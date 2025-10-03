Clip cảnh sát đưa bé trai bị co giật đi cấp cứu:

Hôm nay (3/10), lãnh đạo Công an phường Thủ Dầu Một (TPHCM) cho biết, một cán bộ cảnh sát trật tự của đơn vị đã kịp thời đưa bé trai 3 tuổi bị co giật đến bệnh viện cấp cứu, bảo toàn tính mạng cho cháu bé.

Khoảng 8h cùng ngày, Trung tá Nguyễn Văn Dũng – cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Thủ Dầu Một – đang làm nhiệm vụ trên đường Đinh Bộ Lĩnh, gần chợ Thủ Dầu Một, thì nghe người dân hô hoán có người gặp nạn.

Tiếp cận hiện trường, Trung tá Dũng phát hiện một phụ nữ hoảng loạn cho biết con trai 3 tuổi của chị bất ngờ lên cơn co giật, mất ý thức. Ngay lập tức, anh đã dùng xe mô tô chuyên dụng, mở còi ưu tiên chở hai mẹ con đến bệnh viện gần đó cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã cấp cứu, giúp bé Đ.P.L. (ngụ phường Thủ Dầu Một) qua cơn nguy kịch.

Chị V.T.N.H. – mẹ cháu bé – cho biết con trai bất ngờ lên cơn co giật không rõ nguyên nhân. Trong lúc hoảng loạn, chị được cán bộ công an hỗ trợ chở đi cấp cứu kịp thời, nhờ vậy tính mạng trẻ được bảo toàn.