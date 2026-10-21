Án mạng karaoke là phim đầu tay của đạo diễn Hoàng Lê sau nhiều năm học tập, tích lũy kinh nghiệm trong nghề.

Phim kể về bà Thủy (Vân Dung) - người đam mê ca hát mãnh liệt nhưng bẩm sinh hát dở, tông "điếc". Việc bà ngày đêm bật loa đài hát karaoke dần khiến những người trong xóm lao động phẫn uất âm ỉ. Trong chuyến tu tập trên núi tại cơ sở của thầy Nguyện Giang (Đại Nghĩa), bà Thủy bất ngờ bị phát hiện trong tình trạng đã chết với chiếc micro cắm chặt vào miệng. Cái chết của bà khiến tất cả người có mặt tại hiện trường đều bị đưa vào diện tình nghi.

Diễn viên Vân Dung.

Ban đầu, Tâm (Thiên Ân) tin rằng cái chết của bà Thủy có liên quan đến việc bà ngày đêm ca hát "tra tấn" người xung quanh. Tuy nhiên, những người có mặt đều dần để lộ động cơ giết người như: Vy (Trịnh Thảo) phát hiện chồng mình là Trực (Thanh Sơn) ngoại tình với bà Thủy; cha của Mắm (Quỳnh Lý) từng bị bà Thủy tố cáo tội khai thác cát lậu nhiều năm trước đây; bà Bê (Tuyền Mập) nợ bà Thủy số tiền lớn còn ông Chín (Tiểu Bảo Quốc) cũng từng bị bà Thủy tố ăn chặn tiền từ thiện của khu phố.

Cảnh nóng táo bạo của Vân Dung

Tại sự kiện, nghệ sĩ Vân Dung và diễn viên Thanh Sơn nhận nhiều câu hỏi về cảnh nóng táo bạo trong phim. Vân Dung nhận định đây là "thử thách đặc biệt nhất trong sự nghiệp", bởi chị chưa từng đóng kiểu cảnh nóng như vậy suốt 34 năm làm nghề.

Đứng trước bạn diễn trẻ tuổi, điển trai như Thanh Sơn, Vân Dung không giấu được sự ngượng ngùng, hồi hộp. Chị "run rẩy, chân tay lúng túng" suốt quá trình thực hiện cảnh quay; thậm chí lo những cử chỉ, động tác và cách mình thể hiện bị "lố" khi lên màn ảnh rộng.

Vân Dung nói về cảnh nóng bạo liệt đầu tiên trong sự nghiệp

Đến nay, Vân Dung không dám xem lại trích đoạn cảnh nóng với Thanh Sơn đang lan truyền trên mạng xã hội. Những bình luận từ bạn bè, người quen về hình ảnh gợi cảm hiếm thấy của bản thân càng khiến chị bối rối, ngại ngùng.

Diễn viên Thanh Sơn cũng chịu áp lực không nhỏ khi đóng cảnh nóng với đàn chị Vân Dung. Điều đáng nói, cảnh nóng được quay ngay ngày ghi hình đầu tiên nên hai người không có nhiều thời gian nghiên cứu, làm quen.

Lúc có mặt tại bối cảnh trên núi, Vân Dung và Thanh Sơn mới thấy khác xa tưởng tượng lúc đọc kịch bản. Mỗi lần nhớ lại, Thanh Sơn đều thấy căng thẳng, xem như một kỷ niệm khó quên. Anh mong nỗ lực của hai chị em sẽ mang lại phân cảnh ấn tượng cho khán giả. Nam diễn viên còn hài hước đề nghị đàn chị chuẩn bị tinh thần xem lại cảnh nóng trên màn ảnh rộng thay vì mãi né tránh.

Thanh Sơn và Vân Dung đều áp lực bởi cảnh nóng.

Thiên Ân áp lực, Đại Nghĩa đạp xe 40km/ngày

Lúc nhận lời mời, hoa hậu Đoàn Thiên Ân nhanh chóng quyết định tham gia vì yêu thích thể loại trinh thám, giật gân và mong muốn thử sức với màu sắc mới trong điện ảnh.

Phim này, Thiên Ân gặp khó bởi phần thoại nhiều và dài, nhất là các đoạn nhân vật phân tích, lập luận giải quyết vụ án. Những cảnh này đòi hỏi diễn viên không chỉ thuộc thoại mà còn phải hiểu rõ nội dung, diễn đạt chặt chẽ, đài từ rõ ràng và có nội lực khiến cô không ít lần căng thẳng. Người đẹp thấy may mắn khi được NSƯT Đại Nghĩa và diễn viên Thanh Sơn hỗ trợ.

Khi nhận câu hỏi về việc phim Án mạng karaoke ra rạp cùng thời điểm với Chị chị em em 3 - phim có hoa hậu Kỳ Duyên, Thiên Ân xem đây là "sự trùng hợp thú vị thay vì cuộc cạnh tranh". Cách đây 2 năm, cô và đàn chị Kỳ Duyên từng có phim ra rạp cùng dịp Tết. Hai hoa hậu đều thoải mái, ủng hộ nhau. Thiên Ân mong khán giả sẽ thưởng thức cả hai tác phẩm.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân.

Tại sự kiện, NSƯT Đại Nghĩa cho biết nhận lời mời đóng Án mạng karaoke giữa lịch trình dày đặc với hoạt động biểu diễn tại sân khấu IDECAF, ghi hình các chương trình truyền hình và chuẩn bị thi Anh trai vượt ngàn chông gai. Dù vậy, anh không muốn bỏ lỡ tác phẩm vì thấy kịch bản quá hấp dẫn.

Để đáp ứng cường độ làm việc, Đại Nghĩa dành nhiều thời gian rèn luyện sức khỏe. Anh đạp xe thể dục khoảng 40km/ngày, có hôm đến 70-80km. Nhờ vậy, anh không quá chật vật khi phải thường xuyên cùng ê-kíp đi bộ từ chân núi lên bối cảnh quay phim, kể cả những ngày quay xuyên đêm.

Theo Đại Nghĩa, điều kiện sinh hoạt tại địa điểm ghi hình khá hạn chế; thậm chí những nhu cầu cơ bản như vệ sinh cá nhân đều không dễ dàng. Có những cảnh quay dùng máu giả, dàn diễn viên phải đi xin nước từ các hộ dân ở khu vực xung quanh để tẩy trang giữa thời tiết lạnh lúc 2-3h sáng.

Phim chính thức ra rạp ngày 30/10 tới.

Ảnh: NSX