NSƯT Thanh Thanh Tâm tên thật là Nguyễn Thị Thanh Thanh, sinh năm 1963, là con gái của NSƯT Nam Hùng và nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, bà sớm bộc lộ tài năng, 4 tuổi theo cha mẹ đi hát, 8 tuổi đóng phim; được báo giới gọi là "thần đồng cải lương".

Với tài năng nổi trội và gương mặt thanh tú, Thanh Thanh Tâm nhanh chóng đạt đỉnh cao sự nghiệp. Bà cũng được nhận định là cô đào ăn ý nhất với cố NSƯT Vũ Linh.

Đối lập với thành công trong sự nghiệp, chuyện tình cảm, hôn nhân của bà khá lận đận. Mẹ mất, bà đau buồn nên sang Mỹ định cư.

Thanh Thanh Tâm thời trẻ bên cố NSƯT Vũ Linh (phải). Ảnh: Tư liệu

13 năm nuốt nước mắt ở xứ người

Vừa sang Mỹ, Thanh Thanh Tâm đi học lấy chứng chỉ hành nghề làm móng, chăm sóc da. Dù tìm hiểu kỹ và chuẩn bị tâm lý sống ở xứ người, bà vẫn không tránh khỏi những cú sốc trong vài năm đầu.

Khi đi làm, bà bị khách mắng mỏ, bị quản lý đáng tuổi con nạt nộ. Nhiều đêm, nữ nghệ sĩ tủi thân bật khóc rồi tự động viên, ngày mai lại đi làm bình thường.

Dù vậy, Thanh Thanh Tâm nhấn mạnh công việc nào cũng có lúc vui, buồn. Nhờ thái độ chăm chỉ và cẩn trọng, bà thường được chủ thương nhưng đồng nghiệp hay tị nạnh, gây sự.

Ngoài làm móng, nữ NSƯT cũng từng làm thu ngân tiệm phở. Nhiều khán giả nhận ra cô đào nổi tiếng đã "boa" 50-100 USD (1,3 - 2,6 triệu đồng), có hôm còn tặng hoa.

Dần dần, bà học được cách nhìn vào tình yêu thương, mặt tích cực mà sống, phớt lờ những điều tiêu cực, ác ý quanh mình.

Nhan sắc Thanh Thanh Tâm ngày ấy. Ảnh: Tư liệu

Hiện, Thanh Thanh Tâm làm việc 5 buổi/tuần cho một spa. Công việc gồm chăm sóc da, mát-xa mặt, nặn mụn... nếu đông khách sẽ kiêm luôn làm móng.

Bà chưa bao giờ nề hà chuyện làm công việc chân tay nhưng tự thấy không phù hợp. Song do hoàn cảnh, bà buộc phải làm để mưu sinh.

Thanh Thanh Tâm nói ở Mỹ vốn không nhiều show; một số chương trình còn được tổ chức "không đúng với tinh thần của bộ môn" nên kiên quyết không nhận diễn dù cần tiền. Thành ra, có khi 4-5 tháng bà mới có show.

Ngày xưa, bà từng yêu cải lương đến mức sẵn sàng chết trên sân khấu đến nay vẫn vậy nhưng biết chấp nhận thực tế, lựa chọn phù hợp với cuộc sống hiện tại.

Mấy năm nay, Thanh Thanh Tâm về Việt Nam nhiều hơn để thử sức với vai trò truyền nghề. Bà luôn tự dặn rằng nếu một ngày hát không còn hay, nhan sắc phai tàn sẽ không lên sân khấu nữa.

Thanh Thanh Tâm ở tuổi 62. Ảnh: Loan Lê

Ở thuê sống cùng 2 con

Thanh Thanh Tâm thuê nhà sống cùng 2 con là Ca Dao (40 tuổi) và Kim Tuyền (27 tuổi). Gia đình bà đủ khả năng mua nhà nhưng chọn ở thuê; mỗi tháng tốn khoảng 2.000 USD (52 triệu đồng), đổi lại sự ổn định, luôn có tiền xoay xở các vấn đề phát sinh.

Ngày nghỉ, bà tranh thủ dọn dẹp, giặt giũ, đi chợ và sơ chế thực phẩm bỏ tủ lạnh cho cả tuần.

Do làm việc nặng nhiều năm, nữ nghệ sĩ thường bị bệnh thoát vị đĩa đệm và thoái hóa đốt sống cổ dày vò; ngoài ra còn bị cao huyết áp, phải uống 1 viên thuốc/ngày.

Thời đỉnh cao, Thanh Thanh Tâm quen sống giản dị, không se sua nên bây giờ mặc chiếc áo 5-6 USD (140 nghìn đồng), đi chiếc xe bị móp cửa hơn 10 năm vẫn vui.

Bà tự làm hầu hết việc, từ sửa sang lặt vặt trong nhà đến thay bánh xe bị hư giữa đường. Ở Mỹ 13 năm, bà vẫn không rành tiếng Anh nên thường chủ động những tình huống có thể xảy ra.

Nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm bên 2 con (áo nâu, bên trái và áo đen, bên phải). Ảnh: FBNV

Niềm vui của Thanh Thanh Tâm là các con khỏe mạnh, trưởng thành.

Kim Tuyền (27 tuổi) vừa học chuyên ngành y tá tại một trường đại học địa phương, vừa làm quản lý một trong chuỗi cửa hàng của thương hiệu cà phê, bánh ngọt nổi tiếng ở Mỹ. Anh bị gián đoạn việc học 3 năm do bà dọn nhà về Houston.

Trong nữ nghệ sĩ là cảm giác có lỗi khi không cho các con một mái ấm trọn vẹn, có đủ cha mẹ. Phía còn lại, các con nhiều lần đề nghị mẹ nghỉ hưu nhưng bà không muốn.

Không còn tha thiết tình yêu, hôn nhân

Thanh Thanh Tâm kể mười mấy năm trước được nhiều người theo đuổi, đến nay vẫn có người ngỏ lời lo cho mình. Nhưng sau 2 lần đổ vỡ, bà không còn tin vào hôn nhân.

Thanh Thanh Tâm về nước thăm mộ Vũ Linh. Ảnh: Tư liệu

Nữ NSƯT có lòng tự trọng rất cao, không chấp nhận vì tiền mà để người khác sai khiến, nói nặng hoặc bình phẩm không hay về các con.

Mặt khác, bà hài lòng với cuộc sống hiện tại, không muốn thay đổi. Sống một mình nhiều năm, bà quen tự làm mọi thứ, không cần ai chia sẻ.

Thanh Thanh Tâm nói đã thu xếp xong đời mình trong 10 năm tới. Nếu các con lập gia đình vẫn muốn sống với mẹ, bà sẽ ở lại; nếu không sẽ vào viện dưỡng lão hoặc mua một căn nhà nhỏ sống một mình.

Nữ nghệ sĩ muốn sống với Phật pháp cuối đời. Ảnh: Loan Lê

13 năm ở Mỹ vật lộn với cuộc sống mưu sinh, Thanh Thanh Tâm không có thời gian đi chùa, tụng kinh nên muốn dành cuối đời sống với Phật pháp.

Bà nói thêm Chính phủ Mỹ có khoản trợ cấp nhỏ; ngoài ra đã mua bảo hiểm, nếu đột ngột qua đời cũng sẽ có các cơ quan chuyên trách lo hậu sự.

Theo Thanh Thanh Tâm, suy nghĩ này có phần xa lạ với Việt Nam nhưng rất bình thường ở Mỹ. Bà muốn làm hết bổn phận của người mẹ trước khi sống và làm điều mình muốn.

62 tuổi, Thanh Thanh Tâm đã đi qua cuộc đời dài thăng trầm, có vinh quang có đau đớn. Vì vậy, quãng đường cuối cùng sắp tới bằng phẳng hay gập ghềnh, với bà đều không quan trọng nữa.

Thanh Thanh Tâm trong trích đoạn 'Tiếng trống Mê Linh'

Mi Lê