Vân Dung chia sẻ hình ảnh trong 1 chương trình Táo Quân. Ảnh: FBNV

Dù đến nay, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) chưa đưa ra thông báo chính thức, song loạt chia sẻ từ nghệ sĩ và nguồn tin riêng của VietNamNet thì Táo Quân nhiều khả năng tạm dừng sản xuất.

Nghệ sĩ Vân Dung - gương mặt quen thuộc của Táo Quân là người đầu tiên hé lộ thông tin khi đăng tải bài thơ trên trang cá nhân tối 6/1 bày tỏ nỗi buồn vì "Tết này không có Táo Quân". Nữ nghệ sĩ khẳng định cảm giác trống vắng khi một chương trình đã gắn bó hơn 2 thập kỷ có thể không trở lại.

Nghệ sĩ Chí Trung khi trả lời thắc mắc của khán giả cũng chia sẻ khả năng năm nay không có Táo Quân. Nhiều nghệ sĩ khác cũng bày tỏ cảm xúc tương tự, cho rằng việc thiếu vắng chương trình Gặp nhau cuối năm là điều rất tiếc đối với khán giả lẫn ê-kíp.

Một trong những nguyên nhân được nhắc đến nhiều nhất là sự vắng mặt của NSND Quốc Khánh - người đảm nhiệm vai Ngọc Hoàng suốt hơn 20 năm. Nguồn tin cho biết nam nghệ sĩ không tham gia chương trình vì lý do cá nhân khiến ê-kíp gặp khó khăn trong việc duy trì cấu trúc và phong cách quen thuộc của Táo Quân. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin nội bộ, chưa được VTV xác nhận.

Sự vắng bóng của Táo Quân - chương trình lên sóng lần đầu năm 2003 và dần trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi tối 30 Tết đã tạo nên khoảng trống không nhỏ. Từ lâu, hình ảnh các Táo lên chầu, báo cáo chuyện trên trời dưới đất bằng ngôn ngữ trào phúng, phản ánh những vấn đề nổi bật của xã hội đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống tinh thần của người Việt mỗi dịp Tết.

Việc chương trình có thể gián đoạn đặt ra câu hỏi về hướng đi mới của VTV trong dịp tết Nguyên đán. Vì vậy, nhiều khán giả đang chờ đợi xem VTV có lên kế hoạch thay thế bằng một chương trình giải trí mới hay sẽ có thông báo bất ngờ vào thời điểm cận Tết.

Trích một chương trình Táo Quân (Nguồn: VTV)