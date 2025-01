Chương trình Chị đẹp đạp gió 2024 chính thức bước vào giai đoạn 3 - Đường đua thử thách về đích, với hai đường đua riêng biệt do Mỹ Linh và Thu Phương làm chủ.

Trong đường đua của Mỹ Linh, đội Tóc Tiên đã tạo ấn tượng mạnh với tiết mục Từ chối nhẹ nhàng thôi, khéo léo kết hợp âm hưởng dân gian Việt Nam với nhạc cụ châu Âu. Đặc biệt, Bùi Lan Hương đã táo bạo phổ nhạc thơ Hồ Xuân Hương theo phong cách dân ca Bắc Bộ. Tiết mục này giành được 3.160 điểm hoa sóng, cao nhất trong đêm thi.

Tiết mục "Từ chối nhẹ nhàng thôi", "Don't you go" và "In the dark".

Tiết mục "Từ chối nhẹ nhàng thôi":

Tiếp theo là đội Kiều Anh với tiết mục Don't you go do Phương Thanh, Xuân Nghi và Tuimi thể hiện. Ba chị đẹp đã mang đến một không gian âm nhạc rock sôi động với điểm nhấn là màn looping độc đáo của Tuimi và Xuân Nghi. Tiết mục đạt 2.710 điểm hoa sóng.

Đội Mie với In the dark do Thảo Trang, Hoàng Yến Chibi và Ngọc Phước thể hiện đã khép lại đường đua của Mỹ Linh. Lấy cảm hứng từ giai thoại Trọng Thủy - Mỵ Châu, tiết mục gây ấn tượng với màn múa cầu lụa của Hoàng Yến Chibi và phần trình diễn đàn tranh, đàn bầu của Thảo Trang và Ngọc Phước. Tiết mục đạt 2.620 điểm hoa sóng.

Sang đến đường đua của Thu Phương, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh và Dương Hoàng Yến mở màn với tiết mục Ngày không anh mang đậm văn hóa Thái Lan. Ba chị đẹp không chỉ thể hiện vũ đạo cuốn hút mà còn khéo léo lồng ghép những nét văn hóa đặc trưng như múa bóng, múa móng của xứ sở chùa Vàng. Tiết mục đạt 3.020 điểm hoa sóng.

Tiết mục "Em không thể", "Ngày không anh", "Gone gone gone".

Đội Kiều Anh tiếp tục gây bất ngờ với màn kết hợp độc đáo giữa cải lương và âm nhạc hiện đại trong tiết mục Em không thể. Với sự cố vấn của NSƯT Bạch Tuyết, Ngọc Thanh Tâm và Phương Thanh đã thể hiện xuất sắc phần trình diễn cải lương, trong khi Thiều Bảo Trâm gây ấn tượng với màn múa dân gian trên nền nhạc hiện đại. Tiết mục đạt 2.800 điểm hoa sóng.

Khép lại đêm diễn là đội Mie với vai trò phòng thủ trong tiết mục Gone gone gone. Điểm nhấn đặc biệt là sự xuất hiện bất ngờ của ca sĩ Cẩm Ly trong vai trò người dẫn truyện. Tiết mục mang đến câu chuyện tình lãng mạn từ xứ sở nghìn lẻ một đêm với những vũ đạo quyến rũ, tuy nhiên chỉ đạt 2.870 điểm hoa sóng.

Kết thúc hai đường đua, đội Tóc Tiên xuất sắc giành được 2 Bông hoa đạp gió, trong khi đội Kiều Anh giành được 1 Bông hoa đạp gió. Đội Mie không giành được suất nào.

Tập 13 của Chị đẹp đạp gió 2024 sẽ phát sóng ngày 11/01/2025.

Minh Nghĩa

Ảnh, video: BTC