Ngày 11/9, Công an xã Ninh Gia, tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa triệu tập một trường hợp đăng tải thông tin vị trí chốt kiểm tra giao thông của lực lượng CSGT lên mạng xã hội.

Anh N.K.T. khi làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: CA

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện một tài khoản Facebook đăng dòng trạng thái: “CSGT đang lập chốt ngay quán mình, A/C di chuyển vào đầu QL28B… nhớ chấp hành đủ luật giao thông nha!!!” trong nhóm “MUA BÁN NINH GIA” - nhóm có đông thành viên tại địa phương. Bài viết chỉ tồn tại khoảng 30 phút trước khi bị xóa nhưng đã nhận 11 lượt thích, 2 bình luận.

Qua xác minh, người đăng là anh N.K.T. (34 tuổi, trú thôn Ninh Hòa, xã Ninh Gia) nên công an tiến hành mời làm việc. Tại cơ quan công an, anh T. thừa nhận đã dùng tài khoản Facebook của vợ để đăng bài “cho vui”, không lường trước được hậu quả pháp lý.

Tuy nhiên, xét tình tiết giảm nhẹ như mức độ lan truyền thấp, người vi phạm đã chủ động gỡ bỏ bài viết, hợp tác làm việc, thành khẩn nhận lỗi và có hoàn cảnh khó khăn, Công an xã Ninh Gia đã áp dụng biện pháp giáo dục, răn đe tại chỗ, không xử phạt hành chính.

Kết thúc buổi làm việc, anh T. đã nhận thức rõ sai phạm, viết cam kết không tái phạm và hứa chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Theo Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP, hành vi đăng tải vị trí chốt kiểm tra của lực lượng chức năng trên mạng xã hội là vi phạm quy định về thu thập, xử lý, sử dụng thông tin sai mục đích. Cá nhân có thể bị xử phạt hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng; tổ chức từ 10 đến 20 triệu đồng.