữa hai dân tộc.

Bên cạnh đó, chương trình còn đưa khán giả đến với không gian âm nhạc thế giới qua bản O Sole Mio (Mặt trời của tôi) - tác phẩm kinh điển đầy nắng gió và đam mê của nước Ý.

Ca sĩ Đỗ Tố Hoa.

Góp mặt trong đêm hòa nhạc là những nghệ sĩ Việt Nam từng ghi dấu ấn sâu đậm với công chúng trong nước và quốc tế. NSND Cồ Huy Hùng với tiếng đàn nguyệt trầm ấm, tinh tế, NSƯT Bùi Lệ Chi cùng tiếng đàn bầu ngân nga, da diết và ca sĩ Đỗ Tố Hoa với phong cách biểu diễn hiện đại, giàu cảm xúc.

Ở phần kết, khoảnh khắc các nghệ sĩ hai nước cùng bước lên sân khấu, hòa giọng với khán giả trong ca khúc Hữu nghị mãi bền lâu đã để lại dư âm khó quên. Cả khán phòng như trở thành một dàn hợp xướng lớn, nơi những cái bắt tay, những ánh mắt, những nụ cười thay cho mọi lời nói. Đó là đêm nhạc của tình bạn, của sự thấu hiểu, của niềm tin vào sức mạnh kết nối của văn hóa.