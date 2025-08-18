Triển lãm Bardo - Trung giới của Hoàng Lê Giang bao gồm 30 tác phẩm phong cảnh thiên nhiên với phong cách trừu tượng.

Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của anh, sau khi được trao giải Đặc biệt Noirfoto Contest 2024.

Không gian triển lãm.

Theo tác giả, Bardo trong triết lý Phật giáo Tây Tạng là trạng thái trung gian giữa cái chết và sự tái sinh - nơi linh hồn nhận ra bản chất của chính mình.

Trong triển lãm này, Hoàng Lê Giang mở rộng khái niệm ấy ra thiên nhiên: Những nơi đang biến đổi, tan chảy, không bao giờ lặp lại.

Mỗi bức ảnh không chỉ ghi lại 1 cảnh vật mà còn là nhịp thở của khoảnh khắc vừa rõ ràng, vừa mong manh, không thể chụp lại lần 2.

Trong khuôn hình của Hoàng Lê Giang, thiên nhiên hiện ra như bức tranh trừu tượng, được dệt nên từ những mảng màu tự nhiên: Sắc xanh trầm mặc của cây cối, trắng xóa tinh khiết của tuyết, những đường nét gồ ghề của núi rừng.

Nhịp thở thiên nhiên qua từng bức ảnh của Hoàng Lê Giang.

Tất cả là những điều hiện hữu có thể chạm tay vào, bước chân lên nhưng cảm giác mà chúng gợi lên - sự vĩ đại, mênh mông, lặng câm - lại là thứ không dễ dàng lột tả.

Điểm khác biệt trong ảnh của Hoàng Lê Giang là anh tìm được những khoảnh khắc, cách nhìn riêng qua từng ảnh, đó là sự kết hợp của nắng và gió.

Trước khi chụp ảnh, anh bay flycam lên cao để nhìn rộng hơn, thoáng hơn, để tìm góc chụp.

Triển lãm trưng bày hơn 30 tác phẩm được hoàn thiện theo tiêu chuẩn của bảo tàng với độ bền hơn 100 năm cùng mực pigment 12 màu in phun trên giấy free acid của nhà làm giấy nổi tiếng đến từ Đức, được đóng trong khung gỗ sồi tự nhiên, lưu giữ trong lớp mica bảo vệ chống ẩm mốc và mọi tác động bên ngoài.

Trong đó, có 3 tác phẩm đặc biệt được đấu giá để chung tay góp vào quỹ xây dựng 40 căn Nhà chống lũ cho bà con ở miền Trung trong năm nay.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Lê Giang.

Hoàng Lê Giang sinh năm 1988, được biết đến như một nhà thám hiểm, một nghệ sĩ kể chuyện bằng hình ảnh qua hơn 50 quốc gia, từ Bắc Cực đến sa mạc Sahara, từ Himalayas đến Iceland.

Nhưng phía sau những chuyến đi là 1 hành trình thầm lặng khác - hành trình đi cùng chiếc máy ảnh.

Anh từng tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế ở Thuỵ Điển từng làm quảng cáo, truyền thông, công nghệ...

Với nhiếp ảnh, Hoàng Lê Giang chưa bao giờ từ bỏ niềm tin rằng đây là cách trung thực nhất để đối thoại với thế giới và chính mình.

Triển lãm Bardo - Trung giới diễn ra tại Lotus Gallery, TPHCM từ 18-31/8.

Ảnh: BTC