Đêm nghệ thuật đặc biệt Âm vang Trần Thương - Ngàn năm sử tích diễn ra ngày 9/10 tại Quảng trường Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Trần Thương (Ninh Bình), nhân dịp lễ hội truyền thống đền Trần Thương và lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Đêm nghệ thuật do Nghệ nhân Nhân dân - thủ nhang đền Trần Thương thực hiện, với kịch bản và Tổng đạo diễn - thạc sĩ, nhà viết kịch Lê Thế Song.

Tổng đạo diễn Lê Thế Song chia sẻ về đêm nghệ thuật đặc biệt.

Đêm diễn được dàn dựng như một vở kịch múa sử thi, kết hợp ca - vũ - nhạc và những sáng tác mới, tái hiện lịch sử vùng đất Trần Thương và hình tượng Đức Thánh Trần. Các đại cảnh được viết riêng dựa trên tư liệu lịch sử đền Trần Thương.

Phần 1 - Đất linh ngàn thương - Tứ cố đại hà sẽ tái hiện truyền tích về Bà Chúa Miễu, Hưng Đạo Vương, Vương cô Đại Hoàng, Quận chúa Quyên Thanh, Phật hoàng Trần Nhân Tông… Nghệ nhân Nhân dân Phạm Hải Hưng trực tiếp trình diễn một phân đoạn sân khấu hóa diễn trình giá hầu Đức Thánh Trần.

Phần 2 - Âm vang Trần Thương - Ngàn năm sử tích sẽ ứng dụng công nghệ hiện đại trong tái hiện và tôn vinh di sản, với các tiết mục hát, mashup chèo và dân ca Ninh Bình.

Đêm nghệ thuật với sự góp mặt của NSND Tự Long, NSND Thúy Ngần, NSND Trọng Bình, NSƯT Hoàng Tùng, cùng nhiều ca sĩ: Việt Hoàn, Ngọc Anh, Quách Mai Thy, Hồng Nhung, Đắc Tuyên, Thi Thương, Lê Huy...

NSƯT Hoàng Tùng, người đảm nhận vai Trần Quốc Tuấn, cho biết đã chuẩn bị nhiều trang phục công phu để hóa thân trọn vẹn vào hình tượng vị anh hùng dân tộc.

Bên cạnh chương trình nghệ thuật, phần lễ của lễ hội đền Trần Thương năm nay được thực hiện theo đề án của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, bảo đảm nghi thức truyền thống, đồng thời bổ sung nhiều hoạt động cộng đồng như triển lãm ảnh, tư liệu về đền Trần Thương, trưng bày sản vật địa phương…

Đền Trần Thương. Ảnh: Tư liệu

Đền Trần Thương (thuộc Hà Nam, nay là Ninh Bình), là một trong 3 ngôi đền lớn của cả nước, nơi thờ chính Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Tổng thể kiến trúc cảnh quan ngôi đền gồm nghi môn ngoại, nghi môn nội, 5 tòa, 15 gian, chia thành 3 cung: Đệ nhất, Đệ nhị, Đệ tam và hai giải vũ, 5 giếng… Kiến trúc độc đáo và cảnh quan tự nhiên của đền Trần Thương như nhập đời vào đạo, nhập con người với vũ trụ trong một không gian văn hóa linh thiêng. Giá trị đền Trần Thương còn được thể hiện ở phần trang trí kiến trúc với các đề tài, họa tiết được chạm khắc công phu như: lưỡng long chầu nguyệt, rồng bay, phượng múa, sóng nước, mây trời… Với những giá trị về lịch sử, văn hóa đặc sắc, ngày 23/12/2015, Đền Trần Thương được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt.