Tặng quà sinh nhật cho con là chuyện thường thấy, nhưng tỷ phú Satish Sanpal, một doanh nhân người Ấn Độ sống tại Dubai đã khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi tặng con trai tuổi teen chiếc Rolls-Royce Cullinan Series II Black Badge trị giá 12,25 crore Rupee (khoảng hơn 36 tỷ đồng).

Trong đoạn video được ông Sanpal chia sẻ trên Instagram, ông cùng hai con trai bước vào một đại lý Rolls-Royce ở Dubai. Chiếc SUV siêu sang được phủ kín tấm màn nhung, và khi tấm phủ được kéo xuống, Lakshya Sanpal, cậu con trai tuổi thiếu niên chính thức trở thành chủ nhân trẻ tuổi nhất tại UAE sở hữu mẫu Cullinan Black Badge 2025.

Xem video:

Chiếc xe được đặt riêng theo sở thích, với ngoại thất màu trắng, nội thất xanh neon nổi bật, trần xe dạng Starlight mô phỏng bầu trời sao, và tựa đầu thêu chữ “LS”. Trên bậc cửa khắc dòng chữ: “Hand built in Goodwood, England for Lakshya Sanpal” có nghĩa là: “Chế tác thủ công tại Goodwood, Anh Quốc, dành riêng cho Lakshya Sanpal”.

Đại gia tặng con trai tuổi teen xe Rolls-Royce.

Đoạn video nhanh chóng thu hút gần 1 triệu lượt xem, cùng hàng nghìn bình luận chúc mừng và không ít lời trầm trồ trước độ chịu chơi của vị doanh nhân được mệnh danh là “đại gia siêu xe của Dubai”, hiện là Chủ tịch Tập đoàn ANAX Holding, chuyên đầu tư chiến lược trong nhiều lĩnh vực tại UAE.

Rolls-Royce Cullinan Series II Black Badge là phiên bản nâng cấp của dòng SUV đắt đỏ nhất thế giới. Xe trang bị động cơ V12 tăng áp kép 6.75L, công suất 600 mã lực, mô-men xoắn cực đại 900 Nm, hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Rolls-Royce Cullinan Series II Black Badge trị giá hơn 37 tỷ đồng.

So với bản thường (giá khoảng 10,5 crore Rupee), phiên bản Black Badge được thiết kế mạnh mẽ và tối màu hơn, với các chi tiết mạ chrome đen, đèn LED thanh mảnh hình chữ L, lưới tản nhiệt và cản trước tái thiết kế, cùng bộ mâm hợp kim hoàn toàn mới.

Khoang nội thất của Cullinan Black Badge mang đậm phong cách “quý tộc đương đại”, với hệ thống giải trí Spirit Infotainment thế hệ mới, hiển thị đồ họa tùy biến theo màu thân xe, và bảng táp-lô lấy cảm hứng từ dòng Phantom.

Với món quà đặc biệt này, Lakshya Sanpal không chỉ được cộng đồng mạng gọi là “cậu ấm may mắn nhất Dubai” mà còn trở thành biểu tượng mới của giới siêu giàu trẻ tuổi tại Ấn Độ và UAE.

Theo Cartoq