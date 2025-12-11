Bước vào mùa mua sắm dịp cuối năm, người tặng ngày càng chú trọng tìm kiếm những thiết bị công nghệ có khả năng “đọc vị” phong cách sống và nhu cầu sử dụng thực tế của đối tác. Trong bối cảnh đó, các dòng điện thoại Vertu trở thành lời giải cho bài toán tìm kiếm sự đồng điệu.

Công nghệ trở thành “ngôn ngữ” để chọn quà

Theo số liệu từ Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), trong 9 tháng đầu năm 2025, số vụ lừa đảo sử dụng trí tuệ nhân tạo đã tăng tới 40%. Thực tế này khiến tiêu chuẩn chọn thiết bị di động của người dùng thay đổi: bên cạnh hiệu suất và thẩm mỹ, yếu tố an toàn dữ liệu trở thành ưu tiên hàng đầu. Đáp ứng xu hướng đó, mỗi dòng máy Vertu được thiết kế để tối ưu hóa cho từng nhu cầu khác nhau.

Điện thoại Vertu là món trang sức công nghệ hoàn thiện phong cách mùa lễ hội cuối năm

Hướng đến nhóm người dùng đề cao sự tối ưu trong công việc, Vertu Agent Q là giải pháp toàn diện. Thiết bị ghi điểm nhờ dịch vụ Concierge và AIGS Agent (trợ lý AI kết hợp chuyên gia thực) hỗ trợ 24/7, giúp xử lý mọi yêu cầu tức thì. Với kết cấu khung thép chịu lực 150 kg và gốm nung 1.200°C, đây là lựa chọn cân bằng giữa trí tuệ nhân tạo và độ bền vật lý vượt trội.

Trong khi đó, nếu ưu tiên hàng đầu là bảo mật, Metavertu 2 Max là câu trả lời thuyết phục. Thiết bị là một trong những điện thoại đầu tiên có khả năng tách biệt hai thế giới dữ liệu Web2 và Web3, kiến tạo nên một “két sắt số” bất khả xâm phạm. Đây là chiếc điện thoại đặc biệt phù hợp với doanh nhân, giới đầu tư hoặc những ai thường xuyên phải xử lý các luồng thông tin nhạy cảm.

Metavertu 2 Max gây ấn tượng với tính năng bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư

Ở phân khúc trải nghiệm về thẩm mỹ và xúc giác, Vertu Quantum Flip mang đến một tiếp cận khác biệt. Sở hữu cơ chế bản lề cơ khí chính xác cùng chất liệu da thuộc tự nhiên, thiết bị có thể trở thành món phụ kiện công nghệ tinh tế, giúp định hình phong cách cá nhân cho người sở hữu. Đây là lựa chọn lý tưởng giúp những người trẻ thành đạt định hình phong cách cá nhân và tạo dấu ấn riêng biệt.

Nguồn gốc - yếu tố quyết định giá trị món quà

Bên cạnh việc chọn đúng dòng máy, sự minh bạch về nguồn gốc là yếu tố tiên quyết khi trao tặng những món quà giá trị. Bởi lẽ, món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là đại diện cho uy tín của người trao.

Khác với các thiết bị công nghệ phổ thông, giá trị cốt lõi của Vertu không chỉ nằm ở giao diện mà ẩn chứa ở “hệ sinh thái đặc quyền” bên trong. Các tiện ích như trợ lý AIGS Agent, dịch vụ Concierge hay không gian lưu trữ độc lập đều được bảo vệ bằng những lớp mã hóa chuyên biệt và chỉ có thể kích hoạt trên các thiết bị chính ngạch.

Ưu tiên nguồn hàng chính ngạch để bảo chứng giá trị thực của món quà

Thực tế thị trường cho thấy, những sản phẩm trôi nổi hay xách tay không rõ nguồn gốc thường bị vô hiệu hóa các tính năng này, hoặc không vượt qua được bước xác thực bảo mật từ máy chủ toàn cầu.

“Một sản phẩm minh bạch nguồn gốc không chỉ đảm bảo quyền lợi bảo hành mà quan trọng hơn là ‘tấm vé’ để người dùng bước vào thế giới dịch vụ của Vertu. Đó mới là giá trị mà người tặng muốn gửi gắm”, đại diện Vertu Việt Nam nhận định.

Không gian flagship store Vertu Việt Nam chuẩn Vertu England

Hiện Vertu Việt Nam là đơn vị phân phối và bán lẻ chính thức duy nhất của Vertu England, cung cấp kiểm tra IMEI, xác minh chứng từ và dịch vụ bàn giao theo tiêu chuẩn quốc tế. Tất cả sản phẩm của Vertu Việt Nam đều là hàng chính hãng, được phân phối chính ngạch, có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và đã được Cục Viễn thông kiểm tra nghiêm ngặt.

Thông tin liên hệ: Fanpage: Vertu chính hãng Việt Nam

Website: https://vertuvietnam.vn

Hotline: 0877 999 979

(Nguồn: Vertu Việt Nam)