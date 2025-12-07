Tờ Hindustan Times ngày 6/12 đưa tin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mới đây đã tặng cho Tổng thống Nga Vladimir Putin những món quà lưu niệm đặc biệt nhân dịp chủ nhân Điện Kremlin tới thăm New Delhi trong tuần này.

Món quà đầu tiên mà ông Modi gửi tới ông Putin là loại trà đen Assam nổi tiếng. Đây là loại trà được trồng dọc bờ sông Brahmaputra, nổi tiếng bởi sự đậm đà và hậu vị đặc trưng. Đi kèm với trà Assam là một bộ ấm trà bạc Murshidabad, được trang trí bằng những đường khắc công phu, phản ánh nghệ thuật truyền thống của khu vực Tây Bengal.

Những món quà Thủ tướng Modi tặng Tổng thống Putin. Ảnh: NDTV

Trong danh sách quà tặng được gửi tới Tổng thống Putin còn có một tượng ngựa bạc thủ công đến từ bang Maharashtra. Món quà mang ý nghĩa tôn vinh phẩm giá và lòng dũng cảm – những giá trị được trân trọng trong bởi cả người dân Ấn Độ và Nga – đồng thời thể hiện sự giao thoa văn hoá giữa hai nước.

"Tư thế hướng về phía trước của chú ngựa là phép ẩn dụ cho mối quan hệ Ấn - Nga bền vững và không ngừng phát triển", tài liệu của Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ mô tả.

Món quà tiếp theo là nhụy hoa nghệ tây (saffron) Kashmir được trồng ở vùng cao nguyên đồi núi phía Bắc Ấn Độ. Đây là loại gia vị được mệnh danh là "vàng đỏ" bởi giá trị cao và nhiều lợi ích với sức khỏe.

Thủ tướng Modi tặng quà cho Tổng thống Putin. Ảnh: X/@narendramodi

Ấn bản tiếng Nga của Srimad Bhagavad Gita là món quà được ông Modi trao tận tay cho ông Putin. Quyển sách này là một phần của sử thi Mahabharata, bao gồm những lời dạy của thần Krishna dành cho Arjuna về bổn phận, linh hồn và trí tuệ tâm linh.

"Những triết lý vượt thời gian của tác phẩm truyền cảm hứng về đạo đức sống, kiểm soát tâm trí và sự an nhiên trong tâm hồn", tài liệu của New Delhi viết.

Món quà cuối cùng trong danh sách là một bàn cờ vua bằng được chế tác thủ công tại bang Uttar Pradesh. Bộ cờ được làm từ cẩm thạch, gỗ và các loại đá quý.