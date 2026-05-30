Quy tụ những tên tuổi đầu bếp và nghệ thuật hàng đầu thế giới và Việt Nam, Lễ hội “Artisan Stories” là dấu ấn góp phần nâng tầm vị thế điểm đến ẩm thực của TP. Đà Nẵng.

Lễ hội Nghệ thuật và Ẩm thực “Artisan Stories” có sự góp mặt của ba tên tuổi quốc tế là: Kiến trúc sư – họa sỹ Bill Bensley, Đầu bếp ba sao Michelin - Christian Le Squer, và Nghệ nhân một sao Michelin - Junichi Yoshida. Đồng hành cùng họ là các đầu bếp khách mời và chuyên gia pha chế hàng đầu đến từ Việt Nam, Hồng Kông và Thái Lan, cùng nghệ nhân ẩm thực Việt Nam Ánh Tuyết.

Chương trình sẽ khai mạc vào ngày 6/6 với Lễ hội Ẩm thực trên bãi biển kéo dài cả ngày, tiếp nối bằng Tiệc Brunch Chủ Nhật tại Citron, một chuỗi sự kiện với tên gọi “Những tinh tú ẩm thực” bao gồm năm đêm thưởng thức tài nghệ của các đầu bếp khách mời tại Tingara, các màn trình diễn cocktail tại L_o_n_g Bar, và màn hợp tác kéo dài hai đêm giữa Bill Bensley x Christian Le Squer tại La Maison 1888.

Cuộc gặp giữa hội họa - thiết kế quốc tế và ẩm thực Michelin

Bill Bensley - Nghệ sĩ, “Phù thủy thiết kế” thế giới: Tại sự kiện, Bensley tiếp tục mở rộng thế giới sáng tạo ấy qua bộ sưu tập tranh mới. Lấy cảm hứng từ loài voọc chà vá chân nâu quý hiếm tại Sơn Trà, bộ sưu tập mang đến những khung cảnh thài hước, đôi chút ngộ nghĩnh nhưng không kém phần tinh tế.

Nghệ sĩ - “ông hoàng resort” Bill Bensley với bộ sưu tập tranh mới là nguồn cảm hứng cho câu chuyện xuyên suốt Lễ hội.

Christian Le Squer - Đầu bếp ba sao mang đến tinh hoa ẩm thực Pháp: Với phong cách ẩm thực tiêu chuẩn cao và đậm tính thời trang “haute couture”, Bếp trưởng Le Squer làm chủ một trường phái mang đậm bản sắc Pháp. Le Squer sẽ sáng tạo các món ăn lấy cảm hứng từ bộ sưu tập tranh mới của Bensley cho chương trình Bill Bensley x Christian Le Squer: Nghệ thuật tận hưởng cuộc sống.

Junichi Yoshida - Đầu bếp 1 Sao Michelin Nhật Bản nâng tầm nghệ thuật teppanyaki: Junichi Yoshida là đầu bếp đầu tiên tại Nhật Bản nhận được sao Michelin cho phong cách teppanyaki. Tại Lễ hội, Yoshida sẽ góp phần định hình chương trình “Những tinh tú ẩm thực” tại Tingara, trước khi dẫn dắt đêm tiệc “Một đêm cùng Đầu bếp Junichi Yoshida” vào ngày 11/6/2026.

Khi kỹ thuật từ Pháp và ẩm thực hiện đại Việt hoà quyện

Đầu bếp Loïc Portalier, Cường Nguyễn và Hoàng Tùng sẽ mang đến những trải nghiệm mới mẻ cùng các tasting menu.

Lễ hội cũng giới thiệu những gương mặt đầu bếp tên tuổi khác, những người đang dẫn dắt và định hình các xu hướng ẩm thực mới trong khu vực.

Đầu bếp Loïc Portalier - Bếp trưởng Điều hành của nhà hàng một sao Michelin Louise tại Hồng Kông, mang đến nền tảng ẩm thực Pháp được tôi luyện qua các căn bếp danh tiếng như Epicure tại Le Bristol Paris, Restaurant Paul Bocuse và Claudine tại Singapore.

Đến từ Việt Nam, Đầu bếp Cường Nguyễn của An’s Saigon mang đến một phong cách riêng bắt nguồn từ ký ức tuổi thơ, lòng hiếu khách và phong cách nấu ăn Việt Nam đương đại.

Đầu bếp Hoàng Tùng, nhà sáng lập của T.U.N.G Dining, là một trong những đầu bếp Việt Nam nổi bật nhất với phân khúc ẩm thực cao cấp.

Nghệ nhân Ánh Tuyết - Người lưu giữ tinh hoa ẩm thực Việt Nam: Được nhiều người ưu ái gọi là “Bách khoa toàn thư sống” về nghệ thuật ẩm thực Hà Nội, nghệ nhân Ánh Tuyết luôn xem việc lưu giữ tinh hoa kinh kỳ là một sứ mệnh thiêng liêng. Những sáng tạo ẩm thực của bà đã được phục vụ cho 21 nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, và được nhà phê bình ẩm thực lừng danh Anthony Bourdain hết lời ca ngợi. Tại Lễ hội Ẩm thực trên bãi biển ngày 7/6, bà sẽ mang đến một quầy ẩm thực riêng biệt để tôn vinh các hương vị và tinh hoa ẩm thực truyền thống của Việt Nam.

Nghệ nhân Ánh Tuyết sẽ mang đến Lễ hội một câu chuyện đầy bản sắc. Ohm Supapat với tài năng pha chế cocktail hàng đầu châu Á sẽ mang đến những trải nghiệm trình diễn đầy nghệ thuật và tính thủ công.

Trải nghiệm nghệ thuật pha chế Cocktail từ Bangkok

Được biết đến qua những dấu ấn đậm nét trong thế giới cocktail tại Bangkok cùng kinh nghiệm phong phú tại cả Thái Lan và Hoa Kỳ, Ohm Supapat sẽ mang nghệ thuật pha chế độc đáo làm phong phú thêm tinh thần của lễ hội. Các buổi trình diễn của anh tại L_o_n_g Bar sẽ mượn ngôn ngữ của những ly cocktail để tôn vinh kỹ nghệ thủ công, đồng thời dẫn dắt dòng chảy chương trình vào không gian buổi tối lãng mạn của khu nghỉ dưỡng.

(Nguồn: InterContinental Danang)