Anne Hathaway và Dakota Johnson có nụ hôn và cảnh nóng gây sốc trong phim 18+ 'Verity: Bí mật bị chôn vùi' đang gây sốt toàn cầu.

Ra rạp từ 2/10, Verity: Bí mật bị chôn vùi - bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết tâm lý giật gân ăn khách của Colleen Hoover - nhanh chóng chứng minh sức hút thương mại khi vươn lên vị trí dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ ngay trong tuần đầu ra mắt.

Bộ phim hưởng lợi rõ rệt từ sức hút vốn có của nguyên tác. Câu chuyện về một nữ nhà văn được thuê để hoàn thành loạt sách còn dang dở của một tác giả nổi tiếng rồi phát hiện những bí mật đáng sợ trong căn biệt thự biệt lập. Điều này tiếp tục dấy lên sự tò mò trong lòng khán giả khi bước từ trang sách lên màn ảnh rộng.

Trong 3 ngày cuối tuần mở màn, Verity thu về 32,6 triệu USD từ 3.510 rạp chiếu tại Bắc Mỹ, vượt qua phim mới Digger của Tom Cruise. Không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa, phim tiếp tục duy trì sức hút trên thị trường quốc tế khi thu thêm 30 triệu USD từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, đưa doanh thu mở màn toàn cầu lên 62,6 triệu USD. Tác phẩm đứng đầu bảng xếp hạng tại 30 thị trường quốc tế.

Ngoài nội dung gây tò mò, phim còn được chú ý nhờ sự góp mặt của 2 diễn viên Anne Hathaway, Dakota Johnson và Josh Hartnett. Trong phim, Josh Hartnett có nhiều cảnh nóng táo bạo với cả 2 nữ diễn viên. Anne Hathaway và Dakota Johnson cũng có cảnh hôn đồng tính gây sốc. Chia sẻ với truyền thông khi quảng bá phim, nữ chính 50 sắc thái Dakota Johnson nói cô có thể hôn Anne Hathaway mỗi ngày trong nốt phần đời còn lại.

Nụ hôn gây sốc của hai nữ chính.

Trong phim, Anne Hathaway đảm nhận một nhân vật có chiều sâu và nhiều lớp tính cách, trở thành một trong những tâm điểm của câu chuyện. Cô gần như tồn tại dưới hai phiên bản đối lập. Một Verity xuất hiện trong hiện tại, sau tai nạn nghiêm trọng khiến cô gần như không còn khả năng giao tiếp với thế giới bên ngoài. Phiên bản còn lại được Lowen biết đến thông qua cuốn tự truyện So Be It, nơi Verity hiện lên là một người phụ nữ quyến rũ, năng động, hào nhoáng và dường như luôn kiểm soát được cuộc sống của mình.

Chính sự chênh lệch giữa hai phiên bản khiến câu hỏi trung tâm của câu chuyện càng trở nên khó giải đáp: Liệu khán giả đang nhìn thấy con người thật của Verity, hay chỉ đang nhìn thấy hình ảnh mà Lowen tưởng tượng về cô. Với Hathaway, đây cũng là cơ hội để khai thác một nhân vật không có câu trả lời rõ ràng.

Anne Hathaway và Dakota Johnson tại sự kiện ra mắt phim gần đây. Ảnh: Film Magic

Trong khi đó, Dakota Johnson mang đến hình ảnh một nhân vật liên tục phải đối mặt với những thông tin không thể xác định là thật hay giả. Sự tương tác giữa hai nữ diễn viên tạo nên thế đối nghịch tâm lý xuyên suốt bộ phim khiến khán giả luôn hồi hộp, thấp thỏm.

Josh Hartnett cũng là một mảnh ghép vừa vặn khi góp phần hoàn thiện mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật. Khi những bí mật trong căn biệt thự dần được hé lộ, từng nhân vật đều trở thành một phần của trò chơi tâm lý mà ở đó độc giả lâu năm nhất cũng khó đoán được nước đi tiếp theo “tàn bạo” đến mức nào.

Verity: Bí mật bị chôn vùi ra rạp Việt từ 16/10.