Đạo diễn Trung Lùn kể thời mới ra trường đã được nghệ sĩ Phước Sang tạo điều kiện thực hiện bộ phim truyền hình đầu tay. Đến nay, anh vẫn nhớ ơn đó.

Những năm qua, Trung Lùn vẫn thỉnh thoảng đến thăm Phước Sang, buồn khi thấy đàn anh yếu dần.

Trước Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn, Trung Lùn từng làm một bộ phim truyền hình, định mời Phước Sang đóng chính.

"Tôi là kiểu người tình cảm, làm gì cũng muốn dành sự ưu tiên cho anh em thân thiết. Lúc đó, sức khỏe của anh Sang vẫn tạm ổn dù trí nhớ đã giảm", anh nhớ lại.

Lần gần nhất thăm và mời Phước Sang đóng phim, Trung Lùn sốc khi trí nhớ của đàn anh đã kém hẳn. Khi quay Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn, đạo diễn và nghệ sĩ Hoài Linh bàn nhau sao cho Phước Sang đóng phim vui vẻ, thoải mái nhất.

Nghệ sĩ Phước Sang. Ảnh: Tư liệu

"Nghệ sĩ là vậy, họ chỉ vui, hạnh phúc khi được ra phim trường, sân khấu, đứng dưới ánh đèn hoặc trước chiếc máy quay", anh nói.

Trung Lùn thông tin thêm, sức khỏe Phước Sang đang rất yếu. Một tuần trước, Phước Sang nhập viện và "bác sĩ đã lắc đầu", may mắn phút chót vượt qua cửa tử.

Đạo diễn nghẹn giọng: "Hiện tại, anh ấy có thể nhận diện được những người vào thăm nhưng chưa nói được".

Theo nguồn tin riêng của VietNamNet, sau khi qua cơn nguy kịch do đột quỵ lần 4, nghệ sĩ Phước Sang tạm ổn, có thể ăn cháo và nói chuyện còn khó khăn. Dù vậy, tương lai của anh chưa thể nói trước vì vấn đề chính của sức khỏe vẫn còn đó, chưa giải quyết được. Trò chuyện với phóng viên, nghệ sĩ Hoài Linh cũng xúc động khi nhắc đến Phước Sang. Lúc quay Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn, anh biết cảnh quay ở tiệm máy ảnh nhưng không hề biết trước người vào vai chủ tiệm là Phước Sang. Thấy đàn anh gầy và đi lại khó khăn, lòng Hoài Linh xót xa. Anh kiên nhẫn hỗ trợ đàn anh tập thoại từng câu, luôn động viên: "Anh ráng quay nha". Việc tái ngộ Phước Sang trên màn ảnh rộng sau nhiều năm khiến anh vui, thêm trân trọng tình đồng nghiệp.

Trailer phim "Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn"